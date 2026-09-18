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Off the Record

September 25, 2026 - Correspondent Edition | OFF THE RECORD

Season 56 Episode 13 | 27m 45s

This week a correspondent edition as the panel discusses candidates breaking from the president on the war in Iran. Colin Jackson, Lauren Gibbons, Simon Schuster and M.L. Elrick join senior capitol correspondent Tim Skubick.

Aired: 09/24/26
Support for Off the Record is provided by Bellwether Public Relations.
Extras
Watch 27:45
Off the Record
September 18, 2026 - Mike Bishop | OFF THE RECORD
Guest: Mike Bishop. Topic: Election Fairness.
Episode: S56 E12 | 27:45
Watch 10:39
Off the Record
September 18, 2026 Mike Bishop | OTR Overtime
Guest: Mike Bishop (R)
Clip: S56 E12 | 10:39
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Off the Record
September 11, 2026 - Richard Czuba | OFF THE RECORD
Guest: Richard Czuba. Topic: Polling Data.
Episode: S56 E11 | 27:45
Watch 27:45
Off the Record
September 3, 2026 - Correspondent Edition | OFF THE RECORD
Correspondent Edition. Topic: Democratic Party Unity.
Episode: S56 E10 | 27:45
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Off the Record
August 28, 2026 - Curtis Hertel | OFF THE RECORD
Guest: Curtis Hertel. Topic: Money out of politics petition and the Democratic Convention.
Episode: S56 E9 | 27:45
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Off the Record
August 21, 2026 - Sen. Jim Runestad | OFF THE RECORD
Guest: Sen. Jim Runestad. Topic: Democratic Lieutenant Governor Candidate.
Episode: S56 E8 | 27:45
Rep. Alabas Farhat | OFF THE RECORD
Watch 27:45
Off the Record
August 14, 2026 - Rep. Alabas Farhat | OFF THE RECORD
Topic: Primary election results. Guest. Rep. Alabas Farhat
Episode: S56 E7 | 27:45
Correspondent Edition | OFF THE RECORD
Watch 27:46
Off the Record
August 7, 2026 - Correspondent Edition | OFF THE RECORD
Correspondent Edition. Topic: Primary election results.
Episode: S56 E6 | 27:46
Watch 27:45
Off the Record
July 31, 2026 - Correspondent Edition | OFF THE RECORD
Correspondent Edition. Topic: August Primary.
Episode: S56 E5 | 27:45
Watch 27:45
Off the Record
July 24, 2026 - Former Lt. Governor John Cherry | OFF THE RECORD
Topic: Governor candidate drop out. Guest. Former Lt. Governor John Cherry.
Episode: S56 E4 | 27:45