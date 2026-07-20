Deadly ICE shootings renew scrutiny of recruitment, training

Extras
July 20, 2026 - PBS News Hour full episode
News Wrap: Andy Burnham becomes Britain's 7th prime minister in a decade
Test results create more confusion around cyclosporiasis outbreak
The highlights and controversies of the 2026 World Cup
U.S. launches more strikes on Iran after deaths of service members
Remembering PBS programming executive Sylvia Bugg
Netanyahu government defies court, raising constitutional crisis fears as election nears
Iran war hurting U.S. allies in region, former Jordanian foreign minister says
Tamara Keith and Jasmine Wright on the political fallout of Trump's address
News Wrap: Smoke from wildfires leads to unsafe air quality in U.S.