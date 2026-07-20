U.S. strikes Iran after deaths of service members

Extras
News Wrap: Andy Burnham becomes Britain's 7th prime minister in a decade
The highlights and controversies of the 2026 World Cup
Remembering PBS programming executive Sylvia Bugg
Netanyahu government defies court, raising constitutional crisis fears as election nears
Tamara Keith and Jasmine Wright on the political fallout of Trump's address
Test results create more confusion around cyclosporiasis outbreak
Iran war hurting U.S. allies in region, former Jordanian foreign minister says
Deadly shootings by ICE officers renew scrutiny of recruitment and training
July 20, 2026 - PBS News Hour full episode
July 17, 2026 - PBS News Hour full episode