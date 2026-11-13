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Off the Record

November 13, 2026 Rep. Ranjeev Puri | OTR Overtime

Season 56 Episode 20 | 11m 28s

After the taping concludes, Speaker-elect Representative Ranjeev Puri continues the conversation with Chad Livengood, Lauren Gibbons, Remington Hernandez and senior capitol correspondent Tim Skubick.

Support for Off the Record is provided by Bellwether Public Relations.
Extras
Watch 27:45
Off the Record
November 13, 2026 - Rep. Ranjeev Puri | OFF THE RECORD
Guest: Rep. Ranjeev Puri. Topic: Democratic trifecta
Episode: S56 E20 | 27:45
Watch 27:45
Off the Record
November 6, 2026 - Jocelyn Benson | OFF THE RECORD
One-on-one with Governer-elect Jocelyn Benson. Panel discusses election results.
Episode: S56 E19 | 27:45
Watch 27:08
Off the Record
November 6, 2026 - Correspondent Election Results Discussion | OTR Overtime
Extended panel conversation about the election results.
Clip: S56 E19 | 27:08
Watch 17:52
Off the Record
SPECIAL: Governor-Elect Jocelyn Benson with Tim Skubick
Governor-Elect Jocelyn Benson sits down one-on-one with Tim Skubick following her election victory
Special: 17:52
Watch 27:45
Off the Record
October 30, 2026 - Correspondent Edition | OFF THE RECORD
Correspondent Edition. Topic: Elections
Episode: S56 E18 | 27:45
Watch 14:53
Off the Record
October 30, 2026 - Correspondent Edition | OTR Overtime
The panel continues their discussion about elections.
Clip: S56 E18 | 14:53
Watch 27:45
Off the Record
October 23, 2026 - Correspondent Edition | OFF THE RECORD
Correspondent Edition. Topic: Elections
Episode: S56 E17 | 27:45
Watch 27:45
Off the Record
October 16, 2026 - Rep. Parker Fairbairn | OFF THE RECORD
Guest: Parker Fairbairn. Topic: Final gubernatorial debate.
Episode: S56 E16 | 27:45
Watch 27:46
Off the Record
October 9, 2026 - Sen. Darrin Camilleri | OFF THE RECORD
Guest: Darrin Camilleri. Topic: Debates.
Episode: S56 E15 | 27:46
Watch 27:45
Off the Record
October 2, 2026 - Rep. Tyrone Carter | OFF THE RECORD
Guest: Rep. Tyrone Carter. Topic: New election polling data.
Episode: S56 E14 | 27:45