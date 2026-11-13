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Off the Record

November 13, 2026 - Rep. Ranjeev Puri | OFF THE RECORD

Season 56 Episode 20 | 27m 45s

The guest is Speaker-elect Representative Ranjeev Puri as the panel discusses the democratic trifecta beginning next year. Chad Livengood, Lauren Gibbons, and Remington Hernandez join senior capitol correspondent Tim Skubick.

Aired: 11/12/26
Support for Off the Record is provided by Bellwether Public Relations.
Extras
Watch 11:28
Off the Record
November 13, 2026 Rep. Ranjeev Puri | OTR Overtime
Guest: Rep. Ranjeev Puri
Clip: S56 E20 | 11:28
Watch 27:08
Off the Record
November 6, 2026 - Correspondent Election Results Discussion | OTR Overtime
Extended panel conversation about the election results.
Clip: S56 E19 | 27:08
Watch 27:45
Off the Record
November 6, 2026 - Jocelyn Benson | OFF THE RECORD
One-on-one with Governer-elect Jocelyn Benson. Panel discusses election results.
Episode: S56 E19 | 27:45
Watch 17:52
Off the Record
SPECIAL: Governor-Elect Jocelyn Benson with Tim Skubick
Governor-Elect Jocelyn Benson sits down one-on-one with Tim Skubick following her election victory
Special: 17:52
Watch 27:45
Off the Record
October 30, 2026 - Correspondent Edition | OFF THE RECORD
Correspondent Edition. Topic: Elections
Episode: S56 E18 | 27:45
Watch 14:53
Off the Record
October 30, 2026 - Correspondent Edition | OTR Overtime
The panel continues their discussion about elections.
Clip: S56 E18 | 14:53
Watch 27:45
Off the Record
October 23, 2026 - Correspondent Edition | OFF THE RECORD
Correspondent Edition. Topic: Elections
Episode: S56 E17 | 27:45
Watch 27:45
Off the Record
October 16, 2026 - Rep. Parker Fairbairn | OFF THE RECORD
Guest: Parker Fairbairn. Topic: Final gubernatorial debate.
Episode: S56 E16 | 27:45
Watch 27:46
Off the Record
October 9, 2026 - Sen. Darrin Camilleri | OFF THE RECORD
Guest: Darrin Camilleri. Topic: Debates.
Episode: S56 E15 | 27:46
Watch 27:45
Off the Record
October 2, 2026 - Rep. Tyrone Carter | OFF THE RECORD
Guest: Rep. Tyrone Carter. Topic: New election polling data.
Episode: S56 E14 | 27:45