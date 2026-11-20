Extras
Correspondent Edition. Topic: Legislature look ahead.
Guest: Rep. Ranjeev Puri. Topic: Democratic trifecta
Guest: Rep. Ranjeev Puri
One-on-one with Governor-elect Jocelyn Benson. Panel discusses election results.
Extended panel conversation about the election results.
Governor-Elect Jocelyn Benson sits down one-on-one with Tim Skubick following her election victory
Correspondent Edition. Topic: Elections
The panel continues their discussion about elections.
Correspondent Edition. Topic: Elections
Guest: Parker Fairbairn. Topic: Final gubernatorial debate.