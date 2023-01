Hoy te contamos sobre el nuevo plan de inmigracion anunciado por el presidente Biden

A principios de este mes el presidente Joe Biden y su administración anunciaron nuevas medidas de inmigracion para frenar el flujo de migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México. Y así, proveer un camino hacia un estatus legal para algunas personas de ciertos países que están intentando inmigrar al país.

Hoy les contamos de qué consisten estas nuevas regulaciones.

Transcripción del Episodio

Michelle Jokisch Polo: A principios de este mes el presidente Joe Biden y su administración anunciaron nuevas medidas de inmigracion para frenar el flujo de migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México. Y así, proveer un camino hacia un estatus legal para algunas personas de ciertos países que están intentando inmigrar al país.

Jokisch Polo: Bienvenidos a ¿Qué Onda Michigan?, un podcast de WKAR. Soy Michelle Jokisch Polo.

Pablo Castro: Y yo, Pablo Castro, brindándote todas las noticias de la semana, entrevistas y reportajes relevantes para la comunidad Latina de Michigan.

Jokisch Polo: Es viernes 27 de enero del 2023.

Presidente Joe Biden: La gente viene a Estados Unidos por muchas razones: para buscar nuevas oportunidades en la economía más fuerte. Cuando no los culpamos por hacerlo, huyen de la opresión a la nación más libre del mundo. Buscan su propio sueño americano y es la historia de tantas de sus familias, incluyendo la mía.

Pablo Castro: Ese fue el Presidente Joe Biden durante una rueda de prensa a principios de enero, momentos antes de que anunciara un nuevo plan de inmigracion.

Pablo Castro: Bajo el nuevo plan, Estados Unidos aceptaría hasta 30,000 cubanos, nicaragüenses, haitianos y venezolanos cada mes, mientras se expulsan a aquellos que llegan a la frontera de manera ilegal.

Veronia Tobar Thronson: La idea con este programa es que las personas que estén fuera de los Estados Unidos que les dicen beneficiarios, si tienen a alguien que les dé apoyo económico en los Estados Unidos, entonces van a poder venir a los Estados Unidos por dos años y se les va a permitir vivir aquí y obtener un permiso de trabajo.

Jokisch Polo: Ella es Veronica Tobar Thronson. Y es abogada encargada de la clínica de ley de inmigracion de la Universidad Estatal de Michigan.

Jokisch Polo: Antes del otoño del año pasado; guatemaltecos, salvadoreños, y hondureños, estaban intentando cruzar la frontera, sin embargo esto cambió en septiembre del año pasado.

Tobar Thronson: Pero a partir del otoño del año pasado empezaron a ver que había muchos más extranjeros que estaban tratando de entrar de países que no habían entrado tanto antes. Y esos eran, estas eran personas de Venezuela, muchísimos nicaragüenses, muchísimas personas de Nicaragua. Los cubanos, por supuesto. Y entonces y de Haití y entonces. Por eso fue que viendo la situación que está pasando en esos países y que la gente está siendo obligada a escaparse de la opresión de sus gobiernos y de las y de las cosas económicas que están sufriendo. Entonces, para evitar tener tantísima gente en la frontera, también para prevenir que a estas personas, que estas personas sean víctimas de estafas y de secuestros por las diferentes maras que operan en la frontera.

Pablo Castro: Para ser elegibles, los solicitantes necesitarán tener un patrocinador estadounidense y pasar la revisión de seguridad.

Tobar Thronson: No es asilo. Es nada más un permiso humanitario temporal. Ahora, la persona que va a proveer este apoyo económico no han dicho exactamente cuánto dinero tienen que tener. Pero el gobierno ha dicho que se van a guiar de las las guías de nivel de pobreza que los Estados Unidos pone cada año. Por ejemplo, si yo adquiero patrocinar a alguien de Nicaragua, por ejemplo, y es mi esposo y yo más esta persona que va a venir, entonces yo tendría que tener un nivel económico de no menos de $24,000 dólares para poder ayudar a esa persona que va a venir. Entonces no es tan alto el nivel, pero tengo que demostrarle al gobierno que tengo suficiente dinero, por ejemplo, un trabajo estable, darle una copia de mis impuestos de mi último año a una cuenta del banco que demuestre que yo tengo dinero para poder patrocinar a esta persona.

Jokisch Polo: Los beneficiarios del programa humanitario podrán permanecer legalmente en el país por un período de dos años y serán elegibles para solicitar una autorización de empleo temporal válida por el tiempo de permanencia autorizado.

Jokisch Polo: El programa aceptará hasta 30,000 migrantes por mes procedentes de los tres países designados.

Pablo Castro: Además de estos cambios, el Presidente anunció otra vía para quienes están solicitando asilo en los Estados Unidos lo puedan hacer de manera legal.

Pablo Castro: Aquellas personas lo pueden hacer a través del teléfono descargando la aplicación CBP One. Esta aplicación permite a cualquier migrante que está pidiendo asilo solicitar una excepción humanitaria.

Thronson Tobar: Esto es también para las personas que están en la frontera esperando a poder ser permitidos entrar a los Estados Unidos. Entonces no es solamente para estas personas de estos países particulares, sino también para las personas que están tratando de entrar a los Estados Unidos y pedir asilo aquí en la frontera.

Jokisch Polo: Si bien, con esta aplicación algunos inmigrantes pueden recibir de manera más fácil un estatus legal en Estados Unidos, Veronica dice que el sistema deja en desventaja a los inmigrantes más necesitados, los que no tienen teléfonos inteligentes o no pueden acceder a hoteles mexicanos con acceso a Internet.

Thronso Tobar: La idea es que estas personas no van a tener ningún récord criminal. Van a poder ir a solicitar su pasaporte a su país. Van a poder comprar su ticket, su boleto de avión. Son personas que van a tener los medios para poder venir a los Estados Unidos. No va a ser alguien, por ejemplo, alguien de Guatemala que trabaja en el campo, que no conozca a nadie aquí, que quisiera venir a trabajar para ayudar a su familia. ¿Cómo va esta persona a poder conseguir un patrocinador? Entonces definitivamente va a beneficiar a personas que saben y que tienen sus conexiones aquí en los Estados Unidos. La mayoría de estas personas. Se arriesgan a arriesgar su vida y arriesgan todo o venden su terreno pequeño que tengan en su pueblo, por ejemplo, para pagarle a un coyote para que los traiga a la frontera. Y estas personas no se van a beneficiar.

Pablo Castro: Desde el anuncio de esta regla, ninguna persona que cruce la frontera a Estados Unidos de manera ilegal, podrá pedir asilo y será obligadamente deportada al llegar. La única forma de que estas personas puedan ser consideradas será a través de una aplicación en CBP One.

Jokisch Polo: Por ahora ambas de estas pólizas están vigentes, sin embargo, el estado de Texas se muestra contrario a ellas y ha realizado una demanda en contra del presidente. Ellos alegan que la administración de Biden está abusando de su poder.

Tobar Thronson: Entonces esta demanda que es Texas más 19 otros estados están diciendo que la administración está abusando su poder, que no fueron ante el Congreso para que el Congreso lo aprobara, que no lo pusieron como parte de una regla, que uno tiene que ir a dar su opinión para decirte si está bien hacerlo o no, y también están diciendo estamos van a traer a muchísima gente que son criminales, a gente que va a venir ilegalmente cuando en realidad no van a venir ilegalmente. La idea es darles un proceso que cumpla con la ley y no van a ser personas criminales porque el gobierno definitivamente tiene que revisar las huellas de las personas para asegurarse que estas personas no tienen antecedentes criminales para poder entrar a los Estados Unidos.

Pablo Castro: Según un informe de la administración del presidente Biden, desde el anuncio de estas órdenes, las autoridades estadounidenses han registrado un descenso del 97% en los cruces fronterizos de inmigrantes indocumentados procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.

Jokisch Polo: Empezando hoy y una vez al mes les estaremos trayendo un corto segmento sobre los recursos disponibles en las bibliotecas de lansing: Capital Area District Libraries.

Pablo Castro: Este mes la biblioteca está patrocinando el desafío de lectura de invierno. Mari Garza nos cuenta más al respecto.

Maricela Garza: Hola, me llamo Maricela Garza Mari. Yo trabajo en Capital Area District Libraries. Soy lo que se llama el especialista de la juventud. Compro libros, trabajo en programas para niños y en la biblioteca pública.

Jokisch Polo: ¿De que se trata el desafío de lectura de invierno?

Garza: El Winter Reading Challenge o digamos, el programa de lectura de invierno es una meta donde animamos a participantes de bueno, de todas edades y habilidades a leer y completar actividades para tener la oportunidad de ganar premios divertidos. Y en inglés hay una merienda dulce que se llama S’more. Es este dulce, tiene como galletas. Chocolate. Ah, es bien un bombón como esponjitas se llaman marshmallows Y “s’more” en alguna manera. Es decir, un poco más o leer un poco más. Así estamos usando esas palabras con el programa “S’more”, que también es el dulce. Y este programa va del día 17 de enero hasta el 28 de febrero.

Jokisch Polo: ¿Qué tipo de actividades cuentan para participar en el programa?

Garza: Cada día estamos animando a niños adultos todos que están participando a leer por lo menos 15 minutos por día. Pero también hay actividades en las que se puede leer un libro con la palabra invierno en el título o puedes jugar un juego de no sé cómo se dice board game de tableta con lotería, o puedes escuchar un libro en audio o a asistir a un evento en la biblioteca. Hay muchas actividades.

Jokisch Polo: Mari nos cuenta que cualquier tipo de lectura puede ser contada.

Garza: Todo pero digo todo: escuchar un libro en el coche o por teléfono si estás en tu teléfono o en el tablet. Y si te gusta escuchar o leer libros así también puedes escuchar podcast como este de “¿Qué onda Michigan?” Puedes leer periódicos, revistas, todo lo que estás leyendo en línea, blogs. Si te gusta leer novelas gráficas, también libros de recetas, libros de texto, si estás estudiando en la universidad o por dónde, donde sea. Y también quiero decir que madres y padres que estáis leyendo a los niños, eso cuenta también. No sólo para tus hijos, sino para ti también. Es algo que nos gusta mucho a promover o animar a la gente que todo lo de leer es importante.

Jokisch Polo: ¿Qué sugerencias nos tienes para leer y poder participar en el desafío?

Garza: Pues en primer lugar se puede ir a la biblioteca y hablar con el bibliotecario ya que está ahí. Pero también hay listas. Incluso en este Winter Reading Challenge o el programa de lectura en invierno hay una lista y si lo haces por en línea puedes ver una lista de libros para adultos, pero también para niños. A que son ideas, pero también hay. Hay muchas listas en el website de kindle. Bien si me dejas, me gustaría darte una recomendación de Alicia y el huracán, Un cuento de Puerto Rico. Es un libro nuevo en español que tenemos y también uno que se llama Con papá. Otro libro nuevo.

Jokisch Polo: Para registrarse para el desafío de lectura de invierno puedes ir en persona a cualquier biblioteca de Lansing o visitando el sitio web: c-a-d-l-PUNTO-o-r-g-barra-w-r-c. El desafío se llevará a cabo hasta el 28 de febrero.

