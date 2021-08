Fridays at 3pm ET

¿Qué Onda Michigan? es el podcast en español de WKAR con Michelle Jokisch Polo y Araceli Crescencio brindandote las noticias y titulares más importantes de la semana con un enfoque en las personas y los problemas mas importantes para la comunidad Latina de Michigan. El podcast esta disponible semanalmente los viernes.

¿Qué Onda Michigan? is a weekly Spanish-language news podcast from WKAR hosted by Michelle Jokisch Polo and Araceli Crescencio. Every week we bring you the top headlines of the week with a focus on the people and the issues most important to Michigan’s Latinx community. It is available weekly on Fridays.