What Supreme Court's SAVE database ruling means for midterms

Extras
September 25, 2026 - PBS News Hour full episode
Mexico's foreign secretary on Trump, cartel violence and U.S. trade talks
Health care costs a major concern for voters ahead of midterms
Syrian dancer reflects on escaping ISIS and finding freedom through ballet
Brooks and Capehart on Trump's warm welcome for China's Xi Jinping
News Wrap: Xi wraps up 3-day state visit with Trump
Wrongfully detained Iranian American journalist remains jailed in Iran after 2 years
GOP's big bet on Texas Latino voters could backfire in midterms
September 24, 2026 - PBS News Hour full episode
How the diesel price spike is rippling through nearly every part of the economy