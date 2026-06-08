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WKAR Library Pop-Up Tour | Delta Township

WKAR Library Pop-Up Tour | Delta Township

WKAR and Michigan Learning Channel pop-up at your local library for summer learning fun! Join us for fun learning activities, PBS KIDS® swag and free books!

Delta Township District Library
10:00 AM - 01:00 PM on Tue, 23 Jun 2026

Event Supported By

WKAR Education
517-884-4700
ask@wkar.org
https://www.wkar.org/education

Artist Group Info

billr@wkar.org
Delta Township District Library
5130 Davenport Dr.
Lansing, Michigan 48917
(517) 321-4014
questions@gladl.org
https://www.dtdl.org/