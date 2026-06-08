WKAR Library Pop-Up Tour | Delta Township
WKAR Library Pop-Up Tour | Delta Township
WKAR and Michigan Learning Channel pop-up at your local library for summer learning fun! Join us for fun learning activities, PBS KIDS® swag and free books!
Delta Township District Library
10:00 AM - 01:00 PM on Tue, 23 Jun 2026
Event Supported By
WKAR Education
517-884-4700
ask@wkar.org
Artist Group Info
billr@wkar.org
Delta Township District Library
5130 Davenport Dr.Lansing, Michigan 48917
(517) 321-4014
questions@gladl.org