El nuevo programa de asistencia para el pago inicial de vivienda en el condado de Ingham

Esta nota ha sido traducida por Clay Oppenhuizen. This article has been translated by Clay Oppenhuizen. Read the English version here .

Beverly Evans, de 65 años, residente del condado de Ingham, dice que es propietaria de una vivienda por primera vez gracias a un nuevo programa de asistencia para el pago inicial en todo el condado.

"Mientras me preparaba esta mañana, me paré en mi sala de estar y miré a mi alrededor, a esta hermosa casa que he tenido la suerte de tener", dijo Evans.

El nuevo programa otorga hasta $30,000 en préstamos sin intereses para ayudar a compradores con ingresos que califican a realizar el pago inicial. Está administrado por el Fondo Fiduciario de Vivienda del Condado de Ingham, que ha asignado $1.5 millones de una subvención estatal al programa.

“Ese pago inicial parece ser el mayor obstáculo para poder ser propietario de su primera vivienda”, dijo la senadora estatal Sarah Anthony. “Hemos realizado inversiones en el centro de Michigan y en todo el estado para abordar este problema”.

Paul Anderson, director ejecutivo de Southwest Lansing Action Group, dijo que los programas de asistencia para el pago inicial como este son más que solo herramientas financieras.

“Es un puente: un puente hacia la riqueza generacional, hacia la estabilidad habitacional y hacia la inversión a largo plazo en barrios como el nuestro”, dijo.

Ahora Evans dice que ella también tiene esa riqueza generacional y ha logrado el sueño de su vida.

"A mis nietos también les va a encantar", dijo. "Están deseando venir a correr en el patio y jugar a la pelota".