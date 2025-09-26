© 2025 Michigan State University Board of Trustees
Walrus: Life on Thin Ice

Season 44 Episode 1

Follow a paleontologist on an Arctic adventure to uncover the hidden lives of walrus and the threats they face as climate change shrinks the sea ice.

Aired: 10/21/25
Major support for NATURE is provided by The Arnhold Family in memory of Henry and Clarisse Arnhold, The Fairweather Foundation, Sue and Edgar Wachenheim III, Charles Rosenblum, Kathy Chiao and Ken Hao, Sarah and Sandra Lyu in memory of Seung and Dorothy Lyu, Colin S. Edwards, Kate W. Cassidy Foundation, Filomen M. D’Agostino Foundation, Lillian Goldman Charitable Trust, Gregg Peters Monsees Foundation, Seton J. Melvin, Koo and Patricia Yuen, Sandra Atlas Bass, Bradley L. Goldberg Family Foundation, Dr. George Stanley and Sandra Caruso, The Hite Foundation, Kitty Hawks and Larry Lederman, Perpetual Kindness Foundation and Sun Hill Renewal Fund, Ruth Mary Einhorn, Arlene and Milton D. Berkman, by the Corporation for Public Broadcasting and by Viewers Like You.
Extras
Watch 4:13
Nature
NATURE - Season 44
Get a sneak peek at a brand new season of NATURE on PBS.
Preview: S44 | 4:13
Watch 0:30
Nature
Preview of Walrus: Life on Thin Ice
See how the Arctic’s most enigmatic animals are coping as the sea ice melts.
Preview: S44 E1 | 0:30
Watch 21:12
Nature
La nieve y el efecto albedo
Descubre la ciencia de la nieve y su papel vital en nuestros ecosistemas.
Special: 21:12
Watch 32:18
Nature
Escarabajo coprófago: El reciclador del popó
Descubre los asombrosos escarabajos peloteros de las selvas tropicales de Guatemala.
Special: 32:18
Watch 24:23
Nature
Biodiversidad: La imaginación de la Tierra
Explora el asombroso mundo de la biodiversidad.
Special: 24:23
Watch 30:02
Nature
Giant Pacific Octopus: 8 arms and 9 brains
Explore the mysterious world of the Giant Pacific Octopus with marine biologist René Carbajal.
Special: 30:02
Watch 34:48
Nature
Pulpo Gigante del Pacifico: 8 brazos y 9 cerebros
Explora el misterioso mundo del Pulpo Gigante del Pacífico.
Special: 34:48
Watch 34:11
Nature
Fitoplancton bioluminiscente de Puerto Rico
Sumérgete en las aguas brillantes de Puerto Rico.
Special: 34:11
Watch 23:00
Nature
Titanoboa: La serpiente más grande de la historia
Descubre los secretos de la Titanoboa, la serpiente más grande que haya existido.
Special: 23:00
Watch 32:54
Nature
Titanoboa: The largest snake that ever lived
Discover the secrets of the Titanoboa - the largest snake to ever live.
Special: 32:54