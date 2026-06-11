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PBS News Hour

News Wrap: Anti-Trump message etched into National Mall

Season 2026 Episode 120 | 5m 18s

In our news wrap Thursday, the Interior Department is investigating what appears to be an anti-Trump message etched into the grass of the National Mall in Washington, severe storms in the Midwest are disrupting travel and the gunman who killed Minnesota House Speaker Melissa Hortman and her husband pleaded guilty in federal court.

Major corporate funding for the PBS News Hour is provided by BDO, BNSF, Consumer Cellular, American Cruise Lines, and Raymond James. Funding for the PBS NewsHour Weekend is provided by Consumer Cellular and Cunard Cruise Line. For a complete list of funders for the PBS NewsHour and PBS NewsHour weekend, click here.
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