© 2025 Michigan State University Board of Trustees
Public Media from Michigan State University
DONATE
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

PBS News Hour

October 2, 2025 - PBS News Hour full episode

Season 2025 Episode 275 | 57m 46s

October 2, 2025 - PBS News Hour full episode

Aired: 10/01/25 | Expires: 11/01/25
Major corporate funding for the PBS News Hour is provided by BDO, BNSF, Consumer Cellular, American Cruise Lines, and Raymond James. Funding for the PBS NewsHour Weekend is provided by Consumer Cellular and Cunard Cruise Line. For a complete list of funders for the PBS NewsHour and PBS NewsHour weekend, click here.
Extras
Watch 57:46
PBS News Hour
October 1, 2025 - PBS News Hour full episode
October 1, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E274 | 57:46
Watch 7:09
PBS News Hour
Congress, White House refusing to compromise on shutdown
Congressional leaders and White House refuse to compromise on first day of shutdown
Clip: S2025 E274 | 7:09
Watch 8:35
PBS News Hour
GOP's Haridopolos says Democrats' demands are 'ransom note'
GOP Rep. Haridopolos says Democrats' demands are a 'ransom note'
Clip: S2025 E274 | 8:35
Watch 8:24
PBS News Hour
Jeffries says GOP 'apparently wanted' a shutdown
Jeffries says GOP uninterested in negotiating because 'they apparently wanted' a shutdown
Clip: S2025 E274 | 8:24
Watch 3:23
PBS News Hour
Israel escalates Gaza City siege as Hamas reviews proposal
Israel escalates siege of Gaza City as Hamas reviews proposal to end war
Clip: S2025 E274 | 3:23
Watch 4:52
PBS News Hour
News Wrap: Supreme Court lets Lisa Cook stay in role for now
News Wrap: Supreme Court lets Lisa Cook stay in her role at Federal Reserve for now
Clip: S2025 E274 | 4:52
Watch 8:50
PBS News Hour
How a strike, immigrant labor transformed Hormel’s hometown
How a bitter strike and immigrant labor transformed Hormel’s hometown
Clip: S2025 E274 | 8:50
Watch 5:07
PBS News Hour
Poll shows change in Americans' views on political violence
New poll shows striking change in Americans' views on political violence
Clip: S2025 E274 | 5:07
Watch 4:57
PBS News Hour
How Jane Goodall changed the way people see animals
Remembering Jane Goodall and how she changed the way people see animals
Clip: S2025 E274 | 4:57
Watch 8:25
PBS News Hour
New book explores how colleges are encouraging free speech
In 'Terms of Respect,' Princeton president argues colleges are encouraging free speech
Clip: S2025 E273 | 8:25