La corte de apelaciones de MI escucha casos de salario mínimo y licencia por enfermedad

Esta nota ha sido traducida por Clay Oppenhuizen.

This article has been translated by Clay Oppenhuizen. Read the English version here .

El salario mínimo del estado y las leyes de licencia por enfermedad pagada estuvieron en juego con los argumentos legales el martes ante la Michigan Court of Appeals. El desafío dice que la Legislatura de Michigan abusó de elementos del proceso de iniciativa del estado, violando la Constitución estatal y eludiendo la voluntad de los votantes en 2018.

El proceso de iniciativa permite una campaña de petición para obligar a la Legislatura a adoptar una ley o la pregunta pasa a la boleta electoral para que los votantes decidan.

La cuestión es si se permitió a la Legislatura adoptar una iniciativa de petición para aumentar el salario mínimo estatal, manteniéndolo así fuera de la boleta electoral de noviembre de 2018, y luego cambiarlo durante la misma sesión legislativa. La iniciativa habría elevado el salario mínimo del estado a $12 la hora con aumentos posteriores vinculados a la tasa de inflación. Se hicieron los mismos argumentos sobre una iniciativa para exigir a los empleadores que permitan a los trabajadores construir un banco de licencias por enfermedad pagadas.

La Legislatura liderada por los republicanos enmendó ambas leyes para mitigar sus efectos y hacerlas más amigables para los negocios.

El abogado Mark Brewer le dijo a la corte que violó la constitución estatal y los deseos de las personas que nunca tuvieron la oportunidad de votar sobre las preguntas.

"La Legislatura la adoptó solo para destriparla", dijo.

El Fiscal General Adjunto Eric Restuccia abogó por la Legislatura. Dijo que eso no significa que no haya control sobre el poder de la Legislatura.

“Cuando la Legislatura modifica una ley de iniciativa, las personas tienen al menos dos remedios. Podrán volver a promulgar las medidas por otra iniciativa, o al mismo tiempo y en la misma elección, podrán elegir a otros miembros de la Asamblea Legislativa”, dijo. "Tira los vagabundos, ese tipo de concepto".

No matter what the three-judge appeals court panel decides, the loser will almost certainly take the case to the Michigan Supreme Court next year.