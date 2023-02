La reforma ‘Read by Grade Three’ está en camino de ser aprobada en el Senado

Esta nota ha sido traducida por Clay Oppenhuizen.

Un proyecto de ley para evitar que los estudiantes de tercer grado de Michigan que tienen dificultades con la lectura sean retenidos podría salir del Senado de Michigan tan pronto como el miércoles.

La ley estatal "Read by Grade Three" actualmente evita que los niños, con algunas excepciones, avancen al cuarto grado si no cumplen con ciertos puntos de referencia de lectura a través de pruebas estandarizadas o muestras de trabajo.

Su objetivo es atrapar a los estudiantes que se están quedando atrás y brindarles apoyo adicional, pero algunos críticos argumentan que retener a los niños es estigmatizante. Dicen que afecta desproporcionadamente a los estudiantes de color o de bajos ingresos.

La senadora estatal Dayna Polehanki (D-Livonia) dijo que hay muchas partes buenas de esa ley que le gustaría ver ampliadas. Aún así, ella tiene sus reservas.

“La suspensión masiva está plagada de problemas de los que hemos hablado en el comité, y fue una mala idea entonces, es una mala idea ahora. Y ojalá podamos derogar esta mala idea”, dijo.

Polehanki es el patrocinador del proyecto de ley del Senado. También preside el Comité de Educación del Senado.

Durante el proceso de audiencia, algunos grupos testificaron que adelantar a los estudiantes que están atrasados en lectura al siguiente nivel de grado los pone en riesgo de atrasarse aún más.

“La política de retención actual sirve para responsabilizar a las escuelas y los padres por el desarrollo de lectores competentes. Las escuelas deben hacer todo lo posible para garantizar que los estudiantes de tercer grado desarrollen las habilidades de alfabetización necesarias para tener éxito en cuarto grado y en adelante”, dijo Molly Macek del Centro Mackinac para Políticas Públicas en un testimonio escrito ante el Comité de Educación del Senado . “Si esto parece una línea dura y un estándar alto, es porque la alfabetización temprana es muy importante para los estudiantes”.

Polehanki dijo que los niños aún obtendrían el mismo nivel de recursos de lectura y apoyo bajo su proyecto de ley. Eso continuaría en el cuarto grado en lugar de detener a los estudiantes.

Durante los pasos procesales del martes, la cámara del Senado adoptó algunos cambios a su proyecto de ley original.

Uno mantendría un requisito relacionado con la notificación a los padres de la deficiencia de lectura de su hijo. También proporcionaría a las familias información sobre los recursos disponibles.

Polehanki dijo que eso provino de trabajar con republicanos.

"Hemos estado hablando con nuestros amigos al otro lado del pasillo y un par de sus ideas tenían sentido, así que las incorporamos y estamos muy contentos de tener este tipo de enfoque bipartidista en el primer proyecto de ley que sale de el Comité de Educación del Senado”, dijo a los periodistas.