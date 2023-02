Los legisladores de Michigan reintroducen la legislación de la Ley CROWN

Esta nota ha sido traducida por Clay Oppenhuizen. This article has been translated by Clay Oppenhuizen. Read the English version here .

Los legisladores demócratas de Michigan reintrodujeron el martes u n proyecto de ley para prohibir la discriminación contra los peinados naturales , como trenzas, mechones y giros.

La política, conocida como la Ley de creación de un mundo abierto y respetuoso para el cabello natural, o simplemente la Ley CROWN, se presentó en sesiones legislativas anteriores, pero nunca llegó al escritorio del gobernador.

La senadora patrocinadora Sarah Anthony (D-Lansing) dijo que el proyecto de ley haría las cosas más inclusivas para todos .

“Sabemos que la discriminación por el cabello es una discriminación racial apenas velada, y cuando escuchamos historias de hombres, mujeres y niños que han experimentado esto, queríamos asegurarnos de priorizarlo lo antes posible en la sesión legislativa, y qué mejor mes que el Mes de la Historia Negra”, dijo.

Los partidarios argumentan que la legislación de la Ley CROWN lucha contra los estándares de belleza que premian el cabello lacio pero castigan a quienes tienen cabello texturizado, especialmente las mujeres negras.

Durante una conferencia de prensa el martes, los oradores describieron sentirse presionados para alisarse el cabello con planchas o tratamientos químicos potencialmente peligrosos para parecer más “profesionales” en el lugar de trabajo.

Cameo King habló junto con los miembros del Legislative Black Caucus sobre su experiencia frente a la discriminación por el cabello en el lugar de trabajo. Compartió una historia de cómo varios ex jefes le dijeron que no encontraría trabajo en la televisión abierta con su cabello natural.

“Verá, nunca se me ocurrió que mi arduo trabajo, dedicación y dedicación al periodismo y la habilidad se anularon cuando me encontré con mi cabello negro. Quién sabe, la vista del cabello negro restringiría mis opciones de carrera”, dijo King.

El proyecto de ley del martes ampliaría cómo se define la raza en la ley de derechos civiles de Michigan para incluir "rasgos históricamente asociados con la raza", incluidos el cabello y los peinados.

Se han aprobado leyes similares en más de una docena de otros estados.