Vientre en Alquiler: Cambios en la Ley de Subrogación en Michigan

Michigan es el único estado que aún mantiene una amplia prohibición criminal sobre los contratos de gestación subrogada.

Las leyes de gestación subrogada en Michigan básicamente impiden que las familias paguen a una madre sustituta para llevar a cabo un embarazo. Estas leyes dejan a muchas familias en el limbo; algunas incluso optaron por abandonar el estado para formar sus familias, mientras que otras continúan luchando por adoptar legalmente a sus propios hijos biológicos entregados a través de la gestación subrogada.

Hoy, discutiremos el impacto de las leyes actuales de gestación subrogada y cómo están a punto de cambiar.

Transcripción del Episodio

Michelle Jokisch Polo: Michigan es el único estado que aún mantiene una amplia prohibición criminal sobre los contratos de gestación subrogada.

Jokisch Polo: Hoy, discutiremos el impacto de las leyes actuales de gestación subrogada y cómo están a punto de cambiar.

Jokisch Polo: Bienvenidos a ¿Qué Onda Michigan?, un podcast de WKAR. Soy Michelle Jokisch Polo brindándote todas las noticias de la semana, entrevistas y reportajes relevantes para la comunidad Latina de Michigan.

Las leyes de gestación subrogada en Michigan básicamente impiden que las familias paguen a una madre sustituta para llevar a cabo un embarazo. Estas leyes dejan a muchas familias en el limbo; algunas incluso optaron por abandonar el estado para formar sus familias, mientras que otras continúan luchando por adoptar legalmente a sus propios hijos biológicos entregados a través de la gestación subrogada.

Jokisch Polo: Anna Liz Nichols es reportera de Michigan Advance. Ha estado cubriendo la subrogación en los Estados Unidos y está aquí para explicar lo que está sucediendo ahora.

¿Cómo ha funcionado la subrogación en Michigan hasta este momento?

Anna Liz Nichols: En Michigan, se permite tener lo que llama sustitutos altruistas, lo que significa que no se hace ningún contrato con ellos a cambio de compensación. Simplemente trabaja con la madre sustituta para manejar las cosas y, con suerte, ambas partes obtienen lo que quieren de un acuerdo contratado. Lo que no está permitido, francamente, son los contratos porque no hay legislación sobre acuerdos escritos. No están reconocidos en Michigan y, además, los contratos en los que existe un contrato de alquiler o un intercambio de compensación están penalizados con sanciones penales bastante severas.

Nichols: En realidad, no hay nada que le impida celebrar un contrato de subrogación sin compensación, pero tampoco existen reglas que reconozcan dichos acuerdos. Así que realmente no puedas aceptar tu acuerdo para la subrogación no compensada y decir con confianza que esto será válido legalmente. Pero las reglas que rodean la paternidad se establecieron en la década de 1980. Los defensores de esta legislación dicen que, ya sabes, realmente no reflejan cómo puede ser la crianza de los hijos hoy en día, ahora que tenemos la FIV y la subrogación más extendidas. Y en las últimas dos sesiones legislativas, ha habido intentos de realizar cambios a esta ley específica sobre paternidad, pero en realidad no han avanzado en absoluto bajo el liderazgo republicano.

Jokisch Polo: A finales de los ochenta y principios de los noventa, existía la sensación de que, esencialmente, las mujeres pobres y negras iban a ser explotadas si se permitía la subrogación comercial y ese fue el momento en que se creó la ley. Sin embargo, desde entonces, la mayoría de los estados que tenían estas fuertes prohibiciones se han alejado de ellas y se han acercado a tener un marco legal que esencialmente permita tanto la subrogación altruista como la subrogación comercial. Y Michigan, en términos de esa tendencia, simplemente se ha quedado atrás en esos tiempos.

Jokisch Polo: Has estado hablando con Tammy Myers de Grand Rapids sobre su batalla legal de casi dos años para adoptar a sus hijos gemelos biológicos después de que nacieron a través de una madre sustituta en 2021. ¿Puedes compartir un poco más de su historia?

Nichols: Pues, Tammy, muy parecida al patrocinador principal del proyecto de ley, Smith Steckloff, el representante Steckloff, sobrevivió al cáncer de mama y se encontró en una posición en la que necesitaría buscar otras vías para hacer crecer su familia, por lo que buscó una madre sustituta y la madre sustituta quedó embarazada con dos hijos gemelos que eran biológicamente de Tammy y ellos nacieron dos meses antes. Cuando los bebes nacieron el papeleo para establecer la paternidad aún no se había liquidado y cuando Tammy y su esposo fueron a solicitar órdenes de emergencia para obtener la custodia de sus hijos, el juez por alguna razón lo negó. Esto los llevó a una batalla de casi dos años para establecer legalmente la custodia. Mientras tanto, los padres legales en el certificado de nacimiento reconocido por el estado eran la madre sustituta y su marido, quienes estaban muy dispuestos a permitir que los padres biológicos de los niños fueran los padres. Pero como lo dice Tammy en el hospital, una madre de dos bebés prematuros que necesitan decisiones médicas, decidió de manera bastante rápida que ella no era la madre legal, lo que generó algunas dificultadas para asegurarse de que sus hijos pudieran recibir la atención que necesitaban para volver a casa con ella.

Jokisch Polo: ¿Cómo han impactado estas leyes a las familias LGBTQ?

Nichols: Muchas personas cuya subrogación ha afectado sus vidas de una forma u otra vinieron a testificar frente a los legisladores durante los últimos meses y lo que escuchamos de miembros de familias LGBTQIA o partes interesadas fue que las leyes actuales no tienen suficientes reglas. o protecciones para los padres y sustitutos para que sea una opción deseable para que las familias hagan crecer sus familias, aunque quizás sea la mejor opción para algunas personas, según sus circunstancias. Una persona que entró hablando de sus dos mamás habló de cómo la madre que la dio a luz tuvo que renunciar a su custodia temporalmente para poder incluir a ambas mamás en su certificado de nacimiento. Y ella habla del tipo de dolor de saber que hubo un momento en su vida en el que legalmente nadie era sus padres, ella estaba sometida al estado. Entonces, creo que lo que muchas familias han estado diciendo, más allá de que hay dificultades para establecer la custodia, los nuevos proyectos de ley hacen otras cosas, como simplemente delinear las diversas cosas que necesitará a lo largo de la vida, cambiar la criminalización de los contratos de subrogación de páginas. Algunas familias dicen que esto ofrecería un nivel de reconocimiento de cómo la estructura familiar está empezando a verse ahora o cómo ha sido durante muchas décadas y Michigan simplemente no está legislada.

Jokisch Polo: El 19 de marzo, la legislatura estatal aprobó nuevas reglas y estándares para la gestación subrogada en Michigan, además de eliminar la criminalización estatal de los contratos remunerados de subrogación. Pero antes de su aprobación hubo legisladores republicanos que se opusieron. ¿Cuáles fueron sus argumentos?

Nichols: Esto se relaciona con la conversación más amplia que estamos teniendo a nivel nacional y estatal en Michigan sobre la atención de la salud reproductiva en general; la fertilización in vitro ha sido cuestionada. Con el punto álgido de la fiebre por una decisión de la Corte Suprema de Alabama que establece que los embriones fertilizados tienen el mismo reconocimiento que los niños, lo que ha impedido el terror en Alabama. Por eso, los republicanos de Michigan y otros grupos de interés conservadores, como la Conferencia Católica de Michigan y el Derecho a la vida de Michigan, han argumentado que la subrogación es una explotación. Cambiar las leyes de Michigan nos abriría a un aumento del tráfico, creando esencialmente un lugar de destino para personas que buscan prácticas de explotación en la subrogación, el alquiler de un útero y algunos de los sentimientos han sido incluso que la subrogación esencialmente pone a los niños en venta, pone precio a un niño. La subrogación puede ser una vía muy costosa. Puede variar desde un promedio de $15 a $30 mil como mínimo y hasta $100.000 a $200.000.

Jokisch Polo: ¿Dónde se encuentra la legislación ahora?

Nichols: La legislación revocaría las sanciones penales por participar en un contrato de subrogación remunerada y organizar un contrato de subrogación remunerada porque son dos cargos penales diferentes, y ambos potencialmente conllevan períodos de encarcelamiento. Ese es el mayor cambio. Algunos de los otros cambios son: describe diferentes protecciones y requisitos tanto para los futuros padres como para los sustitutos. Cosas como pruebas médicas obligatorias, mentales para las madres sustitutas y mentales para los futuros padres. Describe lo que sucede en los acuerdos en caso de que algo salga bien o mal en un embarazo, y señala que es necesario que haya representación legal para los futuros padres y para la madre sustituta.

Esa fue Anna Liz Nichols, reportera de Michigan Advance.

Jokisch Polo: Se espera que la gobernadora Gretchen Whitmer firme el proyecto de ley antes de mediados de abril.

Jokisch Polo: Este episodio fue producido por mi, Michelle Jokisch Polo. Clay Oppenhuizen nos ayudo con la ediccion y traduccion. Las voces traducidas al español de este episodio fueron hechas por un tecnología de inteligencia artificial llamada Speechify. Escucha ¿Qué Onda Michigan? en todas tus plataformas favoritas de podcasts.

Jokisch Polo: ¿Qué Onda Michigan? Es una producción de WKAR. También puedes escucharnos en la radio todos los sábados a las 9:45am y los domingos a las 8am sintonizando la estación 102.3FM o la 870 AM. Soy Michelle Jokisch Polo. Hasta la próxima.