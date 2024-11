Cuentos Especiales para Celebrar la Navidad, Kwanzaa y Hanukkah en Familia

Durante todo el mes de diciembre podrás disfrutar un episodio especial para toda la familia. En este episodio escucharas cuentos que celebran distintas tradiciones de las fiestas de diciembre.

Los cuentos son leídos por bibliotecaria Marisela Garza de Capital Area District Libraries.

Los cuentos que escucharas en el episodio son:



Transcripción del Episodio

Michelle Jokisch Polo: Durante todo el mes de diciembre podrás disfrutar un episodio especial para toda la familia. En este episodio escucharas cuentos que celebran distintas tradiciones de las fiestas de diciembre. Aquí el episodio.

Jokisch Polo: Bienvenidos a ¿Qué Onda Michigan?, un podcast de WKAR. Soy Michelle Jokisch Polo brindándote las noticias entrevistas y reportajes relevantes para la comunidad Latina de Michigan. Al oído de toda nuestra comunidad Hispana.

Jokisch Polo: Hoy tenemos el placer de escuchar estos cuentos leídos por Marisela Garza.

Marisela Garza: Me llamo Marisela Garza y soy bibliotecaria con Capital Area District Libraries. Era la víspera de Navidad. By Clement Clark Moore, Versión en español de María García Esperón.

Garza: Era Nochebuena y en toda la casa un gran silencio se hacía sentir. No se escuchaba ni el menor ruido, ni un ratoncito podrías oír en la chimenea muy bien arreglados los calcetines y los zapatos, como aguardando, como esperando oír la risa de Santa Claus.

Garza: En nuestras camitas dormíamos los niños, como las aves duermen en nidos. Mamá dormía envuelta en sueños, mientras que un gorro yo me había puesto y de repente, un gran estruendo.

Garza: Ya sin pensarlo, salté del lecho. Miré con asombro y tras la ventana más blanca que nieve, la luna encantada. Cómo miniaturas a esa luz tan tenue. Un trino, ocho renos pequeños y leves y un punto muy rojo como conductor. Yo supe al momento que era Santa Claus. Veloces cual águilas. Los renos volaban y Santa muy fuerte. Así las gritaba Oh Dasher, Dancer, Prancer y Vixen, Cometa y Cupido y Donner y Blitzen.

Garza: Encima del techo, sobre la pared, a la chimenea, deslicense bien como secas hojas con el vendaval vuelan hasta el cielo y no vuelven más los alegres renos de San Nicolás.

Garza:Hasta el mismo techo lo hicieron llegar. Iba su trineo lleno de juguetes, pasteles y dulces, helados y nieves. Y en ese momento, sobre el techo, oí como aterrizaba el trineo feliz. Casi al mismo tiempo volví la cabeza. Santa Claus entraba por la chimenea. De pies a cabeza, vestido de pieles.

Garza: Su traje manchado de ceniza y nieve. Resoplando y riendo. Abrió su postal. Sus ojos brillaban de felicidad. Sus mejillas rosas, su nariz cereza, su barba de espuma, su boca una fresa. Su panza temblaba bajo el cinturón, como gelatina que sabe limón.

Garza: Era muy gracioso, redondo y travieso, como un viejo duende o anciano elfo. Al verlo no pude contener la risa y San Nicolás me tuvo a la vista, me guiñó los ojos y me hizo saber que de Santa Claus no había que temer.

Garza: Y no dijo nada. Siguió trabajando. Llenó calcetines con muchos regalos y puso su dedo sobre su nariz por la chimenea.

Garza: Comenzó a subir con su sonrisa saltó a su trineo y con su silbido llegaron los renos como un arcoíris. Se fueron volando, pero aún de lejos yo pude escucharlo. Feliz Nochebuena.

Garza: Feliz Navidad y paz en el cielo y en la tierra paz. Happy Holidays from Capital Area District Libraries. Feliz Navidad y fiestas desde Capital Area District Areas.

Garza: En diciembre muchos miembros de la comunidad afroamericana celebran Kwanzaa.

Garza: El nombre Kwanzaa significa “primeros frutos”. Es una palabra swahili. Swahili es una lengua africana del este.

Garza: Kwanzaa es un festival en honor a la herencia afroamericana. Kwanzaa dura siete días.

Garza: Se celebra del 26 de diciembre hasta el 1 de enero. Durante este tiempo, la gente enciende velas, come alimentos especiales, y dan regalos. Además, cada día se dedica a una de las siete creencias principales de Kwanzaa. Las siete creencias son: Unidad De-ter-mi-nación de uno mismo Cooperación Compartiendo Propósito Creatividad Fe

Garza: El siguiente cuento se llama Celebra Kwanzaa con Botitas y sus Gatitos es por Isabel Campoy y Alma Flor Ada.

Garza: Hoy es el primer día de kwanzaa, dice mamá. Es el día para estar juntos en familia, dice el abuelo. Pero mi gata botitas ha desaparecido. No está con nosotros hoy. Y ella es parte de la familia.

Garza: Hoy es el segundo día de Kwanzaa, dice papá. Es el día para luchar por lo que queremos, dice la abuela. Pues yo quiero encontrar a mi gata. No podemos celebrar Kwanza sin botitas. Además, debe estar hambrienta.

Garza: Hoy es el tercer día de Kwanzaa, dice el abuelo. Es el día para ayudar a los demás a solucionar sus problemas. Dice mamá. Por eso toda la familia me está ayudando a buscar a botitas. Pero no la encontramos.

Garza: Hoy es el cuarto día de Kwanzaa, dice la abuela. Es el día para trabajar en equipo, dice papá. Papá ha ido al garaje a buscar a botitas. Los abuelos, Mi hermana y yo buscamos en el resto de la casa.

Garza: Mamá llama a los vecinos para preguntarles si la han visto.

Garza: Hoy es el quinto día de Kwanzaa, dice mamá. Es el día para planear y trabajar para lograr nuestras metas. Dice el abuelo. Botitas no está en la casa ni donde los vecinos. Papá dice que vamos a tener que buscarla por las calles. La abuela dice que deberíamos poner unos carteles.

Garza: Hoy es el 6.º día de Kwanzaa, dice papá. Es el día para crear algo hermoso, dice la abuela. He hecho un dibujo de botitas para los carteles. Garza: Mi hermana escribe todo con su bonita letra. Papá va a pegar los carteles por todo el vecindario.

Garza: Hoy es el septimo día de Kwanzaa, dice el abuelo. Es el día para creer que todos nuestros sueños se harán realidad, dice mamá. Vengan todos. Miren esto. Yo estaba seguro de que encontraría a mi gata. Y ahora tengo siete pares de botitas.

Garza: Hanukkah es una fiesta que celebran las personas judías para recordar algo increíble que sucedió hace mucho tiempo.

Garza: Unos enemigos de los judíos tomaron su templo más importante, en la ciudad de Jerusalén. Los judíos lucharon para recuperarlo. Cuando entraron, buscaron su lámpara sagrada.

Garza: Está lámpara se encendía con aceite, y sólo había aceite para un día. Sin embargo, con tan poco aceite, ¡la lámpara duró prendida ocho días!

Garza: El siguiente cuento se llama Celebra Hanukkah con un cuento de Bubbe por Isabel Campoy y Alma Flor Ada.

Garza: —Ojalá Bubbe nos cuente un cuento hoy después de la cena —dice el pequeño Rudi—. ¡Me encantan sus cuentos! —A mi también. Mi favorito es el de los dos hermanos —añade su hermana Renata. —No lo recuerdo… ¿Como es? —pregunta Sonia, la hermana mayor.

Garza: Dos hermanos pusieron el trigo de su cosecha en dos montones iguales —explica Renata—. Ambos eran muy pobres. En la noche, el mayor puso trigo de su montón en el montón del hermano menor para ayudarlo. Nadie lo vio…

Garza: —El hermano mayor decidió también ayudar a su hermano — continúa Renata—. Al amanecer, puso trigo de su montón en el montón del hermano mayor. —Y nadie lo vio… —interrumpe Rudi. —Ambos repitieron lo mismo varías noches —dice Renata. —Y, ¿qué pasó? — pregunta

Garza: Sonia. —Que los dos montones seguían iguales… —responde Renata. —Y ninguno de los dos sabía por qué —interrumpe Rudi de nuevo.

Garza: —¡Qué gracioso! —exclama Sonia. —Hasta que una noche, los dos hermanos se encontraron junto a sus montones de trigo —dice Rudi. —Y se abrazaron y lloraron llenos de emoción—concluye Renata—. Ambos se sintieron muy felices de saber que tenían un hermano tan generoso. —¡Cómo me gustaría tener un hermano así! —exclama Sonia mirando de reojo al pequeño Rudi.

Garza: —A mi me gustan los cuentos de Bubbe, pero lo que más me gusta son sus latkes —dice Rudi. —La cena está lista —anuncia Bubbe—. Niños, ayuden a poner la mesa. Sonia, busca las servilletas. Renata, saca los cubiertos. Y tú, Rudi, pon un latke en cada puesto. Latkes - tortillas fritas hechas con papas, huevos, cebolla y harina.

Garza: “No hay suficientes latkes para todos”, piensa Rudi. “Bueno, no pondré ninguno en mi puesto.” “Pero me gustaría probarlos”, sigue pensando. “¡Ya sé! Probaré un pedacito pequeñito de cada uno. Nadie lo notará…”

Garza: —¿Por qué no hay un latke en tu puesto? ¿Ya te lo comiste? —pregunta Sonia. —No, es Que no alcanzaban para todos —contesta Rudi. —¡Ah! Ya veo —dice Sonia.

Garza: “Bueno, le daré a Rudi el mío. ¡Le gustan tanto los latkes!” piensa Sonia. Y pone su latke en el plato de Rudi. “Pero me gustaría probarlos”, sigue pensando. “¡Ya sé! Probaré un pedacito pequeñito de cada uno. Nadie lo notará…” —¿Por qué no hay un latke en tu puesto? ¡Te lo comiste! —pregunta Renata. —No, es que no alcanzaban para todos— contesta Sonia.

Garza: — ¡Ah! Comprendo —dice Renata.

Garza: “Le voy a poner el mío a Sonia. ¡No puede quedarse sin latke!” piensa Renata. Y pone su latke en el plato de Sonia.

Garza: “Pero me gustaría probarlos”, sigue pensando. ¡Ya sé! Probaré un pedacito pequeñito de cada uno. Nadie lo notará…”

Garza: —¿Qué les ha pasado a mis latkes? —pregunta Bubbe—. ¡Están todos pellizcados! ¿Cómo vamos a celebrar Hanukkah con estos latkes? Los niños se miran unos a otros. Pero nadie dice nada.

Garza: Bubbe regresa a la cocina y luego vuelve con más latkes. —¡Menos mal que estoy preparada! Nunca se sabe cuándo pueden llegar “los duendes” a pellizcar mis latkes… —dice Bubbe con voz burlona—. ¡Ahora sí, vamos a cenar! —¡Con Bubbe todos los cuentos terminan bien!

Jokisch Polo: Estos cuentos fueron leidos por bibliotecaria Marisela Garza de Capital Area District Libraries.

Jokisch Polo : Este episodio fue producido por mí, Michelle Jokisch Polo.

Escucha ¿Qué Onda Michigan? en todas tus plataformas favoritas de podcasts. Este programa fue realizado para ti, porque eres especialmente Latino y te escuchamos.

Jokisch Polo: También puedes escucharnos en la radio todos los sábados a las 9:45am y los domingos a las 8am sintonizando la estación 102.3FM o la 870 AM. Soy Michelle Jokisch Polo y este es mi ultimo episodio con Que Onda Michigan. Hasta pronto. Ha sido un placer.