Como Una Latina de Michigan Lanzo Su Empresa Por Las Redes Sociales

La historia de una emprendedora Latina y como ella ha logrado traer la cultura Mexicana a la industria de la moda.

Con casi 61 sesenta y un millones de personas en los Estados Unidos, los hispanos son uno de los grupos que más han crecido en el país.

Además, según la Administración de Pequeñas Empresas de los Estados Unidos, se calcula que hay casi 5 millones de empresas propiedad de hispanos en el país. Por esta razón, los negocios propiedad de hispanos se están convirtiendo en el segmento de mayor crecimiento de las empresas estadounidenses.

Sin embargo, esta prosperidad se ha detenido debido a la pandemia mundial.

Hoy hablamos con una propietaria de una pequeña empresa para entender cómo ha llegado a crear un modelo de negocio exitoso a pesar de la crisis.

Melissa Rojas es originalmente de Michigan. Y desde temprana edad viajaba con sus padres alrededor del país ya que ellos eran trabajadores agrícolas. Ella ahora es dueña de un negocio en línea donde vende prendas hechas a mano. Con más de 32 mil seguidores en Instagram, Rojas trae la cultura mexicana a la industria de la moda.

Yesenia Zamora Cardoso, pasante de ¿Qué Onda Michigan? Platico con ella sobre su negocio, y lo que tuvo que hacer para convertirse en una emprendedora exitosa.

Aspectos Destacados de la entrevista.

Sobre las estolas que Melissa hizo para la graduación de los estudiantes de Michigan State University

El sarape lo conseguimos en Mexico y luego las hacemos para los estudiantes para que representen y tengan orgullo de donde son o somo. Melissa Rojas

Sobre lo que hace Melissa Rojas en su negocio llamado 'Chasing Camilla'

Mi empresa se dedica en hacer productos y trabajar con el sarape que es el textil de México Melissa Rojas

Sobre su experiencia en la industria de la moda

Y luego me mudé a California para seguir mis sueños de estar en la industria de la moda y conseguir un trabajo de intern para ser asistente personal de Lindsay Lohan. Melissa Rojas

Sobre cómo comenzó su interés en la moda

Pues desde niña me acuerdo que cuando me vestía siempre escogía cosas diferentes. Hasta unas niñas me intimidaron porque me vestía muy diferente. Pero yo desde los cinco años me acuerdo ponerme ropa de color y combinar ropa. Melissa Rojas

Sobre empezar un negocio cómo Latina

Se me hace que ahora estamos viviendo en un mundo donde, como te digo, que podemos crear nuestro futuro y nuestra visión, y si no hay oportunidad, pues buscamos la manera de abrir las puertas. Nosotras en vez de depender en el hombre o en alguien más. Melissa Rojas

Sobre cómo Melissa Rojas utilizó las redes sociales para ganar clientes

Pues me puse a hacer lives en el Instagram, en las redes sociales. Y fue como una oportunidad de pensar diferente y tener que cambiar con los tiempos. Melissa Rojas

Sobre sus consejos para otras Latinas que buscan iniciar sus propio negocios

Porque, como se dice, el sol sale para todos, si hay espacio para todos. No más lo que tú tienes que hacer es cómo vas a salir un poco más diferente que los demás y creer en ti misma es lo que tienes que hacer. Melissa Rojas

Transcripción:

Yesenia Zamora-Cardoso: Con casi 61 sesenta y un millones de personas en los Estados Unidos, los hispanos son uno de los grupos que más han crecido en el país.

Además, según la Administración de Pequeñas Empresas de los Estados Unidos, se calcula que hay casi 5 millones de empresas propiedad de hispanos en el país. Por esta razón, los negocios propiedad de hispanos se están convirtiendo en el segmento de mayor crecimiento de las empresas estadounidenses.

Zamora-Cardoso: Sin embargo, esta prosperidad se ha detenido debido a la pandemia mundial.

Hoy hablamos con una propietaria de una pequeña empresa para entender cómo ha llegado a crear un modelo de negocio exitoso a pesar de la crisis.

Melissa Rojas es originalmente de Michigan. Y desde temprana edad viajaba con sus padres alrededor del país ya que ellos eran trabajadores agrícolas. Ella ahora es dueña de un negocio en línea donde vende prendas hechas a mano. Con más de 32 mil seguidores en Instagram, Melissa trae la cultura mexicana a la industria de la moda.

Melissa Rojas está aquí con nosotros para explicarnos un poco más de su jornada empezando su negocio. Gracias por estar aquí.

Melissa Rojas: Hola. Muchas gracias por invitarme.

Zamora-Cardoso: ¿Cómo formarán parte tus productos en la próxima graduación de la Michigan State University?

Rojas: Mis estolas de graduación son hechas de sarape y hicimos unas para el departamento de CAMP de los migrantes. Y también hicimos otros para otros dos programas también de los migrantes. Se los van a regalar a los estudiantes que se van a graduar.

Zamora-Cardoso: ¿Me puedes describir las estolas de graduación que los estudiantes van a usar?

Rojas: Las estolas son hechas de sarape, que es un textil tradicional de México que es de Saltillo, México. Entonces, el sarape lo conseguimos en México y luego las hacemos para los estudiantes que como para que representen y tengan orgullo de dónde son o de dónde somos. Y las estolas son de diferentes colores y luego también están bordadas con la clase y se me hace que es el águila de los migrantes también la que les hicimos para la organización de CAMP.

Zamora-Cardoso: ¿Cómo se llama su pequeña empresa y qué haces en tu empresa?

Rojas: Mi empresa se llama Chasing Camilla, que la nombré después de mi niña que se llama Camilla. Mi empresa se dedica más en hacer productos y trabajar con el sarape que es el textil de México. Yo crecí desde niña, desde niña crecí con ese textil y a mí me gusta mucho el color. Se quería hacer productos diferentes que llamaran la atención al cliente y más modernos. Entonces hacemos las estolas, hacemos a Orejitas de Mickey Mouse, hacemos gorrito de Santa Claus, camisetas con el estado. También puede ser de Tejas, de Michigan. Entonces, hacemos mucho producto con el sarape, pero como ya también mi empresa ha crecido mucho porque viajo mucho también, entonces viajo mucho a México y también traigo y trabajo artesanías de los artesanos de México. Y trabajo directamente con ellos y traigo mucho producto de diferentes áreas de México como Oaxaca, Chiapas. También traigo del Estado de Jalisco. So Barea de los estados.

Zamora-Cardoso: ¿Me puedes describir tus antecedentes?

Rojas: Bueno, soy migrante, pero me gradué también del colegio en Dallas y luego me mudé a California. Antes de eso, tengo una Licenciatura en Negocios Internacionales y Marketing de Moda. Y luego me mudé a California para seguir mis sueños de estar en la industria de la moda y conseguir un trabajo de interna para ser asistente personal de Lindsay Lohan. Y luego ahí es cuando mi vida cambió. Y viajé mucho e hice muchas cosas como en la industria del fashion después del trabajo. Ese trabajo puede conseguir otros dos trabajos donde trabajaba como en casas de fashion y luego también tengo muchos años de trabajar en tiendas. Y por eso yo siempre quería un negocio propio desde que estaba en High School. Y por eso cuando me mudé para atrás para Texas, es cuando decidí empezar mi negocio y poner en práctica todo lo que había aprendido desde el colegio.

Zamora-Cardoso: ¿Cómo encontraste tus inicios en la industria de la moda?

Rojas: Pues desde niña me acuerdo que cuando me vestía siempre escogía cosas diferentes. Hasta unas niñas me intimidaron porque me vestía muy diferente. Pero yo desde niña se me hace que es algo que a veces te nace y. Y desde entonces yo desde los cinco años me acuerdo de no ponerme ropa de color y combinar ropa. Y luego mi mamá también antes se vestía y no con sus tacones y así muy de moda y siempre la miraba que andaba muy vestida. Y luego ya cuando estaba en high school había unas clases que podía tomar y había un viaje que fue que nos llevaron a Chicago y eso fue como mi primera vez de ver como un Action Show. Y desde entonces es lo que siempre se me hace, que es lo que siempre nomás me nació en el corazón.

Zamora-Cardoso: ¿Cuáles fueron algunos de los desafíos que encontró al crear su negocio?

Rojas: Bueno, al principio fue porque no tenía dinero. Literalmente comencé con dos sarapes. Y así de los dos sarapes hice un producto y así lo empecé a vender en línea. Eso poco a poco, entonces comencé a venderlos. Eso fue como al principio. Entonces ¿ cómo voy a crecer? Yo tenía un plan de cómo iba a crecer y comencé a hacerlo y no como vender a tiendas mis productos al por mayor a tiendas, vender en línea y vender en mercados en eventos. En los principios, los eventos no eran como para mi cliente, si casi no vendía y luego en otros no me dejaban vender. Era nueva y no sabía, a lo mejor el producto pensaban que no se vendía, pero continué, me esforcé nomás encontré el cliente a quién venderle, a cuáles eventos ser más como escoger, a cuáles eventos de productos se va a vender o llevar mercancía que a esos clientes le gustaría. Entonces como en cada ciudad es diferente y como hacer cosas nuevas. Y así empecé a crecer. Tengo mi el vendo línea, le vendo a tiendas y también tengo eventos donde mis cosas se venden.

Zamora-Cardoso:¿Fue difícil para ti iniciar un negocio no solo como latino, sino también como mujer?

Rojas: Pues yo digo que no, no se me ha hecho tan difícil, la mera verdad es se me hace que ahorita estamos en un mundo donde podemos crear nuestro futuro y oportunidades también. Como abrir nosotros las puertas y hay otros emprendedores también que andan vendiendo, que tienen su negocio y las miras en la televisión o las miras como en tiendas, como target. Y eso te da a ti las esperanzas de que te enseñando que tú también puedes. Entonces, se me hace que ahora estamos viviendo en un mundo donde, como te digo, que podemos crear nuestro futuro y nuestra visión, y si no hay oportunidad, pues buscamos la manera de abrir las puertas. Nosotras en vez de depender en el hombre o en alguien más.

Zamora-Cardoso: ¿Me puedes explicar cómo afectó la pandemia a su negocio?

Rojas: La pandemia me afectó. Se me hace que era más mental al principio porque a pues no te lo esperabas, verdad? Soy yo, ya estaba trabajando. Se me hace que estaba en un evento y estaban cerrando todo. Y trabajamos en el evento hasta que terminó, fueron tres días. Porque fue como los primeros días y entonces, bueno, me pongo a pensar, bueno, ¿qué vamos a hacer, que voy a hacer? Porque parte de mi negocio son los eventos presenciales. En ese momento todavía me enfocaba mucho, mucho en la venta online, también pensaba mucho en los modelos y luego, bueno, tenía que volver a casa. Entonces empecé a hacer “lives” en Instagram, en las redes sociales. Y fue como una oportunidad de pensar diferente y tener que cambiar con los tiempos. Y lo hicimos mucho. Entonces me enfoqué mucho en mis ventas en línea y es lo que hacíamos, que hacía yo entonces tenía en vivos en las redes sociales y también me enfoqué mucho en mis ventas en línea y es lo que me ponía a hacer, como tomar más fotos, como hacer o pensar en ideas nuevas. Es como si tenías un cliente, como si tenías un TV show en línea y allí le enseñaban a los clientes lo que vendes. Y bueno, en ese momento me parece que la gente también tenía más tiempo para estar en casa y, bueno, compraba y compraba y compraba.

Zamora-Cardoso: ¿Dónde pueden las personas encontrar y comprar tus productos?

Rojas: Mis productos están en Etsy por ahorita. Puedes poner Chasing Camilla.com. O siempre estoy en el TikTok o Instagram en Chasing Camilla. Ahí puedes encontrar mis productos, cuáles eventos voy a estar vendiendo en cual ciudad, qué hay de nuevo.

Zamora-Cardoso: ¿Qué consejo le darías a otras latinas que buscan iniciar sus propias empresas?

Rojas: Mis tips son que tengas una idea, una idea, verdad, diferente. Como yo que vendo cosas artesanales de México. Hay muchos, ¿pero que te va a hacer diferente de los demás? Porque, como se dice, el sol sale para todos, si hay sitio para todos. No más lo que tú tienes que hacer es cómo vas a salir un poco más diferente que los demás y creer en ti misma es lo que tienes que hacer, ¿no? Porque la gente te va a decir que tus productos son demasiado caros, o que no les gustan tus productos o quizás no van a creer en ti. Eso siempre estará ahí, de diferentes personas, pero tú tienes que creer en ti misma y esforzarse. Y debe ser consistente también. Si vas a hacer algo, darle hasta final y no puedes dudar en ti misma, hacerlo como una vez a la semana y pensar que qué tal se te va a vender y vas a crecer de día a noche. Llevo en el negocio a finales de 2017. Y desde entonces la ha seguido y no ha parado. Ese es el consejo que les daría y que si se puede conseguir lo que sueñan.

Zamora-Cardoso: Muchas gracias por estar con nosotros hoy.

Rojas: De nada.

Zamora-Cardoso: En ¿Qué Onda Michigan? somos yo, Karel Vega y Michelle Jokisch Polo..

Y para estar al tanto de las noticias más importantes de la región y de cómo se desarrollan esta y otras historias que cubrimos, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como Que Onda Michigan.

Gracias por escuchar.