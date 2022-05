Michigan podria tener una de las leyes mas estrictas en contra el aborto si la ley de Roe Vs. Wade es anulada

Estados Unidos podría estar entrando en una nueva realidad política y social. El Tribunal Supremo parece dispuesto a anular el caso Roe vs Wade, que legalizó el aborto hace casi medio siglo. Les explicamos como una ley de 1931 podria eliminar completamente el acceso al aborto en Michigan.

La reciente decisión de una corte en Michigan está permitiendo que avance un caso que podría cambiar el acceso que tienen los inmigrantes indocumentados a los beneficios de compensación para trabajadores. Hablamos con una aboga involucrada en la demanda sobre lo que esta decision podria significar para inmigrantes indocumentados.

Aspectos Destacados del Episodio

Sobre la ley de 1931

En Michigan existe una ley que se aprobó en 1931. Y es una de las más estrictas de la nación. Si la ley Roe Vs. Wade es anulada esta ley se re-estableceria convirtiendo cualquier tipo de aborto en un delito grave y sin excepciones en caso de una violación o el incesto.

Sobre como la ley de 1931 podria afectar a los proveedores de aborto en Michigan

Se les haria muy dificil a los medicos tomar el riesgo de hacer un aborto, sabiendo que podrían perder su licencia medica y terminar en la carcel. El otro problema es que para aquellos proveedores de abortos es muy probable que las aseguradoras de salud decidan no continuar cubriendo estos servicios.

Sobre como la ley afectaria a las personas inmigrantes

Esta ley tambien afectaría gravemente a las personas indocumentadas que no tienen acceso a transporte o a una licencia de conducir ya que se verían obligadas a viajar a otro estado para conseguir un aborto. O en el peor escenario, realizar un aborto en su casa … lo cual pondría en riesgo la vida de la persona embarazada.

Sobre la decision de la corte sobre los beneficios para indocumentados

El Centro de Derechos Para Inmigrantes está luchando para cambiar la decisión de una corte de Michigan del 2003. La decisión establece que los empleados no están obligados a pagar los beneficios de compensación para trabajadores cuando el empleado no puede conseguir trabajo debido a que está encarcelado o cometio un delito.

Sobre la demanda que podria cambiar la ley

En noviembre pasado, el Centro de Derechos para Inmigrantes de Michigan desafió una ley estatal que dice que los empleadores y las compañías de seguros no son responsables de brindar cobertura de compensación para trabajadores indocumentados que se han lesionado en el trabajo.

Sobre los derechos que los inmigrantes indocumentados tienen a beneficios

Pues si ganamos la demanda, pues resultaría en un cambio, en clarificar cómo debe estar interpretado la ley para decir que todos tienen el mismo acceso al sistema de compensación de trabajadores, sin importar el estatus inmigratorio de uno.

Transcripción del Episodio

Michelle Jokisch Polo: Estados Unidos podría estar entrando en una nueva realidad política y social. El Tribunal Supremo parece dispuesto a anular el caso Roe vs Wade, que legalizó el aborto hace casi medio siglo.

Pablo Castro: La reciente decisión de una corte en Michigan está permitiendo que avance un caso que podría cambiar el acceso que tienen los inmigrantes indocumentados a los beneficios de compensación para trabajadores.

Jokisch Polo: Bienvenidos a ¿Qué Onda Michigan?, un podcast de WKAR. Soy Michelle Jokisch Polo.

Castro: Y yo, Pablo Castro, brindándote todas las noticias de la semana, entrevistas y reportajes relevantes para la comunidad Latina de Michigan.

Es Viernes 6 de mayo del 2022.

Jokisch Polo: Esta semana, un noticiero digital llamado Político publicó un borrador inicial con la opinión mayoritaria de la Corte Suprema. Según el documento, la Corte votarían para anular el derecho al aborto.

Aunque John Roberts, Juez de la Corte Suprema estadounidense, ha clarificado que el borrador es auténtico, también ha dicho que aún no se trata de una decisión final.

Castro: Pero la posibilidad de que la ley Roe vs. Wade sea anulada podría tener graves consecuencias para nosotros quienes vivimos en Michigan.

Jokisch Polo: En Michigan existe una ley que se aprobó en 1931. Y es una de las más estrictas de la nación. Si la ley Roe Vs. Wade es anulada esta ley se re-estableceria convirtiendo cualquier tipo de aborto en un delito grave y sin excepciones en caso de una violación o el incesto.

Castro: En una conferencia de prensa, la fiscal principal de Michigan, Dana Nessel, nos dijo que ella no proceserá los casos de aborto si la Corte Suprema de los estados unidos llega a anular Roe vs Wade.

Dana Nessel: Don’t bother bringing ‘em to my office because we’re not going to authorize those.

Castro: Nessel dijo que tiene la discreción de decidir cómo se gastan los recursos de su oficina y que no los utilizará para llevar a los pacientes y proveedores de atención médica a los tribunales para enfrentar cargos penales por aborto. Pero al mismo tiempo ella no puede impedir que los fiscales de cada condado hagan cumplir la ley de 1931.

Nessel: So for instance what I see happening is prosecutors … could bring the case when they find out that there's been an abortion, and then it would be up to the doctor or the physician or whoever the abortion provider is to use [the exception] as an affirmative defense, much like you would with a self-defense case

Jokisch Polo: Aquí ella dice que los fiscales podrían presentar el caso cuando descubran que ha habido un aborto. Entonces le correspondería al médico o al proveedor del aborto pedir una excepción como defensa afirmativa de forma muy parecida a como se hace en el caso de una defensa propia.

Jokisch Polo: Si el aborto ocurrió, ahora la carga se desplaza al médico o al proveedor del aborto, quienes deciden si es necessario realizarlo para salvar la vida de la madre.

Castro: Y los expertos en el caso tendrian que argumentar si la persona embarazada esta gravemente herida o habría riesgo de muerte en el caso de que no se realizara un aborto. De otra manera, el aborto seria considerado un crimen en Michigan.

Jokisch Polo: Pero para muchos médicos, la posibilidad de que una persona muera por no recibir un aborto es demasiado ambigua.

Castro: Para una mujer con una enfermedad cardíaca, la principal causa de muerte en las mujeres embarazadas, el riesgo de morir durante el embarazo varía entre un 20% y un 30%. Pero ahora los médicos tendrán que decidir si estos números representan un riesgo real.

Nessel: If you're that Doctor, do you really want to take that chance, and risk losing your medical license, and risk going to prison? And of course, I think for a lot of people who are abortion providers, their insurance carriers will drop them.

Jokisch Polo: Nessel dice aqui que se les haria muy dificil a los medicos tomar el riesgo de hacer un aborto, sabiendo que podrían perder su licencia medica y terminar en la carcel.

Castro: El otro problema es que para aquellos proveedores de abortos es muy probable que las aseguradoras de salud decidan no continuar cubriendo estos servicios.

Jokisch Polo: Pero quizás las más afectadas serían las mujeres negras. Las investigaciones sugieren que la prohibición de los abortos aumentaría las tasas de mortalidad materna de las mujeres negras en un 33%, y de todas las mujeres en aproximadamente un 21%.

Castro: Esta ley tambien afectaría gravemente a las personas indocumentadas que no tienen acceso a transporte o a una licencia de conducir ya que se verían obligadas a viajar a otro estado para conseguir un aborto. O en el peor escenario, realizar un aborto en su casa … lo cual pondría en riesgo la vida de la persona embarazada.

Jokisch Polo: Hace muchos años Nessel tuvo un aborto cuando ella estaba embarazada de trillizos. Su doctor le dijo que los bebés no estaban creciendo y que era necesario abortar uno de los bebés para que los otros dos tengan un chance de sobrevivir.

Nessel: And I took my doctor's advice. And you know what? It turned out that he was right. You know, now I have two beautiful sons.

Castro: Nessel dice que su médico le dijo que no existía ninguna manera de que los tres bebés iban a sobrevivir pero si abortaba uno — existía la posibilidad que los otros dos pudieran nacer. Ella tomó el consejo de su doctor y hoy es madre de dos hijos saludables.

Jokisch Polo: La gobernadora Gretchen Whitmer ha presentado un desafío legal a la prohibición. Ella ha pedido que el caso vaya directamente a la corte suprema de Michigan y que los jueces declaren que los derechos al aborto estan protegidos por el estado.

Castro: Sin embargo, La Corte Suprema no está obligada a cumplir este desafío legal que ha presentado Whitmer. También hay una campaña de petición en curso para consagrar explicitamente el derecho al aborto en la Constitución de Michigan. Una enmienda constitucional tendría que ser aprobada por los votantes.

Jokisch Polo: Una decisión reciente de la Michigan Court of Claims está permitiendo que avance un caso que podría cambiar el acceso que tienen los inmigrantes indocumentados a los beneficios de compensación para trabajadores.

Castro: En noviembre pasado, el Centro de Derechos para Inmigrantes de Michigan desafió una ley estatal que dice que los empleadores y las compañías de seguros no son responsables de brindar cobertura de compensación para trabajadores indocumentados que se han lesionado en el trabajo.

Anna Hill Galendez: Un cliente que viene en mente es alguien que es esposo, es padre de dos hijos y que siempre fue la persona que trabajaba para apoyar a su familia y trabajaba varios años en un rancho lechera. Y un día estaba cambiando la horquilla de un tractor y se le cayó en su pierna y casi perdió su pierna. Quebró su tobillo fue una lesión muy seria.

Jokisch Polo: Ella es Anna Hill Galendez. Y es abogada en el Centro de Derechos para Inmigrantes de Michigan. Según Anna, el empleador de su cliente le había insistido que manejara un tractor aún sabiendo que el vehículo se encontraba muy deteriorado.

Hill Galendez:Y debido a este accidente, nuestro cliente no pudo trabajar por más de un año a su empleador y el seguro de su empleador dijeron que no iban a pagar ningún centavo por el ingreso perdido. Por qué él no tenía un número de seguro social válido. Y su esposa tuvo que conseguir un segundo trabajo a la misma vez que estaba cuidando a nuestro cliente que ya no podia caminar. Nuestro cliente tuvo que tener dos cirugias todavia necesita otra pero no quiere faltar al trabajo que al fin tiene despues de mas de un año. Todavia le cuesta caminar, todavia tiene mucho dolor, y vemos que eso no afectó mucho a él y a su familia pero que su empleador realmente no tenia motivacion para mantener condiciones en el trabajo porque sabía que no iba tener responsabilidad si el trabajador se lastimaba. Y ese es el tipo de conducta abusiva que vemos en muchos casos y en muchos clientes que vienen a nuestra oficina.

Castro: El grupo de derechos de inmigrantes ahora está luchando para cambiar la decisión de una corte de Michigan del 2003. La decisión establece que los empleados no están obligados a pagar los beneficios de compensación para trabajadores cuando el empleado no puede conseguir trabajo debido a que está encarcelado o cometio un delito.

Jokisch Polo: El caso del 2003 involucró a dos trabajadores indocumentados que usaron números de seguro social falsos para conseguir empleo. Considerándose esto como un delito que no les permitió ser elegibles para los beneficios.

Hill Galendez: En nuestro caso, ahora estamos alegando que esa interpretación contraviene al precedente constitucional de Michigan y de los Estados Unidos, y que los trabajadores, trabajadores indocumentados deben tener el mismo acceso al sistema de compensación de trabajadores que todos los trabajadores.

Castro: Entonces la idea es que todos los empleados tengan derecho a ser pagados por el trabajo que realizan y también ser beneficiarios de lo que se llama el salario perdido que es una compensación para cuando se lesionan en el trabajo y ya no pueden seguir haciéndolo.

Hill Galendez: Que realmente es una injusticia que vemos que hay tantos trabajadores que están arriesgando su salud, su seguridad, haciendo trabajos peligrosos y eso es al beneficio de sus patrones de corporaciones. Pero cuando sufren un accidente y no pueden trabajar, están encontrándose sin ninguna compensación financiera, ningún apoyo y sólo debido a su estatus migratorio.

Jokisch Polo: El estado de Michigan respondió presentando una moción para tirar la demanda. Pero el 28 de abril, el tribunal decidió denegar la moción y permitió que el caso continuara.

Hill Galendez: Si muchos de nuestros clientes indocumentados comparten ese temor con nosotros en mucho tipo de caso de empleo. Que tienen ese temor de perder su trabajo o de que su empleador va a tomar algun tipo de represalia con ellos por su estatus inmigratoria. Y sabemos que ese temor es algo muy real pero tambien queremos apoyar a nuestros clientes y comunidades en saber que si tienen derechos, si tienen protecciones y que tienen el mismo derecho de tener trabajos seguros, de ser pagados por su trabajo como todos.

Jokisch Polo: Generalmente cuando una persona se lastima en el trabajo debe reportarlo a un supervisor. Y si necesita tratamiento médico, lo debe recibir, y el empleador o el seguro del empleador deben cubrir los gastos. Si tiene que faltar más de una semana al trabajo, generalmente el empleador o el seguro debe hacerse responsable de darle una porción de su salario por el tiempo que no pueda trabajar.

Hill Galendez: Pues si ganamos la demanda, pues resultaría en un cambio, en clarificar cómo debe estar interpretado la ley para decir que todos tienen el mismo acceso al sistema de compensación de trabajadores, sin importar el estatus inmigratorio de uno.

Castro: Existe una agencia del estado de Michigan que procesa las demandas de los trabajadores que se han lesionado en el trabajo y cuando hay un conflicto sobre este tipo de reclamo la agencia tendría que garantizar a los trabajadores los mismos derechos y compensaciones que tienen las personas con estatus legal.

El estado tiene 30 días para apelar la decisión del tribunal.

Hill Galendez: Esto es algo que como mencioné, nuestros clientes han estado llevando a nuestra atención como un problema muy grande y muy importante para cambiar y que realmente es una injusticia. Entonces estamos comprometidos, comprometidos luchar con nuestros clientes a cambiar eso a porque si vemos que es muy necesario.

Jokisch Polo: Si has sufrido un accidente en tu lugar de empleo y tu empleador no está tomando los pasos para proveerte un tratamiento médico, puedes hacer un reclamo directamente a la Agencia de Compensacion para Trabajadores o llamar directamente al Centro de Derechos para Inmigrantes de Michigan.

Jokisch Polo: Este episodio fue producido por mi, Michelle Jokisch Polo. Lo editaron Pablo Castro y Clay Oppenhuizen. El diseño de sonido es de Karel Vega.

Castro: ¿Qué Onda Michigan? Es una producción de WKAR. Somos ¿Qué Onda Michigan? Podcast en Spotify, Apple Podcasts, Google Store, Stitcher y Facebook. Soy Pablo Castro.

Jokisch Polo: Y yo Michelle Jokisch Polo. Hasta la próxima.