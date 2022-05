El alto nivel de plomo en el agua pone en alerta a la comunidad de Benton Harbor

Desde el 2018, los residentes de Benton Harbor han estado lidiando con altos niveles de plomo en el agua.

Transcripción del Episodio

Michelle Jokisch Polo: Bienvenidos a ¿Qué Onda Michigan?, un podcast de WKAR. Soy Michelle Jokisch Polo.

Pablo Castro: Y yo, Pablo Castro, brindándote todas las noticias de la semana, entrevistas y reportajes relevantes para la comunidad Latina de Michigan.

Castro: Es Viernes 27 de mayo del 2022.

Jokisch Polo: Desde el 2018, los residentes de Benton Harbor han estado lidiando con altos niveles de plomo en el agua.

El plomo es una potente neurotoxina que daña el cerebro y el sistema nervioso, y es particularmente peligroso para los niños más pequeños.

Jokisch Polo: En ese entonces, el consejo oficial era abrir el grifo por algunos minutos antes de tomar el agua para disminuir el riesgo de exposición al plomo.

Castro: Y en cuatro años, los niveles de plomo no han mejorado. Muestras recientes de agua han revelado que muchos de los hogares en la ciudad continúan teniendo niveles elevados de plomo.

Castro: Elin Betanzo es la fundadora y presidente de Safe Water Engineering. Es una firma de consultoría que ha estado rastreando la implementación de las regulaciones para reducir el plomo en Benton Harbor desde el 2018.

Elin Betanzo: Benton Harbor ha tenido cuatro años consecutivos de niveles altos de plomo en el agua potable. En agosto de 2021 encontraron niveles de plomo por encima de los niveles de acción estatales y federales a las 24 partes por mil millones. Los resultados individuales fueron casi 60 veces superiores a nivel de acción federal.

Jokisch Polo: En septiembre del 2021, activistas locales se unieron a una serie de grupos estatales y nacionales para presentar una petición de emergencia a la organización encargada del medio ambiente a nivel federal.

Betanzo: Notamos que en Benton Harbor se ha elevado el plomo en el agua por más tiempo que cualquier otra comunidad en Michigan. Después de la superación del 6to nivel de acción de plomo en agosto de 2021, decidimos tomar medidas.

Desde entonces, Safe Water Engineering ha estado sirviendo como un recurso técnico para los peticionarios. He estado analizando datos de calidad del agua y nueva información de la environmental protection agency y departamento del medio ambiente de Michigan para ayudar a los peticionarios y miembros de la comunidad a comprender las violaciones en la planta de tratamiento de agua y las acciones que el Departamento del Medio Ambiente de Michigan requiere para corregirlas.

Castro: Esta petición solicitaba a los reguladores federales que intervinieran en Benton Harbor, debido a las ambiguas respuestas del estado de Michigan que ponían en riesgo la salud de los residentes.

Betanzo: En octubre del 2021, la gobernadora Whitmer ordenó una respuesta total a la emergencia del agua potable. El estado de Michigan se comprometió a financiar y reemplazar todas las líneas de servicio de plomo en Benton Harbor sin costo para los residentes antes de mayo del 2023.

Jokisch Polo: La Gobernadora también se comprometió a proveer agua embotellada a todos los residentes de Benton Harbor hasta que todas las tuberías de plomo sean reemplazadas.

Regina Strong es la encargada de la Abogacía Pública de la Justicia Ambiental para el departamento de medio ambiente de Michigan.

Strong: Se empezó a realizar un trabajo del agua distribuida para identificar con contratistas y también para reemplazar todas las líneas de servicio de distribución de agua en la ciudad de Benton Harbor. Estas líneas de tuberías eran o son las fuentes de de plomo en el agua que está contaminada. El trabajo empezó en otoño con un solo contratista, pero el gobierno hizo el compromiso de remover todas estas líneas en un período de 18 meses. Fueron sumando contratistas adicionales y para el final de año estábamos trabajando con cinco contratistas preparados para trabajar en la ciudad de Benton Harbor con aproximadamente 40 personas y 3000 líneas que están siendo tratadas actualmente.

Castro: Pero ese no es el final de la historia, en noviembre del 2021, los inspectores del estado encontraron varias infracciones, que no tenían nada que ver con el plomo, en la planta de tratamiento de agua de Benton Harbor.

La mayoría de estas irregularidades tenían que ver con los procesos de tratamiento en la desinfección del agua para evitar que bacterias como la E. coli y la Legionela se desarrollen en el agua una vez que esta sale de la planta.

Strong: Una de las cosas que es parte del proceso regular, seguido de la regulación y pruebas que se le hacen al agua, es que no haya plomo. Las bacterias son fenómenos diferentes, pero toda el agua que es para consumir tiene que ser a nivel nacional, testeado y probado, para verificar que no tenga ninguna bacteria que sea dañina o que haga daño. Se le hacen pruebas al agua dependiendo de la fuente de donde venga. Pero siempre están presentándose regulaciones sobre el agua para asegurar que no contenga ninguna bacteria que pueda ser dañina.

Jokisch Polo: Y Betanzo dice que estos problemas no son nada nuevos.

Betanzo: Muchos de estos problemas han estado ocurriendo por más de cinco años.

Jokisch Polo: Por ahora el estado continuará distribuyendo los filtros y el agua embotellada.

Strong: Por esta razón principalmente es que se suministra agua embotellada hasta que se puedan reemplazar las líneas o las tuberías de plomo. Más de tres o ahora cuatro años en este período de tiempo que tenemos trabajando todavía no estamos sobre el nivel aceptable de plomo seguro. Por esta razón es que aún se usa el agua embotellada mientras cambiamos todas las líneas o las tuberías de plomo, que es la meta para poder reducir las probabilidades de que el agua esté contaminada con plomo o con alguna otra sustancia y el agua sea totalmente bebible o consumible.

Castro: Mientras tanto, los funcionarios de la salud del estado han dicho que los residentes pueden decidir lo que les resulte más conveniente, si es el agua embotellada o filtrada.

Carin Speidel es una de estas funcionarias. Ella se encarga de los servicios para prevenir el envenenamiento con plomo en el estado de Michigan.

Carin Speidel: Y nosotros queremos encontrar y arreglar cualquier lugar donde uno pueda encontrar, por ejemplo, pintura que tenga plomo, el agua que contenga plomo, la tierra que contenga plomo y el polvo de plomo también.

Jokisch Polo: El Departamento de Salud de Michigan está proporcionando servicios de manera gratuita para eliminar el plomo del medio ambiente y en las viviendas de los residentes de Benton Harbor.

Jokisch Polo: Un estudio de la agencia del medio ambiente ha demostrado que los filtros de carbón funcionan para eliminar el plomo del agua en Benton Harbor.

Speidel: Un reciente estudio de la EPA indica que si es que los filtros han sido instalados de una manera correcta y son mantenidos de una manera correcta, ellos trabajan para tratar de eliminar el peligro de estar expuesto al plomo.

Castro: Pero Betanzo explica que los filtros no proporcionan protección contra la contaminación por bacterias. En algunas condiciones, el carbón puede ser alimento para estos microorganismos.

Betanzo: Los oficiales de Michigan han dicho que existe riesgo de plomo en el agua y han proporcionado agua embotellada a la comunidad. Pero el estado no ha dicho nada sobre las violaciones en la planta de tratamiento de agua y no han notificado a la comunidad sobre las violaciones como se requiere. El Estado y el Departamento de Salud del Condado de Berrien han comenzado a distribuir filtros reductores de plomo como alternativa al agua embotellada, pero estos filtros no están certificados para tratar contaminantes microbianos. No me gustaría usarlos cuando tengo poca información de los problemas en la planta de tratamiento. Si contaminantes microbianos están en el agua que sale de la planta, los filtros pueden permitir que crezca este tipo de contaminación microbiana.

Castro: Pero según Strong de la agencia del medio ambiente, el estado sí ha comunicado efectivamente a los residentes sobre lo que ha estado ocurriendo.

Strong: Aparte de distribuir el agua, se hizo una campaña de comunicación para ayudar a las personas a entender mejor cómo usar el agua y cómo obtener el agua de donde estaba siendo distribuida. La idea era trabajar en conjunto con más socios y que la gente pudiera recoger el agua en los puntos de distribución. También había otros servicios de distribución de agua a las casas de las personas que la solicitaran.

Jokisch Polo: Hasta el día de hoy, más de 2.000 tuberías han sido sustituidas y verificadas como libres de plomo. El estado pretende inspeccionar y, si es necesario, sustituir otras 2.000 tuberías más, antes del verano de 2023.

Los funcionarios estatales consiguieron financiación a principios de este año para sustituir todas las líneas de la ciudad.

Castro: Y aunque los reguladores del estado insisten en que el agua que proviene de la planta de tratamiento de la ciudad cumple con todas las normas federales, Bentanzo dice que ella no está TAN segura de que el agua sea efectivamente potable para los residentes de Benton Harbor.

Betanzo: El Estado no ha proporcionado suficiente información para darme confianza de que los filtros son seguros para usar en Benton Harbor en este momento. Lo he estado pidiendo durante varios meses y espero que pronto proporcionen evidencia que el agua está cumpliendo con los requisitos. Cuando visito Benton Harbor, bebo agua embotellada, incluso cuando estoy en un lugar que no tiene tuberías de plomo. Estoy deseando que llegue el día en que tengamos datos claros de que la planta de tratamiento cumple con todas las normas y se hayan eliminado todas las tuberías de plomo. El trabajo para sacar las tuberías de plomo va rápidamente ahora. Soy optimista que la eliminación de las líneas de servicio de plomo se completará hasta mayo de 2033, según el compromiso de la gobernadora Whitmer.

Castro: Hoy, la planta de tratamiento para el agua de la ciudad, funciona muy por debajo de su capacidad. Principalmente por la pérdida de población, la pérdida de industria y la salida de las comunidades vecinas del sistema de Benton Harbor. La planta necesita millones de dólares en reparaciones además del mantenimiento continuo, y hasta ahora no está tan claro de dónde saldrá el dinero.

Jokisch Polo: Por el momento el agua y los filtros continuarán siendo distribuidos y los oficiales del estado han dejado la decisión de utilizar los filtros o el agua embotellada a los residentes.

