Una graduación muy especial

Transcripción del Episodio

Michelle Jokisch Polo: Bienvenidos a ¿Qué Onda Michigan?, un podcast de WKAR. Soy Michelle Jokisch Polo.

Pablo Castro: Y yo, Pablo Castro, brindándote todas las noticias de la semana, entrevistas y reportajes relevantes para la comunidad Latina de Michigan.

Jokisch Polo: Es Viernes 3 de junio del 2022.

Castro: Por fin, después de 1 año y medio estudiando y trabajando, Claudia Duran ha logrado recibir su diploma de escuela secundaria.

Cuando Claudia era niña y estaba terminando el sexto grado en México le tocó empezar a trabajar. Y aunque ella quería continuar sus estudios la necesidad de su familia la obligó a dejarlos.

Claudia Duran: Como tenía que ayudar a mis padres en el campo y todo eso, no tuve la oportunidad de ir a la secundaria y todo eso.

Jokisch Polo: Claudia emigró a los Estados Unidos hace más de dos décadas y desde entonces se ha dedicado a recoger frutas y vegetales en los campos de Michigan. Durante el verano, Claudia pasa doce horas al día recogiendo arándanos. Y ella dice que nunca pensó que iba a tener los recursos para terminar sus estudios.

Duran: Pues yo siempre quería ir a la escuela y eso fue lo que me impulsó a agarrar lo del programa…Entonces cuando se me presentó la oportunidad, a mí me dio gusto, porque siempre quería estudiar.

Castro: Claudia formó parte de un programa que la ayudó a prepararse para el GED, por sus siglas en inglés, un examen que la ayudaría a recibir un diploma de equivalencia educacional.

Ingrid Aguayo: El programa está diseñado para hacerlo en siete meses, pero le puede tomar menos a una persona o más, dependiendo qué preparada y cuánta dedicación también le pone al programa. Entonces, de nuevo, el programa está diseñado para hacerlo en siete meses pero la gente lo puede terminar antes o un poquito mas despues que es el caso de Claudia pero de igual forma aunque ella lo hizo en español el certificado de diploma es del estado de Michigan y en ninguna parte dice que ha sido hecho en español o en otro idioma.

Jokisch Polo: Ella es Ingrid Aguayo y trabaja en la Michigan State University como una de las encargadas del programa.

Aguayo: El GED no les va a ser, como dices tú, mucho más inteligentes ni mucho menos. Pero lo que sí va a ser es crear un crecimiento en ti, en tu mente, de cómo llegar a cosas. La otra cosa es que es muy, muy importante, que la educación nos provee más oportunidades. El hecho de que tú tengas ya sea el GED o que vayas al college a sacar un associates o que vayas tomando cursos simplemente por conocer. Eso te va a llevar en el futuro a más opciones. Y no solamente quedarte por una cosa solamente que puedes hacer, sino que abrir tu mente y te abre la mente a mayores oportunidades.

Castro: El programa está específicamente diseñado para personas como Claudia. Trabajadores agrícolas a tiempo completo y con responsabilidades familiares que no han tenido la oportunidad de completar sus estudios secundarios.

Aguayo: Que es un programa que ayuda a las personas que han trabajado en el campo o sus familias para que obtengan, si no han tenido la oportunidad de obtener su equivalente de High School. Lo pueden terminar con nosotros a través del examen de GED que es uno de los exámenes reconocidos por el estado de Michigan como el equivalente a la High School.

Jokisch Polo: Para Claudia esto significó que debía organizarse para asegurarse de completar las tareas y asistir a las clases en línea.

Duran: Pues ahí nada más es de que se organice uno, porque yo siempre, todo el tiempo he estado trabajando y siendo responsable en mi hogar, porque tengo mis hijos y todo … y estoy haciendo la comida y todo. Nada más es de que te organizabas y lo bueno era que todo es en línea, entonces no tenemos que salir de la casa. Podía tener desde mi casa las clases.

Castro: A pesar de que Claudia nunca tuvo la oportunidad de empezar la secundaria – Ingrid dice que nunca dudó en la capacidad de Claudia para alcanzar sus metas.

Aguayo: A Claudia le tomó un año y medio en terminar, lo cual para mí, y se lo hemos dicho muchas veces a Claudia, que estamos muy orgullosos de ella, porque ella llegó con, como le comentaba, con un nivel bajo en lo que era, porque creo que hizo hasta 6º de primaria. Y aunque era muy bajito para entrar, la empujamos y ella lo pudo lograr. Lo que hacemos durante su estadía en el GED es que es una clase muy intensiva por eso muchas veces decimos que la persona que va a ser más exitosaes la persona que por lo menos ha tenido secundaria o parte de la secundaria. Pero también tenemos, como es el caso de Claudia, a personas que vemos que tienen las ganas y de hecho ella entró al programa y trabajó muy, muy duro.

Jokisch Polo: Para obtener el diplomado de equivalencia se tienen que tomar cuatro diferentes exámenes. Estos pueden ser tomados en Español, Inglés o Francés.

Aguayo: Son cuatro exámenes, uno de matemáticas, uno de lenguaje: comprensión de lectura, uno de estudios sociales y otro de ciencias. Entonces son cuatro temas que nosotros guiamos al estudiante a prepararse. Muchas veces da información nueva, otras veces es información que simplemente que tienen que recordar y refrescar. Para muchos de nuestros estudiantes que no han tenido, no se han preparado, aquí en Estados Unidos, la parte de estudios sociales puede ser un poquito difícil porque por lo menos un tercio del exámenes es historia de Estados Unidos. Entonces hay que empezar de lo básico, digamos, y así empezar a preparar al estudiante. Pero como, como le digo y tenemos el ejemplo de Claudia, no es imposible. Va a depender mucho de cuánto le dedica la persona a estudiar.

Jokisch Polo: Cada examen puede ser tomado más de una vez.

Duran: El de artes del lenguaje lo tomé más de una vez. Y cuando me bloqueo el sistema, porque la tercera vez te bloquea el sistema, y no te deja hacer examen, te deja estudiando por dos meses. Dije no, si lo vuelvo a fallar… entonces sí.”

Castro: Claudia dice que la segunda vez que falló el examen tuvo momentos en los que quiso darse por vencida.

Duran: Si te baja la autoestima y dices ya no puedo. Pero luego dije no, porque voy a demostrar a mis hijos que claro que puedo, que aunque no soy una jovencita, quiero demostrarles que sí se puede.”

Jokisch Polo: A pesar de haber reprobado el examen de artes y lenguajes dos veces, Claudia se convenció a intentarlo de nuevo y se puso a estudiar.

Duran: Tenía que prepararme más y entonces fue cuando ya lo pasé.

Castro: Ahora que Claudia logró conseguir su diplomado dice que quiere aprender bien inglés para inscribirse en la universidad y convertirse en quiropráctico.

Duran: De esas personas que dan masaje y eso pero necesito aprender inglés. Lo que sigue ahora es aprender inglés.

Castro: Un sueño que le nació cuando estaba estudiando el curso de ciencias para su diplomado.

Duran: Pues como que cuando hice la clase de ciencias. Conocer tu cuerpo y cada parte como que me gustó. Me gustó mucho esa clase. Y allí uno aprende de cada órgano, o sea que tienes que aprender todo el cuerpo como funciona.

Castro: En el caso de Claudia lo más importante fue que recordó todo lo que había conseguido a pesar de las barreras que se le habían presentado.

Aguayo: Como hispano y especialmente si no se sabe la lengua uno piensa que está quedando atrás con el conocimiento, pero todos nuestros estudiantes tienen experiencias de vida que traemos al curso. Todo lo que estamos haciendo y aprendiendo para la preparación del GED son cosas que ellos han hecho. Simplemente nosotros estamos haciendo la traducción de la parte académica de lo que muchas cosas que ellos ya saben como decía Claudia. ¿Cómo uno aprende del cuerpo? Uno aprende del cuerpo mirándolo y experimentando digamos. Pero ahora lo estabamos viendo en el GED. Lo estaba viendo de una forma más académica. Estamos con un libro, con videos, con diferentes herramientas, aprendiendo sobre nuestro cuerpo, quizás en forma más intensa. Y eso que te haga ser más curioso y aprender más… de nuevo es el objetivo que para nosotros como educadores ya está cumplido.

Jokisch Polo: Ingrid dice que en el caso de Claudia sus logros han sido modelos de inspiración para sus hijos.

Aguayo: Una de las cosas más lindas que ocurre en este programa, como dice Claudia, es demostrarle a los hijos no solamente que los padres les están diciendo a los hijos que estudien, sino que ellos también están estudiando..están siendo un rol de modelo para sus hijos. Y eso es lo que a mí me gusta más de este programa de que ellos están demostrando a sus hijos que las cosas se pueden hacer y hay que trabajar por ello y como dice Claudia… organizarse de tal forma que lo puedas hacer y tener el apoyo y el apoyo de la familia también es muy importante.

Jokisch Polo: El programa provee a los estudiantes todos los recursos necesarios para pasar los exámenes de manera gratuita.

Aguayo: Y luego MSU (Michigan State University) una vez que son aceptados al programa le ayudamos con los equipos. El equipo ya sea computador, si es que no tiene, hotspots si no tiene conexión a Internet. Ayudamos también con el pago de los exámenes, que hoy mismo si uno tomara los cuatro exámenes se ahorra $150 dólares y le ayudamos con las clases que nosotros. En nuestro programa tenemos fondos que pagamos a maestros para que ellos puedan dar las clases a nuestros estudiantes. Entonces todo ese paquete el estudiante puede hacer el programa sin tener un mayor costo para ellos. nosotros decimos que es gratis para ellos, pero si hay alguien que lo está pagando…en el caso de nosotros son nuestros fondos.

Castro: Ingrid no tiene ninguna duda que Claudia aprenderá inglés muy bien y conseguirá todas sus metas académicas.

Aguayo: Claudia nos demostró todo el tiempo que estuvo con nosotros, que ella cuando se pone metas la alcanza. Quizás no en el tiempo que ella quería, pero sí las alcanza. Y eso también es un aprendizaje de uno mismo. Que uno va viendo cuánto se puede empujar y hasta cómo llegar a esas metas. De todas formas el inglés va a ser esencial para cualquier movimiento que ella quiera en cuanto a lo que es estudiar, porque las universidades, los colleges lo imparten en inglés las clases entonces es importante. La otra cosa es que como educadora, lo que uno quiere cuando nuestros estudiantes toman estas clases es no quedarse alli nada más. Lo que dice Claudia es que le interesó mucho, hubo un interés, una curiosidad por aprender más y eso ya es un objetivo cumplido para nosotros como educadores y esperamos que todos nuestros estudiantes compartan esa misma emoción.

Jokisch Polo: Después de un año y medio de estudios, Claudia dice que ha tenido un cambio completo en su autoestima.

Duran: Si yo me miro diferente y recuerdo todavía a mi primera maestra, porque yo cuando entré al programa como que yo decía pues no, como que yo no creía en mí. Y yo le agradezco a esa maestra, la maestra Patricia, la de matemáticas, que ella me ayudó bastante. Ella siempre me decía que yo podía. Ella me motivó mucho porque yo no creía en mí y siempre me recuerdo de ella. Yo decía tú tienes que decir que sí puedes. Y no me olvido de ella, que siempre nos estaba motivando. A mí me ha ido bastante. Y las demás clases como que ya era diferente.

Castro: Para inscribirse en el programa visite la página web www.mss.msu.edu/hep

Jokisch Polo: Este episodio fue producido por mi, Michelle Jokisch Polo. Yesenia Zamora Cardoso nos ayuda en asistencia de producción. Lo editaron Pablo Castro y Clay Oppenhuizen. El diseño de sonido es de Karel Vega. Somos ¿Qué Onda Michigan? Podcast en Spotify, Apple Podcasts, Google Store, Stitcher.

Jokisch Polo : ¿Qué Onda Michigan? Es una producción de WKAR. Asegurate de seguirnos en Facebook buscando Que Onda Michigan.

Castro: También puedes escucharnos en la radio todos los sábados a las 9:45am y los domingos a las 8am sintonizando la estación 102.3FM o la 870 AM. Soy Pablo Castro.

Jokisch Polo: Y yo Michelle Jokisch Polo. Hasta la próxima.