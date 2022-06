El Tribunal Supremo de Los Estados Unidos ha eliminado el derecho al aborto

El derecho al aborto ha sido oficialmente revocado en los Estados Unidos. La decisión fue anunciada el 24 de junio a las 10 de la mañana.

Reportero 1: Vamos con una información de última hora. Esto que ha decidido la Suprema Corte de Estados Unidos anula el derecho al aborto. Esto prácticamente pone fin a casi 50 años de protecciones constitucionales para el aborto.

Reportero 2: El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha eliminado el derecho constitucional al aborto en el país, tal y como se filtró a principios de mes. Anulado el fallo, Rowe contra Wade, que reconoció por primera vez el derecho de las mujeres al aborto sin restricciones durante el primer trimestre del embarazo. Un precedente legal que se lleva usando en Estados Unidos desde 1973. La decisión ha sido adoptada con el voto a favor de los seis jueces conservadores y el rechazo de los tres magistrados liberales del Alto Tribunal. La decisión del Tribunal Supremo permite ahora a los 50 estados del país, legislar sobre el aborto. Los legisladores de 13 estados conservadores tienen preparados ya proyectos de ley las llamadas leyes de activación automática que prohibirán o restringirán el aborto. La anulación del fallo. Robo contra gay.

Jokisch Polo: El derecho al aborto ha sido oficialmente revocado en los Estados Unidos. La decisión fue anunciada hoy a las 10 de la mañana.

Alejandra Soto: La reacción de Plan Parenthood y personal mías y si puedo añadir, es una de total rabia. No es sorpresa el fallo de hoy. Ya habíamos visto esa filtración hace varias semanas.Pero si es una total rabia y además de preocupación porque lo que esta Corte Suprema está ocasionando, está desatando, es que va a haber una total confusión para muchísimos pacientes, muchísimas mujeres en diversos estados del país. Ahora se dirigen las luchas a los estados y estaremos luchando, por supuesto.

Ella es Alejandra Soto, Directora de Medios y Comunicación Latinos y Portavoz de Planned Parenthood, una organizacion sin fines de lucro que provee acceso al aborto y servicios de salud reproductivos a bajo costo.

Castro: Algunos estados liderados por los republicanos han instituido leyes que se conocen como “leyes gatillo”, un conjunto de restricciones al aborto que entrarían en vigencia desde el momento en que la ley de aborto sea anulada en la corte suprema.

El caso de Michigan es un poco diferente. La gobernadora Gretchen Whitmer teóricamente podría utilizar su poder para defender el derecho al aborto, pero una ley estatal restrictiva promulgada en 1931 prohibiría el procedimiento.

En este momento la ley de gatillo en Michigan está en pausa mientras dos casos son procesados en las cortes del estado.

Soto: Son 26 estados los que están listos para jalar el gatillo, precisamente por eso se les llama asi ahora que ha caído Roe. Asi es que la mitad del país va a enfrentar una situación muy similares la que se está enfrentando en Michigan. Pero si estas leyes como bien lo mencionas, son un paquete de leyes que ponen prohibiciones a x números de semanas sin haber consultado con ninguna asociación médica o organización de doctores. Y que muchos casos también no incluyen, por ejemplo, excepciones en cuestión del incesto en cuestión de violencia doméstica o violaciones.

Entonces, que va a ser muy confuso para los pacientes, es no solamente determinar en qué estado estoy, cuál es la ley en mi estado, cuántas semanas, pero cuáles son las excepciones que existen y cuales no? Y también muchos de estos paquetes de leyes incluyen una cláusula, la llamamos, de caza de recompensas de que terceras personas pueden hasta demandar a proveedores de salud o a quienes aconsejen a una persona abortar. Y toda esa temática puede ser muy interesante discutirla desde un punto de vista legal y jurídico, pero al fin y al cabo simplemente confunde a la gente y confunde a los pacientes para saber puedo acudir a un aborto? Le digo a mi doctor que estoy embarazada o tomo medidas de mi propia mano. Una decisión que ya puede ser difícil para muchas personas se convierte aún más difícil.

Jokisch Polo: Una de las demandas proviene de la organización Planned Parenthood de Michigan. Y la otra, de la Gobernadora Whitmer.

Hace algunos meses Whitmer demandó a 13 fiscales del estado para tratar de anular la ley de Michigan que prohibe el aborto.

Castro: Maria Teresa Garcia es parte de la organización Right To Life. Una organizacion que promueve la eliminacion completa del derecho al aborto. Ella no está de acuerdo con Alejandra y dice que le gustaría ver un cambio de leyes como se ha realizado en Texas.

A partir de hoy en Texas el aborto es ilegal y las personas que quieren realizarse uno tendrán que viajar a otros estados para recibir esos servicios.

En Michigan tambien hay un movimiento para poner la legalizacion del aborto en manos de los votantes.

Maria Teresa Garcia: O sea, todavía esta decisión de la remover de Roe Vs. Wade es muy buena, pero todavía hay una lucha que se tiene que hacer, porque esta enmienda está buscando entrar en la boleta de las próximas votaciones. Entonces, es importante que la comunidad hispana conozca que esta enmienda que se llama Liberty Production Freedom for all, que no tiene nada que ver con la libertad reproductiva, que más bien está buscando crear ese derecho ilimitado al aborto y no regulado en este estado. Porque ahorita y regulaciones, a pesar de que cuando se aprobó Roe versus Wade era legal el aborto en todo Estados Unidos, pero cada estado tenía regulaciones. Y esta propuesta está buscando derecho ilimitado y no regulación.

Castro: Aún en los casos de violaciones o incesto Maria quisiera ver un movimiento para ayudar a aquellas personas embarazados para que puedan dar sus hijos en adopción.

Garcia: Creo que hay otras opciones, que es la de también dar al bebé en adopción. O sea que que la gente vea realmente de que el aborto no es una opción. O sea que no es lo correcto, que es la la gran mentira que te han contado, que es la manera de que tú vas a poder vivir la vida que quieras. Hay muchas familias esperando a adoptar, puedes dar tu bebé en adopción, puedes o si hay ocasiones en que también hay muchachas que las corren de sus casas y los papás ya no las dejan regresar hay lugares donde se les ayuda a las mujeres embarazadas. Realmente nuestro goal, es que Michigan permanezca en un estado provida.

Jokisch Polo: La fiscal general de Michigan Dana Nessel, que se presenta a la reelección en noviembre, dijo que no aplicaría la ley y otros siete fiscaLES DIJERON dijeron que no procesarán los casos de aborto si la ley entra en vigor.

A Maria le gustaría ver que tanto el Presidente Joe Biden como la Gobernadora de Michigan se enfocarán en la protección del feto ante todo.

Garcia: Pues yo quisiera que fueran Pro-Vida, pero desafortunadamente, con todo lo que está pasando, la gobernadora no está ayudando. Al contrario, ella está atentando con encontrar un derecho constitucional y en la Constitución de Michigan para que se haga legal el aborto aquí en Michigan. Y realmente yo te puedo decir que yo quisiera que ella fuera Po-Vida, quisiera que Biden fuera provida, pero desgraciadamente no lo son. quisiera que cambiaran su corazón, quisiera que cambiaran su forma de ver lo que es el aborto, pero si eso no se puede, pues por lo menos nosotros a las personas con nuestra voz y con el derecho que tenemos exigir que Michigan sea un estado Pro-Vida. Y ojalá, ojalá que todos los estados siguieran también el mismo camino de ser y de todos Estados Unidos se convirtiera en un país provida y eso siguiera hasta México, porque soy Mexicana y obviamente que no me hace feliz que México sea también ahora un país Pro-Choice.

Castro: Por el momento el acceso al aborto en Michigan esta protegido.

Soto: Las clínicas de Planned Parenthood permanecen abiertas y permanecerán abiertas porque obviamente la salud reproductiva y sexual no solamente es el aborto. Hay toda una gama de servicios para hombres y mujeres y personas de todo género que todos necesitamos. Así es que todos estos servicios continúan. Qué es lo que sucede con el aborto? Es que, por supuesto que los centros de salud de Pnaned Parenthood siempre obedecerán la ley en Michigan y en cualquier otro estado donde operamos. Y entonces, dependiendo de cuál sea la ley, se frenarán los abortos que ya no puedan continuara X número de semanas en el estado en el que estemos hablando. Así es que las clínicas ahí siguen. Si alguien tiene una cita ya programada en un centro de salud de Planned Parenthood, repito, importantísimo, que se comuniquen nuevamente lo más pronto que puedan para confirmar si van a poder continuar con su cita después de este fallo del día de hoy.

Castro: Las personas negras y las personas Latinas son los grupos que más utilizan los servicios de aborto en el país. Y por esa razón, dice Alejandra, que la decisión de hoy podría afectar mucho más a estos grupos marginados.

Soto: Estas decisiones las están tomando jueces y legisladores a nivel estatal y gobernadores que parecen estar completamente desconectados con nuestras comunidades y con la gente real, no con la gente como ustedes, como yo. ¿Quién va a sufrir las consecuencias? La comunidad Latina, muchas personas indocumentadas, las comunidades negras, LGBTQ, personas jóvenes, ya de por sí enfrentan barreras para acceder a cuidados de salud, cuidado de salud de todo tipo, incluidos cuidados de salud sexual y reproductiva y el aborto. Entonces, a estas mismas personas es a quienes les estás diciendo de por sí ya hay barreras. Ahora que hay una barrera adicional. ¿Y por qué digo barreras? Porque muchas personas sí tienen bajos ingresos, están fuera del sistema de salud público porque no tienen seguro médico, tal vez no tienen acceso a Medicaid muchas personas indocumentadas. Entonces personas que ya de por sí fracturarse un tobillo, romperse un brazo si se caen, etc, ya es costoso y difícil acudir a un hospital.

Jokisch Polo: La decisión de hoy podría afectar el futuro de un sin número de derechos. Y es que El juez de la corte Suprema Clarence Thomas dijo hoy que la opinion de la corte, eliminado el derecho a la aborto, abre el camino para poder cuestionar la ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Soto: Es que es mucha incertidumbre, porque una vez que la Corte Suprema da un fallo, en teoría, ahí termina la conversación. Ellos son el Tribunal Supremo, el máximo, ya no hay otra corte a la cual apelar. Pero por supuesto que es posible, como lo estamos viendo hoy, Roe se decidió en el 73 y hoy se está volviendo a evaluar. Es posible que a partir de otro caso se les vuelva a pedir que se evalúe. Lo que sí es interesante es que el fallo de hoy incluye que la postura del tribunal, el que en la Constitución no existe una protección al aborto, ni la palabra aborto ni siquiera está dentro de la Constitución. Pero interesantemente, hay muchos otros temas, hay muchas otras protecciones que tampoco están en la Constitución. Entonces eso es lo interesante desde el punto de vista jurídico, del sistema de Estados Unidos, es que algunos jueces como conocemos, se basan muy literalmente en lo que la Constitución dice y otros jueces se basan en la interpretación que le vamos dando con el paso del tiempo y con la información que vamos teniendo como civilización y como sociedad. Por supuesto, si puede haber un caso en el futuro que revierta nuevamente esta reversión si es que los que los jueces en ese entonces, en ese futuro no se basan en la en la Constitución, de esa forma no toman una lectura tan literal de la Constitución.

Castro: Por ahora se desconoce cuándo exactamente podria cambiar el acceso al aborto en Michigan. Lo que sí se sabe es que por el momento este derecho está completamente protegido.

