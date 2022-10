Del campo a la corte de la Michigan State University: la historia de Leeslie Herrera

Cada año la Universidad Estatal de Michigan abre una aplicación para que los estudiantes que cursan su último año en licenciatura participen en la “Homecoming Court”. Ser seleccionado para representar a la universidad en esta corte real es considerado uno de los reconocimientos más prestigiosos para los estudiantes próximos a graduarse.

Leeslie Herrera fue una de las estudiantes seleccionadas. Ella está estudiando justicia penal en el departamento de Ciencias Sociales en la universidad estatal de Michigan y es la única estudiante Latine que logró posicionarse en la corte de la universidad. Pero conseguir este prestigioso reconocimiento no ha sido nada fácil.

Te contamos la historia de Leeslie en este episodio.

Transcripción

Jokisch Polo: Este año 12 estudiantes fueron seleccionados para participar en la corte de la Michigan State University. Y cada uno de ellos ejemplifica diferentes cualidades como: liderazgo, espíritu, integridad, involucramiento, desempeño, participación activa en MSU, entre otras. Estas cualidades fueron fundamentales a la hora de conseguir un lugar en este grupo tan importante y reconocido para la universidad.

Castro: Leeslie Herrera es una de estas estudiantes. Ella está estudiando justicia penal en el departamento de Ciencias Sociales en la universidad estatal de Michigan y es la única estudiante Latine que logró posicionarse en la corte de la universidad. Pero conseguir este prestigioso reconocimiento no ha sido nada fácil.

Leeslie Herrera: Tengo muchas como buenas experiencias, pero también ese como“Imposter syndrome” que o sea, estoy aplicando para esto, pero no se si sea como la mejor persona para representar a como estudiantes latinos a en la universidad. Sentía como que a lo mejor no había hecho mucho en la universidad, cuando soy yo sé que si había hecho o ya sabes, estoy bien involucrada en diversidad, entonces era como cosas de que pongo como en serio lo quiero hacer como yo sabía que era un iba a ser un proceso largo, no solo, fueron escrituras que tuve que hacer como letras, pero. Y las las hice, verdad? Y nada más. Estaba en ese curso ese pensamiento de que a lo mejor como no ser la mejor persona, pero pues siempre iba a estar ese como pensamiento y estando en la universidad como a lo mejor no soy como la mejor haciendo de esto, me entiendes? Pero por algo, por algo pasan las cosas, por algo apliqué.

Castro: Leeslie ha pasado casi toda su vida con su familia trabajando en el campo. Ella es del sur de Texas y se crió cerca de la frontera de México y los Estados Unidos. Por eso, cuando Leeslie ingresó a la Michigan State University llegó con muchas ganas de salir adelante.

Leeslie Herrera: Entonces viniendo de un lugar poblado de pura gente hispana y luego venir para la universidad donde tienes que encontrar tu comunidad, fue como un shock para mi, pero estoy bien agradecida por el programa porque ahí fue donde encontré mi primera comunidad latina. Encontré mi comunidad y tengo bastantes como amigos dentro de esta comunidad y ahora ser parte de CRU. Tengo amigos latines y yo siento que es bien importante tener amigos que se identifican como chicanxs o latinxs, porque siento que nos entendemos en cierto cómo en ciertas cosas, como porque del lugar de donde venimos y nuestras culturas y todo lo que lo que nos rodea me entiendes, familias y cosas así. Pero era eso así. Fue muy importante para mí encontrar mi comunidad siendo una persona Latina/Chicana, en esta universidad.

Jokisch Polo: Usualmente el homecoming ocurre cada año, entre los meses de octubre y noviembre, y tiene una duración de una semana, celebrándose el evento principal el fin de semana, durante el juego de fútbol americano. Sin embargo, este año el evento se llevó a cabo a mediados de octubre.

Castro: Al ser seleccionada como miembra de la homecoming court, Leeslie sabía que sería una de las pocas o quizas la unica estudiante de color entre este grupo de seleccionados. Esto le significó una gran presión, ya que estaría representando a una comunidad entera.

Herrera: Tuvimos varios. Como dije, varias oportunidades de interactuar con gente como con donadores y alumni de la universidad. No, no te voy a mentir, no fue una buena experiencia. Fue una experiencia llena de aprendizaje y fue una experiencia que me llena de enseñanzas. Entiendes? Fue difícil. Fue difícil ser una de las únicas personas de color representando en la corte. Me entiendes? Fue difícil, nada más como ser como no aceptada, pero incluida me entiendes fue. Fue llena de festividades, llena de logros. Todas las personas del homecoming court, siento que todas merecieron esa posición que tenían dentro de la Corte. Pero siendo yo, tuvimos varios eventos. Tuvimos el primero. Nos reconocieron con el presidente Stanley, presidente de la Universidad, y nos dieron dos reconocimientos, un certificado y un como trofeo. Y la segunda que tuvimos fue. Fueron eventos de alumni, fueron creo, dos eventos diferentes y lo antes de eso me habían invitado como estudiante de honor a la Cowles House que es la casa del presidente y luego tuvimos el desfile. Después de cuando dije que nos dieron los certificados, hicimos el desfile y luego después del desfile, tuvimos una recepción antes del juego de fútbol americano y luego fuimos reconocidos como la corte en el medio tiempo del juego de fútbol americano. Pero en esos eventos fue sumamente importante para mí traer personas de mi comunidad.

Jokisch Polo: Leeslie es la primera en su familia en asistir a la universidad y aunque ya está casi a punto de graduarse, su trayectoria académica la ha destacado como una persona determinada y ejemplar, especialmente en la comunidad Latina en esta universidad.

Herrera: Vengo de una familia grande, soy la mujer más grande de seis, tengo un hermano mayor que yo, yo soy de la segunda, pero esta es de no tener a mi familia y luego tener que navegar la universidad predominatly blanca a ir a clases y ver que no no había nadie que que se miraba como yo, nadie con color de piel como un poco más moreno. No, no había nadie que. O sea. No había mucha diversidad y eso me hizo como sentir triste. Me hizo sentir mal como nada mas pensar que estos tipos de lugares no son para personas como yo. No son para como para personas de color como yo a No son para personas como yo. Entonces fue un constante como pelear contra esos pensamientos de que no pertenezco aquí. Extraño mi familia y no estan aquí. Es entonces cuando algo que pasaba, como la clase o algo que me hacía sentir como menos. ¿Me entiendes? No tenía a mi familia aquí para decirles como me sentía y para que ellos me dijeran como tu puedes verdad Tu puedes.

Castro: Detrás de todo esto hay una historia, y durante el proceso hubo personas que la motivaron y guiaron para que su trayectoria pudiera ser un poco menos difícil en cuestiones académicas y sociales.

Castro: El arduo trabajo de sus padres, de sus hermanos e incluso de ella misma, han sido una de las razones principales por las cuales recibir un título universitario es una forma de decir que nada ha sido en vano.

Herrera: Principalmente, más que nada mi familia. Aunque no, no pueden, no pudieron estar aquí. Yo le hablaba a mis papás después de todos los eventos para decirle como mis sentimientos y pensamientos y mis papás siempre me estuvieron ahí, ¿verdad? Por videollamada para apoyarme. Mi familia fue mi red, pero mi red de apoyo más grande que que puedo tener ahora, que puedo, que puedo pedir y luego tengo a Say. Mi manera es en Chicano latinos tal vez entonces sé que acá y a la AM estuve allí en el desfile. También vi otros a otros profesores de Chicano latinos. Es que he tenido el tacto de doctora Estrella Torres. Fue mi profesor, una profesora de Chicano Latinos el año pasado, Charo, y ella estuvo en el desfile también, y el bastantes como profesores y estudiantes, aunque he conocido a de cierta universidad que no son, no se, no son de identidad Latina y todos la más que han estado ahí echándome porras y diciendo y diciéndome que están súper orgullosos de mi.

Jokisch Polo: Muchos de los hijos de trabajadores agrícolas como Leeslie no continúan con sus estudios, y las razones suelen ser por una combinación de factores los cuales incluyen: nivel económico, barreras de lenguaje y las bajas expectativas que algunos maestros tienen de ellos.

Jokisch Polo: La mayoría del tiempo para ellos, terminar una carrera universitaria se complica más que para un estudiante promedio, es decir, aquellos que no han pasado por campos agrícolas o no han tenido los mismos obstáculos.

Herrera: Como trabajadora agrícola, entras a trabajar desde bien temprano, desde los años que te dejen trabajar, ¿verdad? Tus papás te ponen a trabajar. Entonces siempre hay ese como tengo que traer dinero a la casa, tengo que traer dinero a la familia. Entonces los estudios se ponen a un lado y a veces como, y mayormente a la vez, viajamos a otros estados para trabajar. Nos regresamos el tiempo para empezar el ciclo escolar bien y empezar. O sea, para comenzarlo desde el principio, ¿verdad? Entonces comenzamos el ciclo escolar, como no, a mediados por un poquito, como uno o dos meses que ya haya comenzado el ciclo escolar. Nosotros venimos y tenemos que aprender todo lo que habían aprendido estos dos meses para poder estar como a la fecha, con todos nuestros trabajos de escuela y todo eso. Entonces es es difícil, ¿verdad? Porque no, no todos aprenden al mismo al mismo rate, ¿verdad? Entonces cuando entras ya tarde, te puede, te puede como traer otra verdad, te puede lo te sientes como que no vas a poder con todo esto.

Castro: El departamento de educación de los Estados Unidos estableció el programa de educación migrante a través del Acto de educación primaria y secundaria de 1965, para brindarle a los estudiantes migrantes el acceso a una educación superior y de calidad. Desde que ingresó a la Michigan State University, Leeslie se ha formado gracias a este programa.

Castro: Ahora que está en la recta final de su licenciatura, y después de haber sido contactada por distintos medios de comunicación, su historia puede llegar a ser de gran inspiración para generaciones futuras, y aún más para aquellos que comparten una historia similar a la de ella.

Herrera: S i ya están en la universidad y sienten que no pueden. Nosotros podemos, hemos estado trabajando en un trabajo súper difícil, ¿verdad? Durante bastantes años. Se que unos comienzan a trabajar mucho más temprano de lo que yo me eché a trabajar, pero aquí. O sea que sí, aquí estamos, si podemos. Estamos aquí por una razón, no nos rindamos, o sea, siempre para delante, porque si podemos al final del día puede ser lo más, lo más difícil que piensas tú, que es lo más difícil que puede estar pasando ahorita. Pero es temporal, ¿verdad? Estamos en un lugar que hemos soñado estar y hemos estado orando para estar aquí, en un lugar, el lugar como de privilegio, como quien dice estar en la universidad. Si un día piensas que no puedes, que que es mucho, si puedes, si puedes. Y siempre has podido ¿verdad?

Jokisch Polo: Este verano fue la última temporada de Leeslie trabajando en el campo junto a su familia. Dice que después de graduarse planea continuar con un programa de maestría en justicia penal con el que espera obtener un título de doctorado.

