Quien califica para recibir el perdon de la deuda de los préstamos estudiantiles

Hoy en día, más de la mitad de los estudiantes salen de la universidad con deudas. Es por esto, que a mediados de agosto, el presidente Joe Biden anunció su plan para perdonar cierta deuda de préstamos estudiantiles.

En los últimos 30 años, el costo de la universidad pública ha aumentado en promedio, de 4 mil dólares a casi 11 mil dólares por una carrera de cuatro años. Por otra parte, en las instituciones privadas el costo promedio ha aumentado de 19 mil dólares a más de 38 mil dólares. Por supuesto, esto ha llevado a que los préstamos estudiantiles o cualquier otra forma de ayuda financiera se hayan disparado durante los últimos años dejando a miles de personas endeudadas a lo largo del país.

En este episodio les contamos más sobre el plan de perdon de los préstamos estudiantiles del Presidente Joe Biden.

Transcripción

Pablo Castro: Hoy en día, más de la mitad de los estudiantes salen de la universidad con deudas. Es por esto, que a mediados de agosto, el presidente Joe Biden anunció su plan para perdonar cierta deuda de préstamos estudiantiles.

Presidente Joe Biden: My campaign for President I made a commitment that we would provide student debt relief and I'm honoring that commitment today. We will forgive $10,000 dollars in outstanding federal student loans.

Reportero 1: El presidente anunció que la mayoría de los graduados universitarios de Estados Unidos que siguen con deudas estudiantiles, obtendrán un alivio de $10.000 dolares, un monto cercano a los $200.000 dolares. Esta acción ocurre previo a las elecciones de noviembre.

Reportero 2: Como ya mencionamos, el presidente Biden anunció este lunes el lanzamiento formal de la solicitud federal para los ciudadanos que buscan esta condonación de préstamos estudiantiles a través de una página web sumamente sencilla.

Reportero 3: Para obtener este beneficio, el estudiante debe primero revisar su préstamo y determinar cuánto recibió del llamado Pell Grant, ya que sólo préstamos federales y no privados pueden condonar.

Pablo Castro: En los últimos 30 años, el costo de la universidad pública ha aumentado en promedio, de 4 mil dólares a casi 11 mil dólares por una carrera de cuatro años. Por otra parte, en las instituciones privadas el costo promedio ha aumentado de 19 mil dólares a más de 38 mil dólares. Por supuesto, esto ha llevado a que los préstamos estudiantiles o cualquier otra forma de ayuda financiera se hayan disparado durante los últimos años dejando a miles de personas endeudadas a lo largo del país.

Jokisch Polo: A mediados de agosto el presidente Joe Biden anunció su plan para perdonar parte de estas deudas por préstamos estudiantiles. El programa se aplica únicamente a los préstamos del Departamento de Educación por lo que los préstamos privados no son elegibles para el alivio. Alrededor del 92% de toda la deuda estudiantil son préstamos estudiantiles federales; la cantidad restante son préstamos estudiantiles privados.

Pablo Castro: Las personas que ganan menos de 125.000 dólares al año, o los hogares que ganan menos de 250.000 dólares pueden optar a la cancelación de 10.000 dólares del préstamo. Para quienes hayan recibido becas Pell, que se conceden a los estudiantes universitarios con necesidades financieras excepcionales, pueden obtener hasta otros 10.000 dólares de alivio de la deuda.

Jokisch Polo: Celeny Quintino tiene una licenciatura en educación temprana y este año empezó a pagar sus deudas al gobierno. Durante sus primeros dos años de educación universitaria, Celeny asistió a una community college y no tuvo que pedir ningún préstamo para pagar la colegiatura. Pero cuando ella se transfirió a Grand Valley State University se vio obligada a pedir un préstamo de $12 mil dólares para poder pagar los últimos dos años de su carrera. Ella espera poder calificar para el perdón de $10 mil dólares.

Celeny Quintino: Yo también dejé de ir a la escuela un rato. Por. Me desanimaba mucho. Pues por saber cómo lo iba a pagar. Y luego mirando que estaba sacando préstamos. Pero pues en una forma agarrando préstamos. Es bueno y es malo porque. Pues te pones en una deuda. Y luego al final pues tienes que pagar todo eso para atrás.

Pablo Castro: Celeny recién empezó este año a pagar su deuda y dice que pagaba alrededor de $30 dólares al mes – y eso sin pagar intereses, ya que los intereses por el momento han sido pausados por el Presidente Biden hasta finales de este año. Esto ocurrió al principio de la pandemia cuando los negocios, escuelas y trabajos se vieron obligados a cerrar para prevenir un mayor contagio de infecciones. Desde entonces, el interés no se acumuló en ninguno de los préstamos estudiantiles. Pero esta pausa se ha extendido por última vez y terminará a finales de este año.

William Elliott: Mucha gente está más endeudada ahora que cuando se graduó, por lo que ha habido una serie de estudios realizados, donde estamos donde la gente cinco a 10 años después de haberse graduado, en realidad tienen más deuda, porque sigue creciendo. Y ciertamente, la gente necesita alivio de eso.

Jokisch Polo: El es William Elliot. Actualmente es profesor de Trabajo Social en la Universidad de Michigan. Y ha escrito varios libros sobre la deuda estudiantil universitaria. William dice que el riesgo de obtener un título universitario se ha convertido en alto riesgo ya que estos estudios son fuertemente financiados a través de la deuda en vez de ayuda pública.

Pablo Castro: Según las estadísticas de Excelencia en Educación, una organización que estudia la finalización de los estudios universitarios de los Latinos en Estados Unidos, El 51% de los estudiantes universitarios latinos, que comenzaron su educación postsecundaria en 2012, pidieron fondos prestados para pagar su educación avanzada.

Elliott: Existe estudios que demuestran que las personas con préstamos estudiantiles tienen menos riqueza en general, compran casas más tarde, se casan más tarde, toman diferentes tipos de trabajos para pagar los préstamos cuando a veces es mejor para ellos tomar un trabajo que los pondrá en una mejor posición para un mejor trabajo más adelante. Pero no pueden tomar esa decisión. No ahorran para la jubilación de inmediato si no se sienten lo suficientemente seguros. Así que todas estas cosas terminan poniéndolos en un déficit al tratar de financiar sus futuros a largo plazo, lo que significa que el grado de retorno para ellos no es el mismo que para los que no tienen deudas.

Jokisch Polo: Y es exactamente esto que dice William lo que impide que la educación avanzada ayude a igualar la sociedad entre los muy pobres y los muy ricos.

Elliott: No puede cumplir su función si los estudiantes salen cargados de deudas y obtienen un título diferente, aunque estén mejor que los que no se gradúan, o no van a la universidad, no les va tan bien como a los que se gradúan sin deudas. Y eso echa por tierra toda la capacidad de la educación de ser el gran igualador de la sociedad.

Pablo Castro: Según el programa de perdón de préstamos estudiantiles de Biden – los cobros mensuales dependerán de cuánto gane la persona. Y si bien esto podría aliviar la carga económica de muchos graduados universitarios, William dice que si se quiere realizar un cambio a la forma en que se financian los estudios avanzados este cambio debería ser desde la raíz.

Elliott: Las personas que son, ya sabes, de clase media o alta, cuando salen de la universidad, no sólo no tienen deudas, por lo general tienen un activo, derecho, tienen dinero para el pago inicial de un coche, tienen dinero para el pago inicial de una casa. Así que compran su casa temprano, todas estas cosas de las que hablamos antes que no se han revertido para las personas con deuda estudiantil. Así que estas minorías son, tienden a estar en peores situaciones económicas, no sólo ser no sólo en el caso de la financiación de la educación, pero entonces son sólo en una posición financiera mucho peor en general.

Jokisch Polo: En Michigan hay 1,4 millones de prestatarios de préstamos estudiantiles con una deuda de $51.300 millones de dólares, según datos federales. Unos 700.000 de los que tienen préstamos estudiantiles federales verán su deuda reducida a la mitad o borrada por completo, según la oficina de la gobernadora.

Pablo Castro: La mayor parte de la deuda en Michigan son unos 45.000 millones de dólares y ésta corresponde al 50% de los estudiantes prestatarios. Sólo los préstamos contraídos antes del 30 de junio de 2022 pueden ser perdonados.

Elliott: Por lo general, lo que hemos visto, es que en realidad los estudiantes terminan debiendo más porque hay un interés tan alto en estos préstamos. ¿Por qué tiene que existir el interés en el primer lugar? ¿Por qué tienen que ser lucrativos? ¿vamos a depender de los préstamos..Quiero decir, la tasa de interés debe ser mínimo, muy, muy mínimo, si lo existe en absoluto, por lo que si el gobierno realmente quiere hacer algo, además de proporcionar el perdón de los préstamos, deben pensar en la eliminación de la tasa de interés que tienen, porque en sólo la acumulación durante el tiempo que una persona esta pagando y piden 20.000 dólares terminan pagando casi 40.0000 por los intereses.

Jokisch Polo: Los cambios anunciados en el plan basarán los cobros en los ingresos de cada individuo. Esto significa que los pagos serán reducidos para aquellos de bajos o medios ingresos. En vez de pagar el 10% de los ingresos de un individuo ellos solo tendrán que pagar el 5%.

Pablo Castro: En el 2021, los adultos negros e hispanos con deudas de préstamos estudiantiles tenían más probabilidades de retrasarse en los pagos de los préstamos en comparación con los adultos blancos con deudas. Los prestatarios hispanos estaban atrasados en los pagos de los préstamos estudiantiles a una tasa que duplica la de los prestatarios blancos.

Elliott: No es suficiente. Ciertamente este plan no hará todo lo que se necesita. Pero pensar que no tendrá un impacto positivo en estas familias… es de corto alcanze.. Así que es seguro decir que si tendra un impacto. Sin embargo, la cuestión a veces no es si tendrá o no impacto. La pregunta es, ¿podríamos haberlo hecho mejor? ¿Deberíamos hacerlo mejor? ¿Y se puede hacer más?

Jokisch Polo: Celeny dice que para ella el perdón le dejará con solo mil dólares de deuda y ella espera poder usar el dinero que no estará pagando para sus deudas estudiantiles en otras cosas.

Quintino: Lo miro, pues lo miro bien porque al final yo puedo hacer otros pagos con ese dinero que estoy pagando cada mes para mis préstamos. Lo puedo poner como para mi pago del carro o para otro otro bill que tengo cada mes.

Pablo Castro: Celeny ya entregó su aplicación para ser considerada para el perdón de sus deudas en el sitio web del departamento de educación de los estados unidos. Por ahora el plan está en pausa, mientras es cuestionado por las cortes, pero se espera que en los próximos meses sea aprobado. La pausa en el cobro y los intereses de los préstamos estudiantiles federales sigue vigente hasta finales de diciembre de 2022. El gobierno de Biden dijo que esta es la última extensión de la pausa.

