¿Que pasó en las elecciones de medio término de Michigan? Hoy les contamos.

En este episodio te contamos un poco más sobre los resultados electorales.

Michelle Jokisch Polo: Esta semana cientos de miles de personas alrededor del estado de Michigan fueron a las urnas para votar por sus candidatos favoritos en las elecciones de medio término. Hoy te contamos un poco más sobre los resultados.

Jokisch Polo: Bienvenidos a ¿Qué Onda Michigan?, un podcast de WKAR. Soy Michelle Jokisch Polo.

Jokisch Polo: Y yo Pablo Castro. Brindándote todas las noticias de la semana, entrevistas y reportajes relevantes para la comunidad Latina de Michigan.

Jokisch Polo: Es Viernes 11 de noviembre del 2022.

Jokisch Polo: En estas últimas elecciones se vio mucho apoyo hacia la Gobernadora Gretchen Whitmer que buscaba ser elegida para un segundo término. Los resultados empezaron a llegar desde la madrugada del miércoles, ratificándose más tarde su victoria con la mayoría de los votos.

Jokisch Polo: Aquí ella se dirige a los votantes después de que los resultados fueron confirmados.

Gretchen Whitmer: Over the next four year lets build a Michigan where every person is treated dignity and enjoy their personal freedoms and chart their own path towards prosperity. I promise to be a governor for all of Michigan. I promise to work with anyone who wants to get things done.

Jokisch Polo: Aquí la Gobernadora dice que espera fomentar un estado durante los próximos cuatro años en el que cada persona reciba un trato digno y disfrute de sus libertades personales y trace su propio camino hacia la prosperidad. También promete ser una gobernadora para todo Michigan. Y promete trabajar con todos los que quieran realizar un cambio.

Jokisch Polo: Los resultados de las elecciones han demostrado que los demócratas de Michigan han logrado conseguir todos los principales cargos electos del Estado. A esto se le conoce como una triada.

Jokisch Polo: Arjun Thakkar, reportero de política para WKAR, nos explica mejor sobre esto.

Arjun Thakkar: Una triada en este contexto quiere decir que un partido tiene el control del gobernador, la oficina del gobernador, la Cámara del Estado, y la legislatura estatal, la Cámara del Estado y el Senado del Estado. Así que al tener el control de esos tres puestos, ese partido es capaz de tener un muy buen control, muy fuerte, sobre lo que quiere hacer. Y eso no significa que no tengan que comprometerse o trabajar con los republicanos. Pero sí significa que tienen mucha más influencia sobre el tipo de políticas y propuestas e iniciativas que quieren promulgar y convertir en ley.

Jokisch Polo: No se ha visto en cuarenta años que los democratas en Michigan tengan este tipo de control.

Thakkar: La gobernadora actual Gretchen Whitmer, Jocelyn Benson, Dana Nessle … ellos todos ganaron sus carreras de reelección. Y también vimos que en la legislatura estatal, tanto la Cámara de Representantes como el Senado, cambiaron de poder hacia los demócratas, que es un cambio muy significativo, que va a cambiar cómo funciona el gobierno aquí en Lansing. Así que eso es algo que los votantes tienen que esperar, para ver cómo va a ser el gobierno en el estado en el futuro.

Jokisch Polo: En este nuevo contexto político, una propuesta de ley que dé la oportunidad a personas indocumentadas de acceder a una licencia de conducir, tendría más posibilidades de ser aprobada. Esta propuesta de ley ha sido introducida varias veces por senadores y representantes demócratas pero nunca ha avanzado fuera de los comités legislativos.

Jokisch Polo: Arjun dice que la posibilidad de que esta ley pase es mucho más probable hoy que en los últimos cuarenta años.

Thakkar: Creo que hay muchas posibilidades de que ese tipo de propuestas y esa propuesta específica de licencia de conducir sea considerada por la legislatura demócrata. Sé que esa propuesta ha sido discutida en los comités en el pasado, y no ha avanzado porque la legislatura republicana no estaba dispuesta a considerarla abiertamente. Ahorita ellos tienen toda una lista de prioridades que van a considerar. Pero estoy seguro de que esa es una de las muchas propuestas que les entusiasma y les interesa considerar y votar en su próxima sesión.

Jokisch Polo: Anteriormente, los analistas políticos habían dicho que los candidatos republicanos iban a recibir el mayor número de votos. Sin embargo, se demostró lo contrario, especialmente en el estado de Michigan.

Jokisch Polo: Según las últimas encuestas, los votantes menores de 30 años tuvieron un gran impacto en estas elecciones de medio término. Y algo que habría alentado a estos votantes democratas sería el tema del aborto. En Michigan los votantes tuvieron la oportunidad de decidir la aprobación a favor de la propuesta 3, una propuesta que garantizaría el acceso al aborto.

Thakkar: Aquí, en el campus de la Universidad Estatal de Michigan, tuvimos colas extremadamente largas de estudiantes que querían votar en estas elecciones, creo que cerca de 3000 estudiantes fue la estimación que se registraron para votar sólo el martes esta semana para las elecciones. Y lo que escuchamos es que el tema principal que llevó a muchos votantes a las urnas, especialmente a estos votantes más jóvenes, los votantes de la Generación Zeta, fue el tema del aborto y la protección del derecho al aborto en el estado. Y eso parece apoyar la razón por la que se aprobó esta propuesta.

Jokisch Polo: Adonis Flores fue uno de los organizadores de la campaña Reproductive Freedom for All. Una campaña encargada de poner la propuesta número tres en las boletas electorales del estado de Michigan.

Jokisch Polo: Adonis nos cuenta que la propuesta tres exitosamente consiguió el mayor numero de votos y ahora el acceso al aborto sera garantizado en el estado de Michigan.

Adonis Flores: El martes vimos que. Los votantes en Michigan. A. En su mayoría dijeron que no querían quitarles los derechos a las mujeres de tomar sus propias decisiones médicas de forma de tomar sus propias decisiones sobre cuándo formar una familia y de poner como prioridad su bienestar y su salud. Para mí fue un triunfo porque hubo muchas mentiras sobre lo que la propuesta tres hacía. Hubo muchas información incorrecta sobre lo que prohibi el aborto. Habian los grupos de 'pro-vida' que se llaman, no explicaban las consecuencias que iba a tener en la vida de las mujeres. Entonces, especialmente mi comunidad Latina, mayoritariamente católica me di cuenta que había mucha información incorrecta sobre la propuesta y que yo tenía que alzar mi voz, aunque tuviera que contradecir a los líderes religiosos de la comunidad. Yo sé que eso iba a causar mucha controversia, pero lo hice porque para mí era importante que la gente supiera las consecuencias no deseadas de prohibir el aborto.

Jokisch Polo: Adonis dice que ser testigo del triunfo de esta propuesto le ha traido mucho esperanza sobre el futuro del estado de Michigan.

Flores: Para comenzar esta propuesta recibió la mayor cantidad de firmas que ninguna propuesta en el estado de Michigan en un tiempo récord. Creo que no fue ni un mes en el tiempo, que fue un tiempo récord cuando recolectaron estas firmas. Entonces eso me dio mucha esperanza de que fuera a aprobarse, porque yo sé que sin importar las opiniones políticas, sin importar si los votantes se identifican como republicanos o demócratas, que esto es algo que le importa a todos. A todas las mujeres en especial. Y también me di cuenta que esto importa mucho a los jóvenes, porque fue una la participación de los jóvenes de la generación Z participaron en números récord, ¿verdad? Entonces para mí fue un llamado para los votantes, primero de defender los derechos que ya tenían las mujeres, pero también de defender nuestra democracia, porque también había muchas mentiras sobre las elecciones y los votos y quien gana o pierde las elecciones.

Jokisch Polo: Y no solo fue la propuesta tres que consiguió ser aprobada por un margen de más de un medio millón de votos. También la propuesta número uno y la dos consiguieron ser aprobadas. La propuesta número uno limitará la permanencia de los legisladores a 12 años en la legislatura estatal y la propuesta dos brindará más flexibilidad durante las elecciones para los votantes.

Jokisch Polo: En el oeste de Michigan, la demócrata Hillary Scholten ganó la carrera para representar el tercer distrito electoral en la cámara de representantes en Washington D.C. La victoria de Hillary Scholten ha hecho historia en el tercer distrito de Michigan ya que es la primera mujer que ocupa la posición y la primera demócrata que representa al distrito en décadas.

Thakkar: Bueno, creo que es importante tener en cuenta el contexto de este distrito, el tercer distrito de Michigan en el oeste de Michigan, que históricamente ha sido un asiento importante en el estado por ser conocido por sus representantes independientes. Gerald Ford fue representante aquí. antes de ser presidente y Peter Meijer fue elegido aquí en 2020. Y una de sus primeras decisiones en el cargo fue votar a favor de la destitución del Presidente Donald Trump después de lo sucedido el 6 de enero del 2021. Y parece que ese voto le costó su candidatura a la reelección, perdió sus primarias frente a John Gibbs. Un candidato que trabajó en la administración de Trump y se opuso a esa decisión que tomó Meijer. Hilary Scholten perdio su carrera contra Meijer en el 2018. Y dado que parece que los votantes favorecen a los representantes independientes, relativamente independientes en este distrito, eso podría haber ayudado a Scholten a obtener una ventaja en este distrito.

Jokisch Polo: La carrera por el nuevo séptimo distrito de Michigan fue una de las elecciones más competitivas del país, y podría determinar el control de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. La congresista demócrata Elissa Slotkin se enfrentó en una dura carrera con el senador estatal republicano Tom Barrett.

Thakkar: Después de que la redistribución de distritos redibujo los límites de cada distrito del Congreso, las prioridades de Slotkinincluían ampliar la atención sanitaria y los costos de los medicamentos recetados para hacerlos más asequibles, invertir en las cadenas de suministro y proteger el derecho al aborto en el estado, mientras que el senador Tom Barrett se centró mucho en la seguridad fronteriza, la crisis de los opioides y en tratar de reducir los costos relacionados con el aumento de la inflación y la economía. Así que fue una carrera muy dura en ambos lados. Ambos trataron de cortejar a los nuevos votantes en estos nuevos condados. Pero al final, la congresista Slotkin gano creo, por un 5.2%. Ese fue un margen mayor que incluso sus dos victorias anteriores, lo que podría atribuirse a la redistribución de distritos, y también está relacionado con el hecho de que había tantas carreras y propuestas estatales en la boleta electoral de este año que podrían haber ayudado a la congresista Slotkin a obtener una ventaja.

Jokisch Polo: Cerca de 4,5 millones de residentes de Michigan votaron en las elecciones del martes. Los funcionarios estatales dicen que es la mayor participación que se ha visto en la historia de elecciones de medio término.

Jokisch Polo: Ahora las juntas de escrutinio bipartidistas comenzarán a trabajar para certificar los resultados de las elecciones.

Jokisch Polo: La ley estatal exige que los escrutadores de los condados terminen ese trabajo antes del 22 de noviembre, y la Junta de Escrutadores del Estado de Michigan tiene que terminar antes del 28 de noviembre.

