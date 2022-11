Un gran numero de ninos infectados con RSV pone en alerta al pais

Como cada año, el final del otoño y el inicio del invierno, viene acompañado de resfriados y gripe. Sin embargo, este año se está registrando un gran número de niños infectados con el virus respiratorio sincitial o RSV. Hoy les contamos qué es lo que está causando esto y cómo pueden protegerse.

Jokisch Polo: El hospital infantil C.S Mott de la Universidad de Michigan ubicado en Ann Arbor está a máxima capacidad. Y es porque muchos niños están siendo internados con complicaciones por el virus respiratorio sincitial.

Jokisch Polo: La Doctora Ixsy Ramírez es pediatra en este hospital y dice que le ha tocado trabajar horas extras tratando a muchos niños enfermos.

Doctora Ixsy Ramirez: Ya ciertas semanas que estamos a capacidad en el hospital y hemos tenido muchísimos pacientes que han llegado con viruses de cualquier tipo durante este otoño, varias infecciones, pero la mayoría de los casos ahorita se tratan sobre el RSV (que son por las siglas en inglés). El virus sincitial respiratorio.

Jokisch Polo: Según las estadísticas del estado de Michigan, más del 80% de camas en las unidades de cuidados intensivos infantiles están siendo ocupadas. El miércoles pasado la unidad de cuidados intensivos pediátricos Devos en Grand Rapids admitió a 42 niños… generalmente el hospital atiende a unos 24 niños.Y esto no solo está ocurriendo en Michigan, sino que hay decenas de hospitales en todo el país que están igual de llenos. La situación actual en muchos hospitales es muy similar a lo que se vio a principios de la pandemia – con hospitales llenos y un sin número de pacientes necesitando cuidados intensivos.

Ramirez: En realidad es un poco otra vez como estar en el en la época de COVID-19 y estaba hablando con mis colegas esta semana que pasó, que en realidad es verdad cuando COVID-19 comenzó en 2020, ¿verdad? Nosotros aquí en Michigan, en el hospital de Mott ya estamos listos para ayudar a todos los médicos adultos. ¿Verdad? Para ayudar con el COVID-19, se necesitaban voluntarios para ayudar. Y ahora nosotros estamos en ese mismo, esa misma situación. Pero no tenemos la ayuda hay veces, ¿verdad? de los otros médicos que nosotros íbamos ya listos para ayudar y ahora estamos en esta situación. Casi lo mismo de COVID-19, esperando la ayuda.

Jokisch Polo: El Virus Respiratorio Sincitial, que también es conocido por sus siglas en inglés como RSV, es un virus común que empieza con síntomas parecidos a cualquier resfriado. La diferencia es que debido a una fuente común de infecciones pulmonares puede provocar graves enfermedades en bebés y niños pequeños durante esta época.

Ramirez: Bueno, es un virus común. Es un virus bien común a la mayoría de la gente en su vida. Tal vez ha tenido el virus en su vida. La mayoría del tiempo, los niños. ¿Verdad? Son los primeros que tal vez tienen el RSV cuando están de un año, dos años o de edades escolar. Y cuando uno tiene ese virus por primera vez, tal vez eso lo protege por un tiempo, un tiempito, pero en realidad uno puede tener este virus bastantes de veces en su vida. Lo que es importante saber es que los niños pequeños son los que tienen más dificultades con este virus, y la razón es que hay bastante de moqueo que es difícil para los niños pequeños, poder respirar a través de todo el moqueo que tienen o también tiene más dificultad con los respiros y tal vez requieren oxígeno durante este tiempo, pero en realidad cualquier persona de cualquier edad puede tener el RSV y es común como la gripe. Es casi lo mismo como eso.

Jokisch Polo: El virus se transmite a través del aire, al toser, estornudar, o tener contacto directo con una persona infectada. Similar al coronavirus, este virus se puede transmitir al tocar un objeto o superficie que tenga el virus y luego tocarse la boca, la nariz o los ojos sin antes lavarse las manos. Y aunque el RSV se contagia muy fácilmente, el periodo de incubación o el tiempo requerido para mostrar síntomas es mayor que el del COVID. En el caso de contraer COVID, los síntomas pueden aparecer entre dos a tres días, y en el caso de RSV los síntomas pueden aparecer entre cuatro a seis días desde el contagio.

Ramirez: Bueno eso se contrae. Son una infección que son de gotas que están en el aire y eso se puede pasar con la tos, se puede pasar con estar en contacto con personas, directamente tocando la nariz, tocándose los ojos, tal vez tocando una superficie. Se donde está el virus presente. Y de esa es la manera que se puede contactar o se puede infectar una persona con el RSV.

Jokisch Polo: Ya que los síntomas de este virus son muy similares a los de la gripe, el COVID o cualquier resfriado leve, es muy difícil diferenciar si es RSV o no. La Doctora Ixsy nos dice que lo más importante es estar alerta a cualquier síntoma de gripe y que si estos síntomas no mejoran después de dos semanas acudir al médico inmediatamente.

Ramirez: Todos los viruses van a ser más o menos similares, por lo menos para la persona en la casa, con su familia, con sus hijos. No va a haber un síntoma que uno le va a poder decir a la familia, solamente si miran esto, esto y esto es así. O si usted mira que si su hijo tiene esta otra, este otro síntoma, entonces es COVID-19. En realidad no se pueden distinguir, pero si la guía que le podemos dar a la familias es saber cuándo llamar el pediatra o cuándo llevar a su niño, su hijo al al departamento de emergencias. Y eso sería ya cuando hay casos que el niño tiene dificultad con su respiración, que se miran, que están respirando muy fuerte o están respirando muy rápido, o si están escuchando las sibilancias. Ah, y estas son razones para tener a alguien que chequea al niño para averiguar si en realidad necesitan más y necesitan ayuda con el respiro.

Jokisch Polo: Imelda Reyes es una enfermera especializada en el cuidado de las familias y los niños. Ella ha dedicado casi toda su vida a ayudar a la comunidad Latina. Actualmente vive en Atlanta Georgia.

Jokisch Polo: Según un estudio de la Academia Americana de Pediatría, 5 de cada 1.000 bebés y niños menores de dos años son hospitalizados por infecciones causadas por este virus. Sin embargo, este año los casos han incrementado de manera exagerada.

Jokisch Polo: Según Imelda, esto se debe a que muchos niños menores de 3 años han pasado gran parte de su vida protegidos por las mascarillas y el distanciamiento social durante la pandemia, sin estar expuestos a este tipo de virus. Y ahora que estos niños se tienen que enfrentar a esto, no han podido desarrollar los anticuerpos necesarios para hacerle frente.

Imelda Reyes: En los últimos años, muchas de las personas estaban usando máscara. Y estamos tomando más cuidado. Y ahora lo que estamos viendo es que el ese virus, sino también el flu y otras infecciones respiratorias están más fuertes. Por ejemplo este año y muchas veces no miramos el RSV hasta noviembre, pero lo comenzamos a ver un poquito más temprano este año. Y mucho de eso tiene que ver con la pandemia. También hay unas personas que dicen, como por ejemplo los niños, las defensas de ellos también están un poco más bajos, porque todos alrededor de ellos estaban usando máscara y niños haciendo más cosas para protegerlos. Y eso, todo eso combinado ha hecho que el virus esté un poco más adelantado este año.

Jokisch Polo: Si bien no existe una vacuna contra el virus RSV, una de las mejores formas de prevención es que los niños sean vacunados contra la gripe y el covid e implementando hábitos de higiene básicos.

Reyes: No hay vacuna para los niños por ejemplo que son prematuros si hay diferentes maneras que podemos protegerlos a ellos con diferentes medicinas que no son vacunas, por ejemplo, son un poquito diferente, pero son bien caros y eso a una persona tiene que ser prematuros y luego también tener otras condiciones para para que le den esa medicina. Como no tenemos vacuna, la única cosa que podemos hacer es cubrir las bocas. Por ejemplo, si estás tosiendo lavarte bien las manos, no besar a los niños en la carita y no dejar que los adultos o los niños que estén malitos se acerquen con los bebés a menos de dos años.

Jokisch Polo: Imelda nos dice que ahora que se acercan las fiestas de fin de año es muy importante que los padres tomen todas las precauciones necesarias y asegurarse de que los niños y adultos estén vacunados y protegidos con mascarillas si están enfermos.

Reyes: La importancia de los padres en cuidar a los niños y no tener miedo de decirle a alguien que si tú notas que alguien llega a la casa y están tosiendo o no se miran bien, está perfectamente bien para decirles sabes que ahorita no es un buen tiempo para que entres en la casa. Mira, si tú tienes un niño de menos de cinco años y a lo mejor cuando te sientes mejor puedes regresar a la otra cosa también que yo siempre le decía a los padres míos cuando vinieran a la clínica es que tampoco. No tengas miedo de decirle a la gente que no besen a los niños en la carita, por ejemplo las manitas, porque si ellos están poniendo las manitas en la boquita a cada ratito, tampoco de no tener miedo de decirles por favor no se acerquen a mi niño. Eso fuera la cosa más importante y luego si comienzan con síntomas, cuidarlos bien y fijarse si comienzan a tener dificultades respirando, entonces hacer una cita para que le pueden dar cuidado un poquito más antes.

Jokisch Polo: En el peor de los casos, si un niño presenta fiebre y tos severa que no le deja respirar, o si está respirando muy rápido y le cuesta respirar al levantarse, Imelda dice que es importante dirigirse a la sala de emergencia del hospital más cercano.

