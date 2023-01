Todo lo que necesitas saber sobre el aumento de los precios en los huevos

En las últimas semanas el precio de los huevos ha subido a niveles que no habíamos visto en veinte años.

Y es que el precio de algunos ingredientes se ha elevado en esta temporada en comparación al año pasado, pero el aumento más grande ha sido en el huevo a casi el doble.

Desde el mes pasado, los residentes en Michigan hemos estado viendo como el precio de los huevos ha ido en aumento en todo los supermercados de la región. Según la Oficina de Estadísticas Laborales, el precio de una docena de huevos pasó de 1 dólar con 82 centavos a casi 3 dólares con 60 centavos.

En este episodio te explicamos porque los huevos han subido tanto de precio.

Transcripción del Episodio

Jokisch Polo: Bienvenidos a ¿Qué Onda Michigan?, un podcast de WKAR. Soy Michelle Jokisch Polo.

Pablo Castro: Y yo, Pablo Castro, brindándote todas las noticias de la semana, entrevistas y reportajes relevantes para la comunidad Latina de Michigan.

Jokisch Polo: Es viernes 13 de enero del 2022.

Castro: Desde el mes pasado, los residentes en Michigan hemos estado viendo como el precio de los huevos ha ido en aumento en todo los supermercados de la región. Según la Oficina de Estadísticas Laborales, el precio de una docena de huevos pasó de 1 dólar con 82 centavos a casi 3 dólares con 60 centavos.

Castro: En Michigan, el costo de dos docenas de huevos tradicionales en el supermercado Meijer puede llegar a más de 7 dólares. Mientras una docena de huevos orgánicos cuesta más de 4 dólares.

Jokisch Polo: La razón del alza en estos precios es por el continuo brote de influenza aviar en aves silvestres y aves de corral en todo los Estados Unidos. El país se está aproximando a una cifra récord de aves afectadas en comparación con brotes anteriores.

Jokisch Polo: Según datos del Centro y Control de Enfermedades de los Estados Unidos, a comienzos del 2022, más de 49 millones de aves en 46 estados han muerto como resultado de la infección por el virus de la influenza aviar o han sido sacrificadas debido a la exposición con animales infectados.

Castro: Para entender más sobre este tema y cómo nos está afectando el bolsillo, hablamos con David Ortega, profesor de economía y agricultura en la Universidad Estatal de Michigan.

David Ortega: So when we look at the cost of eggs right now, record prices, we're looking at eggs being 50% more expensive today than they were a year ago. But this really comes in the context of the rates of food inflation that we're seeing across the board beyond eggs, especially this past year increases in food prices that we haven't seen in over 40 years.

Ortega Traducción al Español: Así que si miramos el costo de los huevos en este momento tenemos precios récord, estamos viendo que los huevos son hoy un 50% más caros de lo que eran hace un año. Pero esto realmente viene en el contexto de las tasas de inflación de los alimentos que estamos viendo en todos los ámbitos más allá de los huevos, especialmente este último año..hemos visto aumentos en los precios de los alimentos que no habiamos visto en más de 40 años.

Jokisch Polo: David es originario de Venezuela y ya desde niño, cuando pasaba sus horas libres ayudando a su abuela en su granja, se mostraba muy interesado por el trabajo agrícola.

Ortega: When I went into school and my studies, I was really interested in economics, but there was something about food that really drew me, and that's sort of the fact that everybody has to eat. And so food is central to our everyday lives. And so you can think of a better discipline than food economics or agricultural economics, where we get to study where our food comes from and how people make decisions about their food purchases.

Ortega Traducción al Español: Cuando empecé a estudiar, me interesaba mucho la economía, pero había algo en la industria de alimentos que me atraía mucho, y es el hecho de que todo el mundo tiene que comer. La comida es fundamental en nuestra vida cotidiana. Así que no hay mejor disciplina que la economía alimentaria o la economía agrícola, donde estudiamos de dónde proceden nuestros alimentos y cómo la gente toma decisiones sobre su compra de alimentos.

Castro: Otros de los motivos de las alzas serían el aumento en los precios en los granos para alimentar a las gallinas, además de la Guerra en Ucrania que no ha dejado de afectar los precios en las materias primas.

Ortega: So when it comes to eggs, a lot of these factors are still at play here, but sort of the big story here is the supply shock from the High Path avian influenza outbreak this year, which is now the largest outbreak in US history.

Ortega Traducción al Español: En lo que respecta a los huevos, muchos de estos factores están aún en juego, pero lo más importante es la crisis de suministro provocada por el brote de la gripe aviar de este año, que es el mayor brote en la historia de Estados Unidos.

Jokisch Polo: La gripe aviar en las aves se manifiesta principalmente por una muerte repentina, falta de energía, apetito y coordinación. Usualmente las aves tienden a tener decoloracion de color morada o inflamacion de varias partes del cuerpo y mucha tos, estornudo y descarga nasal. Los huevos de aves infectadas tienden a tener una cáscara blanda o son deformes en apariencia.

Jokisch Polo: Por lo mismo, consumir huevos y carne de aves infectadas no es recomendable en lo absoluto.

Ortega: It's affected around 50 million birds, of which around 40 million are laying hens. So it's a major supply shock. So we have a decrease in supply. We're also coming out of the holiday period, which is where we see increased demand for things like eggs and other products as people are cooking and baking for the holidays. So decrease in supply, increased demand, that all puts upward pressure on food prices and in this case egg prices.

Ortega Traducción al Español:Ha afectado a unos 50 millones de aves, de las cuales unos 40 millones son gallinas ponedoras. Así que es un choque importante en el suministro. La oferta ha disminuido. También estamos saliendo del periodo vacacional, en el que aumenta la demanda de huevos y otros productos, ya que la gente cocina y hornea para las fiestas. Así que la disminución de la oferta, el aumento de la demanda, todo eso ejerce una presión al alza sobre los precios de los alimentos y, en este caso, los precios de los huevos.

Castro: El alza en los precios de los huevos se suma a que en los últimos años hemos visto un incremento de un 12% en el costo de los alimentos. Algo que por supuesto está afectando de manera negativa a muchas familias. Especialmente aquellas que viven de cheque a cheque.

Castro: David nos dice que existe la posibilidad que la inflación comience a nivelarse lo que ayudaría a bajar un poco los precios en todo el país.

Ortega: But when it comes to eggs, once this outbreak of avian influenza gets resolved and we start to see supply levels to sort of a level of what they normally are, we'll start to see those prices come down from their highs. But there's still a lot of uncertainty with how long this outbreak will last or as we get into the spring, it'll be interesting to see what happens. But once these underlying factors get resolved and we start to see food prices in a much more reasonable range but it's just very hard to predict exactly when that will happen.

Ortega Traducción al Español: Pero en lo que respecta a los huevos, una vez que este brote de gripe aviar se resuelva y empecemos a ver niveles de suministro más o menos parecidos a los normales, empezaremos a ver que los precios bajan de los precios altos que estamos viendo actualmente. Pero todavía hay mucha incertidumbre sobre cuánto durará este brote de gripe aviar o a medida que nos acerquemos a la primavera, será interesante ver qué ocurre. Pero una vez que estos factores subyacentes se resuelven empezaremos a ver los precios de los alimentos en un rango mucho más razonable, pero es muy difícil predecir exactamente cuándo esto va a suceder.

Jokisch Polo: Esta incertidumbre está afectando sobre todo a las familias más vulnerables ya que los huevos no son considerados un lujo sino que son parte de la alimentación básica en estos hogares.

Ortega: People buy them on a regular basis from sort of an industry terminology. It's a known value item, it's a staple. People know the price of eggs generally. So when we see price increases of the magnitude, people notice and they're feeling it in their pocketbook when they go out and check out from the grocery store. And so it's not just eggs. Right. We're seeing price increases across the board. Things ranging from wheat products and bread to butter, dairy products, fruit and vegetables have all been on the rice over the past year and in some cases even longer than that. And it's really affecting consumers. (108)

Ortega Traducción al Español: La gente los compra regularmente. Generalmente todos sabemos más o menos lo que cuesta una docena de huevos. Así que cuando vemos aumentos de precios de esta magnitud, la gente se da cuenta y lo nota en su bolsillo cuando sale y hace la compra en el supermercado. Así que no son sólo los huevos. Así es. Estamos viendo aumentos de precios en todos los ámbitos. Cosas que van desde los productos de trigo y el pan hasta la mantequilla, los productos lácteos, la fruta y las verduras se han subido al arroz en el último año y en algunos casos incluso más que eso. Y está afectando mucho a los consumidores.

Castro: La subida de precios de la comida se está notando mucho más ahora que antes, dado que producto de la inflación, los consumidores han cambiado su comportamiento al ir de compras y ahora se fijan más en los precios de los productos.

Ortega: Now when it comes to food, we're seeing consumers shopping around more, their bargain hunting, making much more frequent and faster trips to the grocery store. We're seeing increased demand for private labels or store brands and people are trading out, taking fewer splurges in terms of grocery shopping or even trading down looking for much more value oriented products or even retailers. So if you shop at a sort of higher end grocery store now, you might be shopping at a much more conventional grocery store that is much more value oriented.

Ortega Traducción al Español: En lo que respecta a la alimentación, estamos viendo que los consumidores están buscando rebajas y van al supermercado con más frecuencia y más deprisa. Vemos una mayor demanda de marcas blancas o marcas de la tienda y la gente está cambiando, haciendo menos derroches en términos de compras de comestibles o incluso cambiando a la baja en busca de productos mucho más orientados al valor o incluso minoristas. Así que si ahora compras en una tienda de comestibles de gama alta, es posible que compres en una tienda de comestibles mucho más convencional que está mucho más orientada al valor.

Jokisch Polo: Según David, las personas más pobres terminan gastando casi más del 25% de sus salarios en alimentación.

Ortega: So these are the individuals that are really having to make adjustments in order to put food on the table. And we're talking about food here. It's a necessity and it's a tough time for many individuals across the country with these rising food prices.

Ortega Traducción al Español: Así que estas son las personas que realmente tienen que hacer ajustes con el fin de poner comida en la mesa. Y estamos hablando de comida. Es una necesidad y es un momento difícil para muchas personas en todo el país con el aumento de los precios de los alimentos.

Castro: Pero no a todos les ha afectado la subida de los precios de huevos de la misma manera. Francisco es residente de Detroit y lleva varios años como criador de gallinas en su casa. No usaremos su nombre completo para proteger su privacidad.

Francisco: Yo tengo a mi abuelito todavía en vida. Aquí tiene 93 años y a él le regalaron hace como cuatro años, le regalaron cuatro gallinas y las tenía en su yarda. Y como se vino el invierno. Es que como ella está mayor, pues era muy difícil para él salir a darle de comer y atenderlas en el tiempo de la nieve. Entonces yo me las traje a mi casa para yo poder verlas atender en el invierno y ya en el verano regresarse. Pero llegó el momento en que él dijo ya, mejor quédatelas tú. Y allí empecé yo con él el gusto de tenerlas. Y tengo una niña de seis años al momento y ella es que le encantaron las gallinas, le gustaban y le empecé. Le compré un pollito y se enamoró de él. Entonces de ahí empecé a traer más y a tener más y donde me empezaron a dar huevos este, pues empecé a sentirme, no sé como en México otra vez.

Jokisch Polo: Francisco solo tiene algunas gallinas ya que vive en una comunidad urbana y sin mucho espacio en el jardín de su casa. Sin embargo, estas gallinas producen huevos casi todos los días, y se han convertido en un apoyo económico, algo que él jamás imaginó.

Francisco: Yo empecé a regalarlos aquí a los vecinos, como tengo vecinos también que son criados en México, entonces eso era un porque el huevo de este tipo de gallinas que están así saben diferente a lo que venden en la tienda. Entonces yo empecé a regalar los huevos a los vecinos y conforme empecé a tener más gallinas me empezaron a dar más huevos. Es que quise empezar a venderlos, pero no sé, se les hacían caros o no sé. Al principio sí vinieron dos o tres personas a comprarlos, pero ahorita ya es muy poca la gente que quiere comprarlos. Hasta ahorita.

Castro: Francisco cuida a sus gallinas de manera muy especial, les compra comida sin antibióticos, trata de sacarlas a pasear especialmente cuando hay sol, y cuando no, las mantiene en una casita con protección donde pueden caminar libremente.

Francisco: Yo les compro la comida sin medicamento que venden en las tiendas que es especial para la gallina ponedora. Y aparte les doy otra comida que es el scratch que le llaman, que es como maíz quebrado, bien el trigo bien el maíz. Nosotros lo conocemos como maíz Milo y de estas semillitas de avena y les tengo su paja, les doy agua todos los días estarlas mirando, que estén bien, si veo alguna que esté, no se triste o se vea de diferente color porque la cresta se les ve a veces el color si están enfermas y así pues trato de de mantener cuidándolas y viéndolas saber cómo las puedo ayudar.

Jokisch Polo: Por estas razones los huevos de Francisco podrían ser considerados como huevos orgánicos y de corral u organic free range cómo se le conoce en inglés. En las tiendas, una docena de este tipo de huevos puede llegar a costar casi $8 dólares. Francisco vende los huevos que producen sus gallinas a menos de $5 dólares la docena.

Francisco: Es que tengo alrededor ahorita de como de dos años que no compro huevos en la tienda. Entonces me me hizo el no darme cuenta cuando fue cambiando el precio del huevo. Pero como veo que están subiendo los precios y se me hace algo algo ridículo que esté subiendo en esa forma, porque es algo de lo más común que puede haber y lo más sencillo de obtener. Y se me hace un poquito excesivo el el precio.

Castro: Y aunque se desconoce en qué momento veremos un alivio en el costo de los huevos, Francisco desea que esta subida de precios sirva en algún modo de aliento a las comunidades Latinas para compartir recursos especialmente en momentos de crisis.

Jokisch Polo: Este episodio fue producido por mi, Michelle Jokisch Polo. Sofia Mireles nos ayuda en asistencia de producción. Lo editaron Pablo Castro y Karel Vega. Escucha ¿Qué Onda Michigan? en todas tus plataformas favoritas de podcasts.

Jokisch Polo : ¿Qué Onda Michigan? Es una producción de WKAR. Asegurate de seguirnos en Facebook buscando Que Onda Michigan.

Castro: También puedes escucharnos en la radio todos los sábados a las 9:45am y los domingos a las 8am sintonizando la estación 102.3FM o la 870 AM. Soy Pablo Castro.

Jokisch Polo: Y yo Michelle Jokisch Polo. Hasta la próxima.