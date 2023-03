Hoy homenajeamos a la contribución y el sacrificio de los afroamericanos en el país

Cada febrero, Estados Unidos rinde homenaje a las contribuciones y sacrificios de los afroamericanos que han ayudado a forjar la nación. El mes pasado no tuvimos la oportunidad de celebrar el rico patrimonio cultural, los triunfos y las adversidades que forman parte indeleble de la historia de las comunidades negras de nuestro país. Así que hoy, no queremos dejar pasar la oportunidad de hacerlo.

En este episodio les contamos la importancia de crear espacio y reconocer a las personas negras latinas que siempre han pertenecido a nuestras comunidades.

Transcripción del Episodio

Michelle Jokisch Polo: Cada febrero, Estados Unidos rinde homenaje a las contribuciones y sacrificios de los afroamericanos que han ayudado a forjar la nación. El mes pasado no tuvimos la oportunidad de celebrar el rico patrimonio cultural, los triunfos y las adversidades que forman parte indeleble de la historia de las comunidades negras de nuestro país. Así que hoy, no queremos dejar pasar la oportunidad de hacerlo.

Pablo Castro: Bienvenidos a ¿Qué Onda Michigan?, un podcast de WKAR. Soy Pablo Castro.

Jokisch Polo: Y yo, Michelle Jokisch Polo, brindándote todas las noticias de la semana, entrevistas y reportajes relevantes para la comunidad Latina de Michigan.

Jokisch Polo: Es viernes 3 de marzo del 2023.

Castro: Desde hace un tiempo que algunos críticos vienen diciendo que la historia de los negros debería enseñarse y celebrarse durante todo el año, y no enfocarse en un mes en particular.

Este es el caso de Aurelis Troncoso, una estudiante de doctorado en la Universidad de Michigan, que dice celebrar su raíces negras cada día del año.

Jokisch Polo: Aurelis se identifica como afro-dominicana y dice que considera que creció en un ambiente con tradiciones culturales que provienen directamente de la República Dominicana.

Aurelis Troncoso: En Nueva York, nací en Nueva York, pero me crié sumamente dominicana, una cultura bien tradicional dominicana, un hogar católico también. Entonces siento que que para mí sea como que no pensé mucho en mi niñez en que era otra cosa que no fuera dominicana pero si cuando estaba en la primaria que me cambiaron para una escuela católica en donde supuestamente solamente se hablaba inglés. Pero estaba en Washington Heights, de eso que se sabe en Washington Heights ahora si lo puedo buscar en Google Maps, dice la pequeña República Dominicana, o sea te puedes imaginar cuantos dominicanos hay alla. Y ahí fue donde en verdad sentí la diferencia, porque en esa escuela católica yo el examen de entrada yo lo pedí en español y yo tenía hablando de siete añitos nada más, ocho años quizá y bueno la maestra me miró y inclusive se burló y me dijo aquí solamente se habla inglés.

Pablo Castro: No fue hasta los dieciséis años que Aurelis realmente comenzó a identificarse como afro-latina.

Troncoso: En Estados Unidos en particular, siempre me vieron como persona negra. Entonces, aunque yo quizá en mi casa me sentía bien dominicana, fue claro. Eso tiene que más que ver con mi cultura bella, con mi, con, con mi forma de ser. Pero en Estados Unidos, de la forma que la que, la que a la salida vela se desempeña pues y como se impone. Además, pues sí, yo siempre me. Siempre me sentía bien cómoda con mi con mis amistades. Que también era negra o hasta afroamericana. Me sentí que estaba en una comunidad en ese sentido y me sentí que los problemas que ellos o ese tipo de discriminación que yo también tenían, pues yo también la tenía de quizá de otra forma porque tambien tengo color de piel mas clarito.

Pablo Castro: La identidad afrolatina es una identidad distintiva, con profundas raíces en la América Latina colonial. Como resultado, a menudo puede coexistir con las identidades hispanas o latinas.

Jokisch Polo: Las experiencias vitales de los afrolatinos están determinadas por la raza, el tono de piel y otros factores, y difieren de las de otros latinos. Y aunque la mayoría de los afrolatinos se identifican como hispanos o latinos, no todos lo hacen, según los datos recientes del Centro de Investigaciones Pew.

Jokisch Polo: En 2020, había unos 6 millones de adultos afrolatinos en Estados Unidos, lo que representaba aproximadamente el 2% de la población adulta estadounidense y el 12% de la población latina adulta. Como latinos, no podemos dejar de hablar del privilegio que algunos latinos de piel clara o blanca tienen sobre los afro latinos o aquellos con descendencia directa indígena.

Pablo Castro: La latinidad, en lugar de representar a todos los pueblos a los que debe representar, asume una experiencia de los pueblos blancos, hispanohablantes y católico-cristianos de las naciones latinoamericanas, intentando de borrar a sus pueblos negros, indígenas y pobres.

Pablo Castro: Aurelis dice que este entendimiento de la latinidad es violento y colonial y debemos hacer el esfuerzo de erradicarlo.

Troncoso: Tuve un estudiante Afrolatinx que me habló sobre su primera semana, en su primer año de la Universidad de Michigan, y que bueno, básicamente hubo un evento en donde todas las organizaciones estudiantiles se presentan y tratan de reclutar a nuevos estudiantes. Y este estudiante Afrolatinx decide ir a la mesa de la organización latina de la universidad y da la casualidad que lo que le dicen es a la persona a poder hablar todavía como que le dice: 'Bienvenida, mira creo que estás buscando Black Student Union, o sea, la Organización para Estudiantes Afro Americanos'. Y pues claro, este estudiante Afrolatinx se queda un poquito frío, como que no, en verdad sí estoy buscando la organización latina porque soy latina.

Jokisch Polo: Aurelis nos dice que para su estudiante aquel momento fue realmente impactante, ya que le demostró que como persona negra latina no siempre es considerada como tal.

Troncoso: Entonces siento que es un tema el de no solamente el de que si soy suficientemente latine en un grupo que si soy suficiente negro en otro y siento que es algo bien particular de Estados Unidos y que es algo que se tiene que dialogar más y inclusive siento que sí se está trabajando mucho, pero ya no es de que si pertenezco aquí, si pertenezco allá, si no ya es un tema de que somos lo que somos y somos bien orgullosos y siempre hemos sido orgullosos de formar parte de un legado tan, tan importante. Pero cuando estamos hablando del problema de un término como latinidad y como viene como la base es de la supremacía blanca de un sistema de poder en donde personas blancas son lo que favorecen más pues sí, esto es parte del problema. Esto es parte del problema. Cuando tenemos una idea en particular de que es latine, de que es latinidad, y usualmente, pues en el imaginario de las personas como estamos condicionados o condicionades a pensar, pues usualmente no ven personas quizá como yo, o sea, no se imaginan una persona Afrolatinx.

Jokisch Polo: Las historias de las comunidades negras, indígenas y latinas no se excluyen mutuamente, pero la tendencia de considerar la historia de Estados Unidos como una lucha entre la comunidad blanca y la comunidad negra nos permite analizar críticamente las formas en que la supremacía blanca se manifiesta en las comunidades latinas.

Pablo Castro: El supremacismo blanco es la creencia en la superioridad natural de los humanos con piel más clara o "blanca" sobre otros grupos raciales. Actualmente, el término supremacista blanco se ha utilizado para describir algunos grupos que apoyan el ultranacionalismo, las doctrinas racistas o fascistas.

Pablo Castro: Un ejemplo de esto ocurrió en México, donde no fue hasta 2015 que los afro-mexicanos fueron incluidos en el censo nacional. Según el censo más reciente de México, más de 1.3 millones de personas mexicanas se auto identificaron como descendientes de africanos. Pero antes de 2015, estas personas no fueron identificadas como tal.

Jokisch Polo: Otro ejemplo reciente es que la nueva aplicación móvil del Gobierno de EE. UU., para que los migrantes soliciten asilo en la frontera entre EE. UU. y México, está impidiendo que muchas personas de raza negra puedan presentar sus solicitudes debido a una falla en la tecnología. Según defensores de inmigrantes, la aplicación funciona para algunos inmigrantes pero bloquea a otros, especialmente a los más vulnerables.

Troncoso: Siento que para mí personalmente, como una persona, como una mujer afro dominicana, afrodescendiente, pero con un color más clarito, por ejemplo,que quizás a mí me pone decir trigueña. Para mi es sumamente importante que si yo estoy en un espacio que trate de dar, no es que yo me calle la boca completamente, por que obviamente mi experiencia y mi historia es válida y también es importante. Pero también entiendo que yo no tengo la misma experiencia de discriminación que una persona que es más oscura de piel que yo. Y entonces, mi trabajo como aliade de esa persona, es darle espacio también a su historia y no solamente al espacio sino poner esa historia adelante, porque o sea, dale, dale de verdad el enfoque, porque es como que se dice verdad en inglés: 'We are not free until all of us are really free". No estamos libres hasta que de verdad todas estemos libres.

Pablo Castro: Aurelis se siente increíblemente orgullosa de ser afro dominicana y espera poder compartir este sentimiento con otras personas latinas negras.

Troncoso: Yo me levanto todos los días y soy afrodescendiente, soy afro dominicana y es todo lo que conozco. Entonces, para mí dedicarle un mes a algo que ha sido toda mi vida fue de una forma entiendo la necesidad de ese reconocimiento y también en particular en Estados Unidos. Porque en el Caribe o en Latinoamérica Black History Month no es algo que se celebra. Siento que sí también le tengo aprecio porque me crié en Estados Unidos y entiendo la importancia y más con la historia de los afroamericanos en Estados Unidos. Siento que es importante celebrarlo, que es importante celebrar la negritud. Y hay siempre, como lo dicen: Black Joy, esta alegría negra, tan bella que sucede, que siempre está pero sí, también en particular con Black History Month en febrero en Estados Unidos se siente más, hay mucho más eventos como con intención de verdadcelebrar lo que es la negritud dentro de Estados Unidos, la lo que es la historia también.

Jokisch Polo: Aquí en Estados Unidos, el legado de la familia de Aurelis es sumamente fuerte. Su tatarabuela emigró a los Estados Unidos en 1923. Era negra y vino a Nueva York como empleada doméstica de una familia española.

Troncoso: Ella llegó y se casó con Afrocubano eventualmente, pero, o sea, ella pudo llegar mediante a que fue sirvienta doméstica de una de una familia española. Entonces hay una herencia que de más de 100 años, verdad? De afro latina es de personas negras que vienen al Caribe, que vienen de Latinoamérica y que se han establecido y que tienen un legado bien importante.

Pablo Castro: Una solución que Aurelis nos ofrece es tratar de dejar la práctica común de referirse a ser Latino como una raza. El ser Latino nos debería ayudar a identificarnos como un grupo de personas con orígenes en América Latina pero no quiere decir que porque somos Latinos todos tenemos la misma experiencia racial en los Estados Unidos.

