La legislatura del estado de Michigan aprueba ley en favor de la comunidad LGBTQ

Michelle Jokisch Polo: Hace algunas semanas atrás la legislatura del estado de Michigan tomó un histórico paso y aprobó una ley que prohibiría la discriminacion contras las personas por su orientación sexual y género de identidad.

Pablo Castro: Dos proyectos de ley para prohibir la discriminación contra las personas LGBTQ fueron aprobados por la Cámara de Representantes y el Senado de Michigan el 8 de marzo de este año

Pablo Castro: Estos proyectos agregaron la orientación sexual y la identidad o expresión de género a la lista de clases protegidas por la ley de Derechos Civiles Elliott-Larsen.

Jokisch Polo: Karla Bahm (BAM) es portavoz de Human Rights Campaign, una organización dedicada a defender los derechos civiles de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgenero y queer de los Estados Unidos.

Karla Bahm: Para comenzar hay que explicar que la ley de derechos civiles Elliot Larsen es una ley pública, parece que es la ley pública número 453 del año 1976. Estamos hablando de hace casi 47 años. Esta ley entró en vigor en 1977 y originalmente prohibía la discriminación en Michigan solo por motivos de religión, raza, color, origen, nacional, edad, sexo, estado familiar o estado civil. Esto lo hacía para proteger a las personas que podrían ser discriminadas en el empleo, la vivienda, en la educación o en el acceso de lugares públicos. Con la enmienda aprobada por la actual legislatura, se ha incluido explícitamente en esa ley o en este acto, las protecciones para las personas LGBTQ+ y la orientación sexual y la identidad de género se codificaron formalmente y se agregaron oficialmente a la legislación de Michigan el 16 de marzo de este año y se convirtió en la ley número seis del mismo año.

Pablo Castro: Antes de que la ley de Elliot Larsen fuera expandida, Karla nos explica que la misma no tiene el poder de proteger a las personas LGBTQ.

Bahm: Por ejemplo, si tú ibas a alquilar una casa y tu religión era, qué sé yo, musulmana, no te podían discriminar por ser una musulmana y querer a rendar esa casa pero el hecho de que no incluyeran a la identidad de género aquí, en esta ley, si te discriminaban a ti no por tu religión o por tu raza, por tu color, sino por identificarte como una persona gay, lesbiana o transexual, esta ley no te podía proteger tampoco de si ibas a un restaurant. Hace poco, el año pasado, creo que fue, en la época de la pandemia, una pareja quiso alquilar a un restaurante para hacer su party por su boda, una pareja gay, y el restaurante no quiso tomar la renta de este restaurante simplemente porque la pareja era gay. Entonces, esta ley de derechos civiles de Elliot-Larsen no la protegía, no podía proteger a esta pareja por lo que pasó con el restaurante, porque el dueño no quiso atenderlo simplemente por ser una pareja gay. Si eso hubiera pasado cuando esta ley hubiera estado ya en curso, pues ese hombre hubiera tenido muchos problemas.

Jokisch Polo: En julio del 2022 la corte suprema de Michigan declaró que esta ley incluía protecciones para miembros de la comunidad LGBTQ. Sin embargo, esta decisión podría ser revocada por una futura sentencia judicial si no se codifica en la ley.

Bahm: La Corte Suprema dijo el año pasado, me parece que fue en julio, el 28 de julio del 2022, que dio un amplio alcance a esta ley. O sea, estuvieron de acuerdo en que se incluya explícitamente esas protecciones, pero no se había hecho. Con la legislatura pasada, que todos sabemos que estuvo liderada por los republicanos, hicieron oídos sordos a lo que había dicho la Corte Suprema de Michigan y no lo hicieron. Terminaron la legislatura en diciembre del año pasado y no lo hicieron. Entonces, con esta legislatura, con mayoría demócrata, se pudo conseguir esto.

Pablo Castro: El proyecto de ley fue aprobado con una votación bipartidista de 64-45 a favor. Karla dice que ha tomado más de cuarenta años para que la ley finalmente pasara.

Bahm: Se tuvo que hacer paso a formar una coalición, porque por 40 años ni siquiera se permitió que esta enmienda pasará a los comités en la legislatura, que siempre fue liderada en estos últimos 40 años por los republicanos y ellos siempre fueron anti igualdad. O sea, no querían saber de que se pueda anexar esta enmienda en la ley de derechos civiles. Todo este tiempo, ellos bloquearon todos los esfuerzos que se hacían para enmendar esta ley a favor de la comunidad LGTBQ+ y sabíamos que para lograrlo teníamos que hacer dos cosas. La primera era que teníamos que lograr que candidatos pro-igualdad ganen las elecciones. Y segundo, era que teníamos que unirnos en una coalición, porque una sola organización era imposible que logre el cometido de llevar al poder a candidatos aliados de la comunidad LGBTQ+.

Jokisch Polo: 17 organizaciones se unieron para formar una coalición y empezaron a hablar con las comunidades del estado de Michigan.

Bahm: Para eso hicimos eventos informativos, phone calls, tocamos puertas de los votantes, les explicamos por qué era importante que voten por nuestros candidatos aliados, utilizamos las redes sociales, pedimos el apoyo de la comunidad y también de la prensa para lograr todo esto. Bueno, como ya sabes, el resto es historia. Los demócratas ganaron las elecciones y con ello las tres campañas que trabajé directamente, entre ellos la ahora líder a la mayoría, Winnie Brinks, y el representante de Wyoming, John C. Sherrall, fueron las personas que yo escogí para ayudarlos en la campaña. También fue la que ahora es congresista federal, Hillary Scholten, pero bueno, ella está fuera de esto. Pero elegimos a estas personas que eran aliados para llevarlos al poder, porque sabíamos que ellos nos iban a ayudar a que esta ley o esta enmienda sea realidad. La enmienda fue propuesta por el senador Jeremy Moss, que es un demócrata del distrito siete de Southfield, y fue aprobada sin ningún problema por la legislatura demócrata. Incluso, hubo dos votos republicanos.

Pablo Castro: Para Karla, el día en que esta ley pasó, fue un momento único e histórico en el estado de Michigan

Bahm: Este fue un momento histórico. Imagínate, se estuvo luchando por esto por más de 40 años así que todas las organizaciones que estuvieron dentro de este colectivo, ya te imaginarás, fue un momento de júbilo y de celebración, no solamente para las organizaciones, especialmente también para nuestros gobernantes. Y en eso incluyo a la gobernadora Gretchen Whitmer, que una de sus hijas es lesbiana. Ella lo dijo públicamente cuando estuvo firmando esta ley. Fue un momento de júbilo para la abogada general, Dana Nessel, de Michigan y para muchas personas que formamos parte de esta coalición.

Jokisch Polo: Para Nancy Toledo Jimenez, residente del Oeste de Michigan, este cambio significó un gran logro.

Nancy Toledo Jimenez: Para mí, una persona que se identifica como el término más cerca sería lesbiana. Pero para mí es súper importante porque aquí en Grand Rapids, el año pasado tuvimos el lugar de bodas que le rechazó a una pareja para casarse en su lugar. Y hace dos o tres años tuvimos otra, una fotógrafa que también le rechazó a una pareja.

Pablo Castro: Para Nancy, esta ley tiene el poder de protegerla contra este tipo de situaciones. Situaciones donde un individuo o dueño de negocio se vaya a negar a proveer servicios a un individuo de la comunidad LGBTQ.

Toledo Jimenez: Para mí es súper importante que eso solo afirma ya todo el progreso que han hecho las personas. Pero para mí es súper importante, pero también porque en otros estados estamos viendo que las cosas no están pasando, que los derechos no están avanzando. Para mí es súper importante porque me da confianza en Michigan y en la gobernadora que ha hecho muchos pasos para nuestros derechos.

Pablo Castro: Antes del voto, varios republicanos presentaron enmiendas que hubieran agregado exenciones religiosas a la legislación.

Jokisch Polo: Según los opositores, la legislación podría crear conflictos imposibles de resolver para las iglesias, los individuos, los empleadores y los empleados; y que la misma altera las nrmaso culturales y violaría los derechos de libertad religiosa.

Jokisch Polo: Antes de la aprobación de esta ley, Michigan estaba entre los otros 29 estados que carecen de leyes que protegen explícitamente a las personas LGBTQ contra la discriminacion. La falta de protección para Nancy ha sido evidente en su vida personal, diaria y profesional.

Toledo Jimenez: En mi último trabajo trabajé para una era un no- profit, pero era gobernado por una compañía que es súper grande aquí en Grand Rapids, por gente que tiene mucho dinero aquí en la ciudad. Y yo me acuerdo que había una señora latina que me ganaba con unos años y me estaba dando consejos y cuando yo le dije que yo era gay, ella me dijo ¿Sabes qué? Quédatelo a ti mismo, no lo pongas en la red social, quédate callada. Y yo ¿qué?

Pablo Castro: Lo próximo dice Karla es continuar luchando. La pelea por los derechos de la comunidad LGBTQ específicamente no ha terminado.

Bahm: Esta es una ganancia, una victoria para Michigan, pero te vuelvo a repetir que hay muchos estados que están viendo un ataque desmesurado en contra de este colectivo asi que por parte de Human Rights Campaign se celebró el jueves pasado, pero el viernes volvieron a trabajar en los otros estados donde se necesite pasar leyes como estas, o al menos impedir que leyes anti igualdad se pasen en la legislatura de los diferentes estados. Uno de los estados que nos preocupa es Florida, porque con el gobernador y con la legislatura republicana que tienen, ellos están preparando leyes muy fuertes para tratar de suprimir a este colectivo, a nuestro colectivo. Entonces, ese es un foco de mucha preocupación, Florida, en la cual estamos tratando de que la gente de Human Rights Campaign y los otros colectivos que están allá estén preparados para dar lucha, porque se vienen momentos muy, muy, muy agotadores de mucho trabajo y más que nada de hacer entender a la gente que todos tenemos derechos y todos somos iguales ante la ley. Entonces, no para, es una pequeña victoria aquí en nuestro país, una gran victoria en nuestro estado, pero el trabajo continúa.

