Logrando la graduación universitaria: relatos de perseverancia y éxito

Sofia Mireles: Durante este fin de semana se llevarán a cabo las ceremonias de graduación de miles estudiantes de la Michigan State University. Entre ellos se encuentran muchos estudiantes latinos y hoy queremos aprovechar esta oportunidad para contar sus historias.

Mireles: : Bienvenidos a ¿Qué Onda Michigan?, un podcast de WKAR. Soy Sofia Mireles brindándote todas las noticias de la semana, entrevistas y reportajes relevantes para la comunidad Latina de Michigan.

Mireles: Este semestre, los 6.978 candidatos a la licenciatura representan a 77 condados de Michigan, 44 estados y 59 países. Jose Guadalupe Hernandez es uno de ellos. El se está graduando con dos doctorados.

Jose Guadalupe Hernandez: Yo ya terminé mi carrera aquí, a Michigan State University. Empecé en el 2013 y terminé aquí con mi bachelor's en 2017 en Ciencias de Computación. Luego, continué aquí otra vez con la maestría y terminé ese en 2019, otra vez en Ciencias de Computación. Y esta vez ya gradué. Termino el viernes con dos doctorados, uno en de Ciencias de Computación y uno en Ecología, Evolución y Compartamiento.

Mireles: Jose es considerado estudiante de primera generacion. Eso quiere decir que él es el primero en su familia con una educación superior universitaria.

En el 2021, alrededor de una cuarta parte de los latinos entre 25 y 29 años habían obtenido una licenciatura, en comparación con el 14% en 2010. En general, una mayoría del 62% de los adultos estadounidenses de 25 años o más no tienen una licenciatura, incluyendo alrededor de ocho de cada diez hispanos.

Mientras que los latinos representan una cuarta parte de los estudiantes en las escuelas públicas y el 17 por ciento de la población universitaria, los latinos sólo representan el 4 por ciento del número total de docentes de educación superior en los Estados Unidos.

Hernandez: Me da mucho orgullo de ser de los poquitos de edad, pero también como poco tristeza, porque pues me gustaría que viva más gente que se mira como yo en estos espacios. Como ahorita estamos en mi laboratorio y soy como el único hispano aquí. No sé si el único, pero creo que soy el único aquí. Y pues también... No, sí hay otro. Pero también me gustaría que viera más gente de color, más gente que se mira como mí, mis papás, en estos lugares donde pasa todo esto, ¿verdad?

La falta de personas con experiencias similares ha motivado a José a mantenerse en espacios donde pueda demostrar a otros latinos que ellos también pueden ir a la universidad.

Hernandez: En mi carrera, aquí, durante el doctorado, durante la maestría, siempre ha sido programas donde vamos a lugares donde no hay tanta gente que se mira como nosotros, que les enseña ciencias de computación y como les enseña a programar, les dan aparatos, les dan computadoras ahí para que puedan introducirse al área. Y también me gustaría a mí ser eso más en mi carrera, ayudarle, apoyar a los estudiantes para que vean más gente como yo en estas áreas.

Haber culminado su carrera después de diez años estudiando es un gran logro para José y algo que él considera que trae mucho orgullo para sus padres.

Hernandez: Es un orgullo bien grande. Es difícil poner en palabras cómo trabajar 10 años de tu vida por este momento individual, que me van a dar mi diploma, pero se siente bien. Mucha gente me ha preguntado desde... Ya terminé de defender dos semanas y cada día empieza a desarrollarse más, pero ya me siento más feliz, más orgullo,y estoy ya listo para continuar en el capítulo que viene, porque estoy bien orgulloso de que ya terminé mi carrera y ya sé que apenas va a empezar la que viene allá en California, y estoy muy feliz y ya listo para continuar el próximo capítulo.

Llegar a esta meta final no siempre fue facil para Jose. El es originario de Fresno, California, y sus padres son inmigrantes de México que no siempre han tenido los recursos economicos para apoyarlo de la manera que quisieran.

Hernandez: Cuando sientes que no eres bueno andar aquí, que tú no te lo mereces. Pero hay muchas cosas que van en eso, que no hay gente que se mira como ti, miras tus compañeros que vienen de posiciones más mejores que tú, no tienes el dinero y no te sientes que tú mereces tu lugar aquí. Eso es algo que todavía lo tengo que... ¿Cómo se dice? Todavía tengo que andar con eso, pero cada día se pone más fácil andando con gente que me apoya, hablando con mi familia, teniendo amigos en mi área donde estudio, que todos los apoyamos, la apoyo de la familia, de mis amigos.

Socorro Sanchez es madre de Jose. Ella es trabajadora agricola y dice que desde que Jose era muy pequeno ella le recordaba sobre la importancia de obtener una educacion superior.

Socorro Sanchez: Yo soy de México, del estado de Tlaxcala. Hasta que decidimos la... Tuvimos la decisión de emigrar para tener un mejor futuro, que aquí está nuestro futuro. Y yo soy la que trabajo en el campo. Nunca pensé que el trabajar en ese trabajo tan hermoso, porque es muy hermoso, iba a ayudar tanto a mi hijo. Y gracias a Dios que tengo tres y los tres están por lo mismo. Él ha sido un niño maravilloso, inteligente. Él mencionó que desde quinto o sexto grado, pero a él ya le habían dicho desde el preschool, que él iba a ser alguien bien grande

Socorro terminó la secundaria y logró completar los dos primeros años de una carrera universitaria. Aunque ella no pudo terminar, dice que siente que de cierta manera, el logro de su hijo también es su logro.

Sanchez: Es como una realización mía, pero yo siempre les he dicho que la escuela les va a dar una mejor vida y nosotros hicimos un cambio de venirnos y dejar nuestra familia. Pues es porque venimos por algo mejor, entonces ellos lo tienen a la mano. No es fácil porque económicamente no somos de dinero, pero yo siempre les he dicho hay muchas ayudas, muchas ayudas. Yo siempre les digo una frase y luego hasta mi hija me dice Ya no nos digas, aplique. Si no pega, pues es pegado estaba, pero ustedes hicieron el propósito. José nos ha dado muchas formas de pensar de que sí se puede, porque lo vemos en él, que él trabaja, siempre le dimos alas para que volara. Entonces, es como una parte de nosotros de decir, pues a lo mejor no tuvimos las oportunidades que ellos, pero ellos sí las están aprovechando. Entonces, de cierta forma sí, tenemos muchos títulos en la casa y me siento parte porque es mi niño.

Guadalupe Hernández es el padre de José. Durante la mayor parte de su vida, trabajó en restaurantes y debido a sus largas horas laborales, no siempre tenía la oportunidad de acompañar a José en sus eventos escolares. Por eso, celebrar este logro con su hijo es muy emotivo.

Guadalupe Hernandez: Pues un orgullo porque es el primero de la familia que sale con estos documentos de la universidad. Y es un orgullo que a veces la gente se da cuenta en las redes sociales y me dicen felicidades o se dan cuenta de lo que está pasando. Y es un orgullo muy bueno que igual el se tiene que sentir orgulloso porque todo es gracias a su trabajo de él.

Jose dice que el no hubiera podido haberlo logrado sin el apoyo de su familia y su comunidad en la Michigan State University.

Jose Guadalupe Hernandez: Cuando estudié de ingeniero en mi undergrad y ahí pues muchas horas tenían que tenía que dedicar para terminar el degree, ¿verdad? Y pues es bien fácil perder tanto tiempo y digo perder, pero tienes que invertir la hora, ¿verdad? Porque si no invirtes la hora, no vas a sacar tus grados, no vas a graduar. Pero también es un baile porque tienes que balancear las horas que dedicas a estudiar y también a tus amigos, a tu familia. Y eso fue algo, mucho que me ayudó bien temprano en el programa, porque cuando llegas a tu primer año de ser ingeniero te dan las clases más difíciles los weeder clases. Y desde ahí se pone bien duro y es fácil perderte en todas las clases, todos los exámenes, las tareas, todo. Pero hablando con mis papás, con mis amigos, mis amigas también me ayudó a rebalancearme, que está bien que falle los contamos, todos fallan. Eso fue algo que aprendí muy temprano, que cuando vi mis amigos que ya están progresando, que están graduando, ves el título, pero cuando hablas con ellos más personal, te dicen, pues yo fallé aquí, fallé acáHay más fallas que ganadas. Pero cuando ves a alguien como yo en esta posición, miras mis títulos, pero eso no significa que yo soy súper inteligente, todo me vino natural. Llegué aquí con el apoyo de mi familia, mis papás, mis hermanos, mis amigos, amigas. Todos apoyaron ayudarme a que yo piense que yo puedo y para que llegue a donde estoy. Entonces, eso fue uno de los más grandes apoyos que yo tuve, que me ayudó a sentir que estoy bien aquí, que es normal que falle.

Esto es lo que nos dijo José cuando le preguntamos qué le diría a un estudiante como él que quiere seguir sus mismos pasos.

Jose Guadalupe Hernandez:El primero es una de las redes de apoyo que hemos hablado mucho de, porque otra vez no hay mucha gente que se mira como nosotros aquí, ¿verdad? Y pues poniéndote en posiciones en clubs, en eventos donde tiene gente así, ahí puedes tener tu comunidad. Eso es lo más difícil a tener, yo creo, aquí en una universidad donde la mayoría no siente que se ve como ti o gente de color, ¿verdad? Entonces, poniéndote en posiciones donde puedes tener tu apoyo y conocer más gente y crecer tu red de apoyo, eso es algo muy importante. El segundo es tienes que creer que tú vas a poder hacerlo, porque se va a poner difícil. Cualquier carrera que escoges, no importa a qué vas a estudiar, a un punto se va a poner duro. Pero ahí es donde tú tienes que primero pensar en que tú puedes, porque hay un dicho que dice que si tú piensas que puedes o piensas que no puedes, a lo mejor estás correcto en cuál piensas. Entonces, primero puedes pensar que si tú sí puedes, que vas a superar y vas a pasar el obstáculo que está en tu path, tu camino para llegar a tu título. Y el tercero es que no tengas miedo de ser algo nuevo. El colegio, si eres first generation, primera generación, ese ya es nuevo del principio. Ya todo va a ser nuevo para ti, no te de miedo a ir a ese evento, a hablarle a alguien. No más no tengas miedo, porque algo bueno va a salir. Si te da nervios ir a un evento, a lo mejor ahí vas a hacer amigos, vas a hacer amigas, vas a encontrar nuevos mentors, gente que te pueda dar consejo.

Después de graduarse, José planea mudarse a Los Ángeles y trabajar en uno de los centros médicos más grandes realizando investigación médica mediante el uso de inteligencia artificial.

