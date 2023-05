Repetido: El arduo esfuerzo de los obreros para lograr un aumento del salario mínimo en Michigan

Empezando en Junio estaremos pasando episodios nuevos una vez al mes. Puedes continuar escuchando en todas tus plataformas favoritas de podcasts o en la radio los sábados a las 9:45am y los domingos a las 8am sintonizando la estación de Michigan 102.3FM o la 870 AM.

Los cambios en las leyes de salario mínimo en Michigan han sido impedidos, al menos por el momento, gracias a una sentencia de un panel de jueces estatales.

En este episodio les contamos todo sobre el estado del aumento del salario mínimo en el estado de Michigan y como la pelea por un aumento se ha convertido en una batalla judicial

Transcripción del Episodio

Michelle Jokisch Polo: Empezando en Junio estaremos pasando episodios nuevos una vez al mes. Puedes continuar escuchando en todas tus plataformas favoritas de podcasts o en la radio los sábados a las 9:45am y los domingos a las 8am sintonizando la estación de Michigan 102.3FM o la 870 AM.

Jokisch Polo: Este episodio lo pasamos este pasada primavera pero nos parecio que es importante darles a conocer esta informacion otra vez.

Pablo Castro: Bienvenidos a ¿Qué Onda Michigan?, un podcast de WKAR. Soy Pablo Castro.

Jokisch Polo: Y yo, Michelle Jokisch Polo, brindándote todas las noticias de la semana, entrevistas y reportajes relevantes para la comunidad Latina de Michigan.

Castro: Es viernes 3 de febrero del 2023.

Castro: Hace dos semanas, un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del estado de Michigan dictaminó que la Legislatura estatal actuó de acuerdo a la Constitución en el 2018 cuando adoptó dos iniciativas de votantes y luego las modificó en la misma sesión.

Jokisch Polo: Una de estas iniciativas buscaba aumentar el salario mínimo en Michigan a más de $13 dólares por hora para el 2022. Esta iniciativa también pretendía aumentar

el salario mínimo para aquellos reciben propinas a más de 11 dólares la hora, como los camareros de bares y restaurantes, quienes tienen uno de los salarios por hora más bajos del estado.

Castro: En ese momento la Asamblea Legislativa era controlada por los republicanos. Y fue en ese entonces que la legislatura adoptó el texto de la petición pero lo modificó para retrasar el aumento del salario mínimo a 12 dólares la hora hasta el 2030. El texto adoptado también mantuvo el salario mínimo de los trabajadores de propina. A esta táctica se le conoce como “adoptar y modificar”.

Jokisch Polo: Sarah Cwiek es reportera de Michigan Radio en Detroit. Ella se ha mantenido atenta al tema y nos cuenta cómo la legislatura de ese entonces logró que el salario mínimo no suba a los niveles que los votantes habían sugerido.

Sarah Cwiek: So in 2018, there were two laws, one would have raised the minimum wage for regular hourly workers to over $13 an hour. And for tipped workers, it would have been 11 something dollars an hour, you know, plus tips. So that the whole idea there was to sort of eliminate the disparity between the wages that minimum wage between hourly workers and tipped workers. So that's what would have gone into effect had the legislature not use this adopt and amend tactic.

Traducción en español: Así que en 2018, había dos leyes, una habría aumentado el salario mínimo para los trabajadores regulares por hora a más de $13 por hora. Y para los trabajadores con propinas, habría sido de 11 y pico dólares la hora más las propinas. Así que la idea era eliminar la disparidad entre los salarios mínimos de los trabajadores por hora y los trabajadores con propinas. Así que eso es lo que habría entrado en vigor si la legislatura no hubiera utilizado esta táctica de adoptar y modificar.

Castro: Cuando estas iniciativas fueron introducidas por los votantes, la legislatura tenía dos opciones: o la aprobaban de la manera que había sido presentada, o utilizaban la táctica de adoptar y modificar.

Cwiek: But then they used this adopt and amend process, which, as far as I know, was unprecedented. I don't think it had ever been done before, to essentially change the language of the law so that it really gutted the provisions that were in the law. So they did raise the minimum wage, which has gone into effect now to over $10 an hour. And it's still, I believe, something over $3 an hour for tipped workers, but they scaled the legislation way back, they watered it down, essentially, you know, really got it in some ways. So then that became the topic of a court battle.

Traducción en español: Pero en ese entonces utilizaron este proceso de adoptar y emendar que, por lo que yo sé, no tenía precedentes. No creo que se haya hecho nunca antes. Y lo hicieron para cambiar esencialmente el lenguaje de la ley de modo que realmente destruyera las disposiciones que estaban en la ley. Así que si aumentaron el salario mínimo, que ahora es más de 10 dólares la hora. Y sigue siendo más de 3 dólares la hora para los trabajadores que reciben propinas, pero redujeron la legislación, la suavizaron. Así que ahora estas decisiones se han convertido en el tema de una batalla judicial.

Jokisch Polo: En el 2018, la legislatura recibió mucha presión por parte de dueños de negocios y restaurantes para no pasar las iniciativas. Y esto, especula Sarah, probablemente fue una de las razones por las que la ley no pasó de la manera que había sido presentada.

Cwiek: Essentially their argument was we, you know, businesses, especially small businesses, restaurants in the light will have to go out of business, if we have to pay our workers that level of minimum wage. Unfortunately, I guess, for workers that that logic did gain some momentum, I guess, as a result of the pandemic, when so many businesses, especially small businesses, are still trying to recover from that. But obviously, this was in 2018. That was pre pandemic. So that wasn't part of their line of thinking at that point. But I think it was, you know, basically, pressure from business groups and the business community that really didn't want the minimum wage and paid sick leave requirements.

Traducción en español: Básicamente, su argumento era que las empresas, sobre todo las pequeñas, los restaurantes, tendrían que cerrar si se hubieran visto obligadas a pagar el salario mínimo sugerido. Desafortunadamente para los trabajadores, esa lógica ha ganado mucho favor a causa de la pandemia. Y ahora este pensamiento ha continuado recibiendo apoyo ya que muchas pequeñas empresas se vieron forzadas a cerrar y muchas todavía están tratando de recuperarse de la pandemia. Pero, obviamente, este cambio de ley fue en 2018 y eso fue antes de la pandemia. Así que eso no era parte de la lógica de los legisladores.Pero creo que fue, básicamente, la presión de los grupos empresariales y la comunidad empresarial que realmente no querían el salario mínimo y los requisitos de licencia por enfermedad pagada.

Castro: Mothering Justice, un grupo que ha estado abogando por estas iniciativas de petición tal y como habían sido escritas originalmente, demandó a la Legislatura por haber cambiado el lenguaje de la iniciativa.

Cwiek: I did talk to some folks who, especially in the restaurant industry, who are just really quite upset about this. And, you know, they're saying it's just so grossly unfair, that on two fronts, one, that we still make so little money and have to be so heavily dependent on tips to make our living. But then second, that what the legislature did, right, I mean, we did everything by the book as a valid process referendum, and the legislature used a really kind of sneaky tactic to target it.

Traducción en español: He hablado con algunas personas que trabajan en la industria de restaurantes que se encuentran muy molestas por esto. Y, están diciendo mira, es tan injusto, que en dos frentes, uno, que todavía ganamos tan poco dinero y tenemos que depender tanto de las propinas para ganarnos la vida. Pero en segundo lugar, lo que hizo la legislatura, es decir, hicimos todo según las reglas con procesos de referéndum válidos, y la legislatura utilizó una táctica clandestina para atacarlo.

Jokisch Polo: En julio, un juez del tribunal de reclamaciones se puso en el lado de Mothering Justice. Y emitió una orden que habría cambiado el salario mínimo a lo que originalmente pretendían los organizadores de la iniciativa.

Castro: El dictamen del juez fue apelado por los abogados del estado ante el Tribunal de Apelaciones de Michigan. Sin embargo, el tribunal declaró que la Legislatura sí tenía la autoridad para aprobar y enmendar las iniciativas de petición al mismo tiempo.

Cwiek: They said that, you know, the legislators intentions here may have been bad. And in fact, one, one judge wrote a whole concurring opinion kind of chastising the legislature saying what they did was not very anti democratic, and not very, not a good look. But what they did was not unconstitutional, that it was within the legislature's power to do this, and they acted legally. So there's going to be another appeal, the plaintiffs are going to appeal to the Michigan Supreme Court. And that's where this will ultimately be decided.

Traducción en español: Ellos dijeron que las intenciones de los legisladores aquí pueden haber sido malas. Y de hecho, un juez escribió una opinión concurrente reprendiendo a la legislatura diciendo que lo que hicieron fue muy anti democrático, y no se veía bien. Pero también dijeron que lo que los legisladores hicieron no era inconstitucional, que estaba dentro del poder de la legislatura para hacer esto, y actuaron legalmente. Así que va a haber otra apelación, los demandantes van a apelar ante el Tribunal Supremo de Michigan. Y ahí es donde se decidirá en última instancia.

Jokisch Polo: Ante la decisión del Tribunal de Apelaciones los empresarios celebraron. Sin embargo, la noticia fue devastadora para los trabajadores y aquellos abogados que luchaban por un justo incremento de estos salarios.

Cwiek: So they are very upset, and, you know, are saying, you know, our livelihoods are on the line here, you know, even though this legal battle isn't necessarily over, this is gonna do real harm to people who are, you know, working in low wage jobs

Traducción en español: Así que están muy molestos, y están diciendo que sus medios de vida están en juego aquí, a pesar de que esta batalla legal no ha terminado necesariamente. Esto va a hacer un daño real a las personas que trabajan en empleos de bajos salarios.

Jokisch Polo: Pero no es solo eso, en el 2018 la legislatura también adoptó y enmendó una iniciativa que buscaba que los empleadores aumenten los días pagados por enfermedad de sus trabajadores.

En un principio, la petición pretendía obligar a los empresarios de Michigan a proporcionar una hora pagada por enfermedad retribuida por cada 30 horas de trabajo.

Castro: Los empleadores con menos de 10 empleados tendrían que permitir a los empleados acumular hasta 40 horas pagadas por enfermedad remunerada al año, y los empleadores con 10 o más tendrían que permitir a los empleados acumular hasta 72 horas de baja por enfermedad remunerada al año.

Jokisch Polo: Sin embargo, la Legislatura modificó la petición para eliminar los requisitos en empresas con menos de 50 empleados. La sentencia del mes pasado del Tribunal de Apelación mantiene la exclusión de los empresarios con menos de 50 trabajadores. Si los salarios mínimos suben esto podría significar un ajuste para los empresarios.

Cwiek: I mean, they may have to not hire as many workers or they may have to raise prices or, you know, do all sorts of other things to, you know, make up for having to pay the workers, they do have more. At the same time. I think there's some research out there that suggests that. Yeah, and, you know, we're in an inflationary period right now. So, you know, but I think it depends a lot on the larger economic context, that you know, how much they would actually have to, you know, adjust prices or cut jobs to, you know, actually pay workers higher wages. I think if you talk to folks, you know, who are advocating for workers, they would say that the business community is exaggerating the impact that this would have economically, but I mean, as always, it's going to be these kinds of small businesses that probably have to struggle the most with this.

Traducción en español: Es decir, puede que tengan que no contratar a tantos trabajadores o que tengan que subir los precios o hacer todo tipo de otras cosas para compensar el tener que pagar más a los trabajadores. Al mismo tiempo creo que hay algunas investigaciones que sugieren que eso les va a tocar hacer a los empleadores. También estamos en un período de inflacion y dependiendo del contexto económico se tendría que ajustar los precios o recortar puestos de trabajo para realmente pagar salarios más altos. Creo que si se habla con la gente que defiende a los trabajadores, dirían que la comunidad empresarial está exagerando el impacto que esto tendría económicamente, pero como siempre, serán las pequeñas empresas las que probablemente tengan que luchar más con esto.

Castro: Es probable que tras la sentencia del Tribunal de Apelaciones se interponga un recurso ante el Tribunal Supremo de Michigan.

Castro: Si el Tribunal Supremo acepta el caso, tendrá la última palabra sobre la adopción y enmienda en Michigan y el futuro de las leyes salariales del estado.

Cwiek: So it's the Michigan Supreme Court could take this up, if I had to guess I would say, because it's such a major constitutional issue is whether as a major policy issue, they probably will, but there's no guarantee that they will necessarily the Michigan Supreme Court could just not take the case. And then the current Court of Appeals ruling would stand, which means that the the lower scale minimum wage that the legislature amended the law to create would remain in effect. So that would be, you know, minimum wage remaining around, you know, $10 or so an hour with some, you know, slow increases over time. And still that huge disparity between hourly workers and tipped workers. So I think, you know, like I said, the workers or people who advocate for workers that I talked to, they really don't know, at this point, they're just sort of hitting all of their hopes on this appeal, that they can get a ruling like they initially got out of the Court of Claims, but, you know, the timeline is very uncertain. And, you know, for the meantime, they're just sort of stuck in this holding pattern with the amended law.

Traducción en español: Así que la Corte Suprema de Michigan podría tomar este caso, si tuviera que adivinar diría que si, probablemente lo harán porque es un problema constitucional mayor y una cuestión política importante pero no hay garantía de que la Corte Suprema de Michigan podría tomar el caso. Y entonces el actual fallo del Tribunal de Apelaciones se mantendría, lo que significa que el salario mínimo se quedaría donde está y que la manera que la legislatura modificó la ley se mantendría válido. Por lo tanto, el salario mínimo se mantendría en torno a los 10 dólares la hora, con algunos aumentos lentos a lo largo del tiempo. Y todavía continuará esa enorme disparidad entre los trabajadores por hora y los trabajadores con propinas. Así que creo que, los trabajadores o las personas que abogan por los trabajadores con los que he hablado, realmente no saben que va a pasar y están poniendo todas sus esperanzas en esta apelación, que puedan obtener un fallo como el que inicialmente obtuvieron del Tribunal de Reclamaciones, pero todo es incierto por ahora. Y mientras tanto, están atrapados en esta especie de patrón de espera con esta ley modificada.

Castro: Por ahora, la lucha por un ajuste del salario mínimo está en pausa y mientras algunos empresarios lo celebran como un triunfo, muchos trabajadores están ansiosos por ver si van a tener la oportunidad de ganar un salario mínimo más alto y justo.

Jokisch Polo: Ahora nuestro segmento mensual sobre los recursos de las bibliotecas de la Capital Area District Libraries:

Las bibliotecas de Lansing se están preparando para su desafío anual de lectura de verano.

El programa está abierto a cualquier persona, con desafíos diferentes para grupos de edades distintas, como niños, adolescentes o lectores adultos.

Aquí para contornos mas sobre este programa esta Paola Sanchez is bibliotecaria de Capital Area District Libraries.

Paola Sanchez:) Es un programa de verano gratuito en la que todas las personas de diferentes edades pueden participar y solamente por leer empiezas a ganar premios y también puedes completar actividades. Es muy divertido. Lo único que necesitas hacer es registrar el tiempo que estás leyendo o las actividades que logras hacer y por cada 600 puntos que registres, y pasa muy rápido, 600 suena bien grande, pero en realidad pasa bastante rápido, puedes también obtener, como se puede decir, para sorteos de premios más especiales. La idea es de que hagamos que la gente empiece a divertirse y vea la lectura como algo divertido, como algo relajante. Es una manera excelente para que los niños eviten lo que le llaman el tobogán de verano, cuando salen de las escuelas y no tocan un libro, no leen, o es más difícil motivarlos para leer. Entonces, estamos usando este desafío para que no haya una disminución en la capacidad de lectura y otras habilidades académicas, que suele ocurrir mientras las escuelas no están en sesión.

Paola dice que la lectura de libros, revistas y periódicos, así como escuchar audio-libros, se pueden contar.

Sanchez: Puedes escuchar los libros, puedes leer revistas, cualquier periódico, todo, todo cuenta. Y también tenemos actividades. En el récord hay diferentes actividades que la gente puede completar, como es ir a un parque, leer un libro o un niño, cosas divertidas, cosas que se pueden hacer y que en realidad la gente hace durante el verano. Y eso también cuenta para los puntos y recibir los premios.

Participando en estos desafió dice Paola son muy divertidos.

Sanchez: Tú puedes ver cómo los niños realmente disfrutan leyendo y cómo las actividades y recoger los premios es una motivación inmensa. Y a través de los años tenemos visto que los adolescentes también se están involucrando más y me parece una gran iniciativa para seguir promoviendo la lectura y estar activo y seguir aprendiendo. Lo que me gusta es de que también tenemos.Eso no se limita para niños, también es para adultos y es bonito, por ejemplo, cuando estás inscribiendo un niño y le recuerdas a los padres que también se pueden inscribir y cuando el padre le leo o el care giver, la persona que cuida al niño, puede ser una niñera durante el verano, le lee a los niños, pues tanto el adulto como el niño gana premios y todos pueden recoger al final un pequeño prize. Y no sé, me encanta ese desafío año tras año. Es un placer ver a los niños recogiendo sus precios y cumpliendo todas esas actividades, y creo que vale la pena hacerlo inscribirse y tomar el tiempo de lo guiar, porque es un gran ejercicio para los niños para completar y promover la lectura.

Para inscribirte en el desafió visita la pagina web de Capital District Libraries o visita cualquiera sucursal de las bibliotecas de Lansing.

Jokisch Polo: Este episodio fue producido por mi, Michelle Jokisch Polo. Sofia Mireles nos ayuda en asistencia de producción. Lo editaron Pablo Castro y Karel Vega. Escucha ¿Qué Onda Michigan? en todas tus plataformas favoritas de podcasts.

Jokisch Polo : ¿Qué Onda Michigan? Es una producción de WKAR. Asegurate de seguirnos en Facebook buscando Que Onda Michigan.

Castro: También puedes escucharnos en la radio todos los sábados a las 9:45am y los domingos a las 8am sintonizando la estación 102.3FM o la 870 AM. Soy Pablo Castro.

Jokisch Polo: Y yo Michelle Jokisch Polo. Hasta la próxima.