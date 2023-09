Las vacunas contra el COVID, ley que ampliaría acceso al aborto y la huelga de empleados automotrices

En este episodio de "¿Qué Onda Michigan?" se abordan varias noticias y temas relevantes para la comunidad Latina de Michigan. Entre los aspectos destacados se encuentran:

Transcripción del Episodio

Pablo Castro: Bienvenidos a ¿Qué Onda Michigan?, un podcast de WKAR. Soy Pablo Castro.

Jokisch Polo: Y yo, Michelle Jokisch Polo, brindándote las noticias más importantes, entrevistas y reportajes relevantes para la comunidad Latina de Michigan.

Pablo Castro: A principios de este mes, la FDA aprobó el lanzamiento de una vacuna actualizada contra el COVID-19. Según las recomendaciones del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, todas las personas de seis meses en adelante deben recibir la actualización.

Jokisch Polo: Scott Pohl es un reportero de WKAR. Habló con el Dr. Peter Gulick, quien es médico e investigador en la Universidad Estatal de Michigan.

Jokisch Polo: ¿Qué sabemos sobre el número de infecciones y hospitalizaciones por COVID?

Scott Pohl: We're seeing less than a thousand infections per day in Michigan and only a handful of deaths every week in the state. Still, there has been something of an uptick in the cases of COVID in recent months. Bear in mind that we're doing much less testing these days. Locally, the Lansing State Journal has reported that testing is up over the last month or so though sparrow Hospital testing up 36% and McLaren Hospital testing up 44%.

Traducción en español: Estamos viendo menos de mil infecciones por día en Michigan y solo unas pocas muertes cada semana en el estado. Aun así, ha habido cierto aumento en los casos de COVID en los últimos meses. Ten en cuenta que estamos haciendo muchos menos tests en estos días. A nivel local, el Lansing State Journal ha informado que los tests han aumentado en el último mes, y en Sparrow Hospital los tests han aumentado un 36% y en McLaren Hospital aumentando un 44%.

Jokisch Polo: ¿Por qué el Dr. Gulick dijo que es recomdable que todos recibamos otra ronda de refuerzos de COVID?

Pohl: Speaker 2 When we spoke the CDC had not yet issued guidelines for getting the new COVID shot. So since then the CDC has recommended the new COVID vaccine for everyone older than six months of age. It won't necessarily prevent infection, but people who go on to get infected are likely to have less severe symptoms.

Traducción en español: Cuando hablamos, el CDC aún no había emitido pautas para recibir la nueva vacuna contra el COVID. Desde entonces, el CDC ha recomendado la nueva vacuna contra el COVID para todas las personas mayores de seis meses. No necesariamente prevendrá la infección, pero las personas que se infecten probablemente tendrán síntomas menos graves.

Jokisch Polo: ¿Cuál es la diferencia entre esta nueva vacuna de COVID y las anteriores?

Pohl: One reason that some people chose not to get the earlier COVID vaccines was the new technology that was used to produce them. This technique had never been used before, and the vaccines came out a lot quicker than they would have otherwise. They produced some doubts out there, even though the testing of the new vaccines had strongly predicted that they would be safe and effective. So the new one that's coming out is being manufactured with the old fashioned technology. It's similar to all sorts of vaccines that we've all been getting for decades.

Traducción en español: Es interesante que una de las razones por las que algunas personas eligieron no recibir las vacunas contra el COVID anteriores fue la nueva tecnología que se utilizó para producirlas. Esta técnica nunca se había utilizado antes, y las vacunas salieron mucho más rápido que de la manera antigua. Esto generó algunas dudas, aunque las pruebas de las nuevas vacunas habían predicho con fuerza que serían seguras y efectivas. Entonces, la nueva vacuna que está por salir se fabrica con la tecnología antigua. Es similar a todo tipo de vacunas que todos hemos estado recibiendo durante décadas.

Jokisch Polo: ¿Cada cuánto tiempo nos vamos a tener que vacunar de covid?

Pohl: It's starting to look like COVID vaccines, like flu vaccines will be updated every year. That's to address new variants that might come out from year to year. So it's hard to say that it will last for a year. But it won't be a surprise to see suggestions that we get another COVID shot a year from now.

Traducción en español: Parece que las vacunas contra el COVID, al igual que las vacunas contra la gripe, se actualizarán cada año.Esto es para hacer frente a nuevas variantes que puedan surgir de año en año. Por lo tanto, es difícil decir que durará un año. Pero no sería sorprendente ver sugerencias de que recibamos otra vacuna contra el COVID dentro de un año.

Pablo Castro: La CDC ha recomendado que es completamente seguro recibir la vacuna contra la gripe y contra el COVID al mismo tiempo. Las vacunas están disponibles en las farmacias CVS, Walgreens, Meijer y Rite Aid. Para aquellos sin seguro de salud, las farmacias deben ofrecer la vacuna a cualquier persona sin costo alguno.

—

Jokisch Polo: Sucede casi a diario en Michigan, que los pacientes quienes desean realizarse un aborto son rechazados en su cita programada debido a un problema con la documentación obligatoria del estado.

Jokisch Polo: Kate Wells es una reportera de Michigan Radio y ha estado informando sobre este tema en las últimas semanas.

Jokisch Polo: ¿Cuáles son los requisitos que el estado pide a los pacientes que desean realizarse un aborto?

Kate Wells: So the primary requirements right now is that before you're able to get an abortion 24 hours ahead of time, at least, you have to go and sign what is essentially a combination of a informed consent form, and a essentially 24 hour mandatory waiting period, it's this commit, those two requirements have been combined into a single form that's only available through the State's website. What we have to do as the patient is 24 hours, at least ahead of time before your appointment begins, you have to click on that form, there's a little box that says like finish, when you do it will take you to a signature page. And that signature page will have an automated date and time stamp, you then have to sign that, print that out and bring it to your appointment. And then that will be the clinic or the doctor will check to make sure that you have signed it within a full 24 hours at least before your appointment begins.

Traducción en español: Los requisitos principales en este momento son que, antes de poder obtener un aborto con al menos 24 horas de antelación, debes ir y firmar lo que es esencialmente una combinación de un formulario de consentimiento informado y un período de espera obligatorio de 24 horas. Estos dos requisitos se han combinado en un solo formulario que solo está disponible a través del sitio web del Estado. Lo que debemos hacer como pacientes es, al menos con 24 horas de anticipación antes de que comience nuestra cita, hacer clic en este formulario. Hay un pequeño cuadro que dice "terminar", y cuando lo haces, te llevará a una página de firma. En esa página de firma habrá un sello de fecha y hora automatizado, luego debes firmarlo, imprimirlo y llevarlo a tu cita. Luego, la clínica o el médico verificarán que lo hayas firmado al menos con 24 horas de anticipación antes de que comience tu cita.

Pablo Castro: Este formulario debe ser impreso y llevado a la cita. De no ser así, o si el paciente completa el formulario incorrectamente, su cita para un aborto se cancela. Según Planned Parenthood de Michigan, esto le sucede al menos a 150 pacientes cada mes.

Wells: Let's say you go and you look this over, you know, two days ahead of your appointment. If you don't think though, to actually click the Finish and get to the signature page, a full 24 hours ahead of time, you have no way of proving that you have reviewed this material within you know longer than that 24 hour waiting period. Or let's say you don't have a printer at home and you don't feel comfortable going to like the library or know that the library might have printers. Or let's say you don't have internet access, or let's say you print the wrong page, or you just forget that this was you know, you're probably arranging a lot of things before you get to your abortion appointment like childcare and time off work. If that's something that you just for whatever any of those reasons don't bring with you, your appointment can't go forward.

Traducción en español: Supongamos que vas y revisas esto, digamos, dos días antes de tu cita. Si no te das cuenta de hacer clic en "Terminar" y llegar a la página de firma al menos 24 horas antes de tu cita, no tienes forma de demostrar que has revisado este material dentro del período de espera de 24 horas. O digamos que no tienes una impresora en casa y no te sientes cómoda yendo a la biblioteca o no sabes que la biblioteca puede tener impresoras. O digamos que no tienes acceso a internet, o digamos que imprimes la página incorrecta, o simplemente olvidas que esto era algo que tenías que hacer. Probablemente estás organizando muchas cosas antes de tu cita de aborto, como el cuidado de los niños y el tiempo libre en el trabajo. Si, por alguna razón, no llevas contigo alguno de estos documentos, tu cita no podrá llevarse a cabo.

Jokisch Polo: A principios de septiembre, los legisladores de Michigan presentaron un conjunto de leyes conocido como el "Acto de Salud Reproductiva". Este paquete legislativo tiene como objetivo eliminar el requisito de firmar el formulario 24 horas antes de una cita para un aborto y eliminar el período de espera de 24 horas que se requiere antes de realizar un aborto.

Wells: It's something that Democrats in leadership right now in Lansing are really pushing for this bill. We saw Governor Whitmer say that this was a big priority for her. We thought it voted through the House committee. But it's a little uncertain right now after one Democrat broke ranks and said that she was not going to vote for it. So they'll probably be some negotiating right now. Nobody really knows what that's gonna mean at this point.

Traducción en español: Este proyecto de ley, es algo que los líderes demócratas en Lansing están realmente impulsando en este momento. Vimos a la Gobernadora Whitmer decir que esta era una gran prioridad para ella. Pensábamos que había sido aprobado por el comité de la Cámara de Representantes. Pero ahora hay cierta incertidumbre después de que una demócrata rompió filas y dijo que no iba a votar a favor de él. Así que probablemente habrá algunas negociaciones en este momento. Nadie realmente sabe lo que eso va a significar en este punto.

Pablo Castro: Los que se han opuesto a esta ley han dicho que es porque la falta de este requerimiento podria llevar a abortos apresurados. ¿Qué es lo que ellos quieren decir cuando hablan de abortos apresurados?

Wells: When you talk to abortion opponents, they say that the information that's provided to patients in this informed consent form is important information to make sure that somebody is not getting coerced into an abortion, to make sure that they have all of the information about what the procedure will entail about what complications could come up completions are very rare from abortions. And then it also requires there'd be at least this 24 hour waiting period. Abortion providers say that informed consent is just a part of basic medical practice and that we they would do informed consent, they would make sure that nobody was under duress, that they would talk to their patients about what the procedure would look like, what could happen, regardless that they essentially are saying we don't need this additional obstacle for patients for patients to be well informed about the care they're getting.

Traduccién en español: Cuando hablas con aquellos que se oponen al aborto, dicen que la información proporcionada a los pacientes en este formulario de consentimiento informado es información importante para asegurarse de que nadie esté siendo coaccionado para realizarse un aborto, para asegurarse de que tengan toda la información sobre en qué consistirá el procedimiento y qué complicaciones podrían surgir. Las complicaciones son muy raras en los abortos. Además de esto existe el requirimiendo de que uno debe esperar un minimo de 24 horas antes de realizarse un aborto. Los proveedores de aborto dicen que el consentimiento informado es simplemente parte de la práctica médica básica y que lo harían, se asegurarían de que nadie esté bajo presión, hablarían con sus pacientes sobre cómo sería el procedimiento y qué podría suceder. En resumen, están diciendo que no necesitamos este obstáculo adicional para que los pacientes estén bien informados sobre la atención que están recibiendo.

–

Jokisch Polo: Un sindicato, que representa a casi 150,000 trabajadores del sector automotriz, inició una huelga a mediados de septiembre temprano por la mañana contra las tres principales automotoras estadounidenses: General Motors, Ford y Stellantis.

Jokisch Polo: Los Trabajadores Automotores Unidos y los fabricantes de automóviles no lograron llegar a un acuerdo contractual antes de la fecha límite establecida por el sindicato.

Pablo Castro: Menos de dos horas antes de la fecha límite, el presidente de UAW, Shawn Fain, anunció las plantas donde los miembros del sindicato entrarían en huelga si no se alcanzaba un acuerdo tentativo a tiempo. Al día siguiente, miles de empleados de la planta Ford en Michigan se pusieron en huelga.

Pablo Castro: Nunca en la historia de estas compañías se había realizado una huelga que afectara a las tres al mismo tiempo.

Jokisch Polo: Quinn Klinefelter, reportero de la radio pública de Detroit WDET, ha estado cubriendo las huelgas desde hace varias semanas.

Quinn Klinefelter: The story actually stretches back more than a decade ago, when the car companies were staring bankruptcy in the face and the federal government had to come and bail them out. At that time, as part of that efforts, the Union, the United Auto Workers took some concessions that typically they wouldn't have. And those concessions have continued. The car companies got on their feet collectively, and began making profits. What many, including union officials claimed now are record profits, you know, 10s 20s of billions of dollars per year, the union says that the benefits and the wage increases that they used to that they no longer gets, have not even remotely kept pace with that. And they argue that they need to get a share of that not only because they claim that it's would be fair, but also because they say it's a necessity that the cost of living, inflation, etc has gone up and they need the extra pay and benefits in order to try to keep up with those kinds of costs.

Traducción en español:Todo empezó hace más de una década atrás, cuando las compañías automotrices estaban al borde de la quiebra y el gobierno federal tuvo que intervenir para rescatarlas. En ese momento, como parte de esos esfuerzos, el sindicato, los Trabajadores Automotores Unidos, aceptó algunas concesiones que normalmente no habrían aceptado. Y esas concesiones han continuado. Las compañías automotrices se recuperaron colectivamente y comenzaron a obtener ganancias. Lo que muchos, incluidos los funcionarios del sindicato, afirman ahora son ganancias récord, es decir, miles de millones de dólares al año. El sindicato sostiene que los beneficios y los aumentos salariales que solían recibir, y que ya no reciben, ni siquiera se acercan remotamente para mantenerse al día. Argumentan que necesitan obtener una parte de esas ganancias, no solo porque afirman que sería justo, sino también porque dicen que es una necesidad debido a que los costos de vida, la inflación, etc., han aumentado y necesitan el pago adicional y los beneficios para intentar mantenerse al día con ese tipo de costos.

Pablo Castro: El sindicato previamente rechazó las ofertas de las compañías. Ha exigido un aumento salarial del 40%, que incluye un aumento inmediato del 20%, y mejoras en los beneficios.

Klinefelter: They have what they call the two tier system in the auto industry, where they pay first time or initial workers, much less than they do longer term to veteran workers, to the point where they will say they're basically like temp workers, the union membership has said, we need to fight for that and try to increase those because that's unfair. And it also gives peep the car companies, people who are working for basically a cut rate price, those people are struggling just to make basic needs, many of them will tell me in today's day and age with those kinds of that kind of pay. And also the the older veteran ones will say that they need to fight for those people.

Traducción en español: Tienen lo que llaman el sistema de dos niveles en la industria automotriz, donde pagan mucho menos a los trabajadores nuevos o recién contratados en comparación con los trabajadores veteranos a largo plazo, hasta el punto en que dirán que son básicamente como trabajadores temporales, la membresía del sindicato ha dicho que debemos luchar por eso y tratar de aumentar esos salarios porque es injusto. Si le das un vistazo a las compañías automotrices verás qué las personas trabajan prácticamente por un salario mínimo. Esas personas luchan sólo para cubrir sus necesidades básicas, y muchos de ellos me han dicho que en la época actual con ese tipo de salario es difícil. Y también los trabajadores veteranos más antiguos dicen que necesitan luchar por esas personas.

Jokisch Polo: ¿Cuáles han sido las repercusiones para estas compañías desde que se iniciaron las huelgas?

Klinefelter: So you not only have those people out on strike, but you have also parts suppliers, and even stretching beyond that, you know, my mom and pop grocery stores, people that would have fed some of these auto workers who no longer are going to be buying as much food as they used to be. It's an entire ripple effect that affects huge amounts of the economy, which is why many experts have said even a relatively short strike could cost the US economy and particularly Michigan, billions and billions of dollars. The car companies themselves have also laid off some workers on top of that, who they will say, n o longer can do their job, because some of them relied on what the striking union workers were doing

Traducción en español: No solo tienes a esas personas en huelga, sino que también están los proveedores de piezas, e incluso más allá de eso, ya sabes, las tiendas de abarrotes de barrio, personas que solían alimentar a algunos de estos trabajadores de la industria automotriz que ya no van a comprar tanta comida como solían hacerlo. Es un efecto dominó completo que afecta a grandes sectores de la economía, por eso muchos expertos han dicho que incluso una huelga relativamente corta podría costarle a la economía de Estados Unidos, y en particular a Michigan, miles de millones de dólares. Además, las propias compañías automotrices han despedido a algunos de sus trabajadores. Y ahora a quienes dirán que ya no pueden hacer su trabajo, porque algunos de ellos dependían de lo que estaban haciendo los trabajadores sindicales en huelga.

Pablo Castro: Las compañías automotrices han señalado que, si bien están obteniendo ganancias, también están lidiando con una serie de costos imprevistos relacionados con la transición hacia la tecnología de vehículos eléctricos.

Klinefelter: The leadership of the automaker's come out and say that they've offered what they call record, salary increases, wage increases, benefit increases. And they have done so apparently, if you look back on what kind of increases have been offered in the past, but again, it's still far below what the union says that they need to, quote, have a livable wage.

Traducción en español: Las compañías han dicho que han ofrecido lo que llaman aumentos salariales récord, aumentos de sueldo, y aumentos de beneficios. Y al parecer lo han hecho, si miras hacia atrás y ves qué tipo de aumentos se han ofrecido en el pasado, pero nuevamente, sigue estando muy por debajo de lo que el sindicato dice que necesitan, para citar, tener un salario digno.

Jokisch Polo: Los trabajadores de las compañías planean extender las huelgas para incluir a más empleados de diferentes sectores dentro de las empresas. La duración de la huelga es incierta y podría prolongarse durante varios meses.

Castro: El Mes de la Herencia Hispana se celebra en los Estados Unidos del 15 de septiembre al 15 de octubre. Durante este período, la Capital Area District Library ofrece una selección de materiales en español que están disponibles para todos los interesados. Puedes encontrar estos materiales en nuestro catálogo en línea.

Castro: Además, hemos recopilado una extensa lista de audiolibros y libros electrónicos en OverDrive que celebran las historias y la cultura hispana.

Jokisch Polo: Si deseas practicar tu español conversacional, ellos te invitan a participar en sus eventos gratuitos de CADL, los cuales están abiertos al público. Puedes obtener más información visitando el sitio web en cadl.org/events y haciendo clic en la categoría "Idiomas".

