Manifestantes en el Capitolio realizan sentada para que se otorguen licencias de conducir a los inmigrantes indocumentados

Exigiendo medidas para ampliar el acceso a las licencias de conducir y a la identificación estatal, los manifestantes organizaron una sentada en el Capitolio del estado de Michigan el martes 31 de octubre por la tarde.

Les contamos lo que ocurrió en este episodio del podcast.

Transcripción del Episodio

Michelle Jokisch Polo: Manifestantes de Movimiento Cosecha se reúnen en el Capitolio de Michigan para exigir medidas que amplíen el acceso a las licencias de conducir y a la identificación estatal.

Pablo Castro: Bienvenidos a ¿Qué Onda Michigan?, un podcast de WKAR. Soy Pablo Castro.

Jokisch Polo: Y yo, Michelle Jokisch Polo, brindándote las noticias más importantes, entrevistas y reportajes relevantes para la comunidad Latina de Michigan.

Jokisch Polo: Este año las bibliotecas de Capital Area District Libraries están trabajando con los distritos escolares en el condado de Ingham para proporcionar a más de 20,000 estudiantes con tarjetas de biblioteca y acceso a recursos educativos incluyendo tutor.com, Transparent Language Online, LinkedIn Learning, libros, revistas, música y mucho más completamente gratis. Para saber si el distrito escolar de tu hijo participa en la Iniciativa de Éxito Estudiantil de CADL visita c-a-d-L punto org barra succcess.

Castro: Docenas de manifestantes portando carteles y megáfonos marcharon hacia la oficina de la senadora estatal Winnie Brinks, líder de los Demócratas para la legislatura de Michigan.

Jokisch Polo: Exigiendo medidas para ampliar el acceso a las licencias de conducir y a la identificación estatal, los manifestantes de Movimiento Cosecha organizaron una sentada en el Capitolio del estado de Michigan el martes por la tarde.

MANIFESTANTE1: Aquí donde se toman las grandes decisiones, pero que aún no ha sido tomada en cuenta nuestra petición, que es licencias para todos. Desde hace más de seis meses, estos demócratas están jugando con nuestro bill de licencias para todos. Ellos, andando en campaña dijeron que estaban de acuerdo en apoyar licencias para todos, pero aún más de seis meses después, estamos nuevamente aquí porque no han hecho nada al llamado del pueblo, porque el pueblo está exigiendo licencias para todos.

Castro: En abril, Brinks co patrocinó un paquete de legislación conocido como los proyectos de ley Drive Safe. Este proyecto garantizaría el acceso a licencias de conducir y tarjetas de identificación estatales a cualquier residente de Michigan independientemente de su estatus migratorio.

Jokisch Polo: En Michigan, para que una ley sea considerada por los legisladores, primero debe ser introducida. En segundo lugar, esa ley debe ser referida a un comité de legisladores para determinar si la ley puede presentarse tal como está y si se debe cambiar de alguna manera. En tercer lugar, la ley es presentada al resto de los legisladores para que puedan realizar cualquier cambio en ella. Dependiendo de esto, la ley avanza y los legisladores deciden votar a favor o en contra de la ley.

Castro: Estos pasos deben ocurrir durante la sesión legislativa. Cada sesión legislativa dura dos años. Si una ley no avanza durante este tiempo, los legisladores electos para representar a las comunidades tienen la oportunidad de volver a introducir la ley.

Castro: La ley que permitiría que las personas indocumentadas puedan recibir licencias ha sido introducida cinco veces. Hasta la fecha, la ley nunca ha avanzado más allá de ser referida a comité.

Jokisch Polo: Antes del 2008, la ley de Michigan no exigía tener un estatus legal para acceder a una licencia de conducir o una identificación estatal, y solo requería prueba de residencia estatal. El ex fiscal general de Michigan, Frank Kelley, emitió una opinión en 1995 debido a que no existía ninguna ley que impidiera a un "extranjero ilegal" establecer su residencia en Michigan.

Castro: En diciembre de 2007, el entonces Fiscal General Mike Cox emitió una nueva opinión, afirmando que las personas que carecían de estatus legal no podían ser consideradas residentes de Michigan. Una legislatura bipartidista enmendó el estatuto de Michigan en los meses siguientes. El proyecto de ley, firmado por la ex-gobernadora Jennifer Granholm, exigía que sólo se permitiera conducir a las personas con residencia legal permanente en el estado.

Jokisch Polo: Desde el cambio, Ericka Ponce no ha podido obtener una licencia de conducir. Continúa yendo y viniendo de su trabajo en el envasado de manzanas. Ella dice que se siente traicionada por Brinks y otros legisladores demócratas porque los proyectos de ley no han avanzado.

Ericka Ponce: No entiendo por qué el estado, este estado, no quiere a la clase trabajadora, a los trabajadores esenciales no nos quiere. No entiendo si manejar seguros y manejar sin miedo es algo bueno para el estado y se supone que aquí en Lansing están todos los representantes que velan por los derechos del pueblo.

Castro: Erika dice que vive con el temor diario de que la policía pueda detenerla mientras conduce, lo que la pondría en riesgo de deportación.

Ponce: Ahorita que llegó el invierno, es la época más difícil de manejar. Es la época en que uno sale de su hogar y no sabe si va a regresar. Va en la carretera y ve un policía y no sabe si el policía te va a parar para ayudarte cuando te vas a una cuneta. No sabe si la policía te va a detener, te va a llevar a la cárcel por no tener una licencia de conducir, va a llamar a migración y te van a separar de tu familia.

Castro: Durante la protesta Maria Rosario Barrios y otros cuatro organizadores del Movimiento Cosecha, lograron ingresar a la oficina de Brinks alrededor de las 3 p.m. antes de que la policía del Capitolio detuviera a otros manifestantes. Los manifestantes permanecieron en el pasillo durante casi dos horas.

Maria Rosario Barrios: El propósito de esto es decirles a ellos, la razón por la que estamos protestando es porque consideramos que la comunidad indocumentada, que no tiene una licencia de manejar, pero sin embargo salen a trabajar, son los que construyen, son los que trabajan en el campo, en las granjas, en todos estos lugares, pero no tienen ese privilegio que ya se han ganado de tener una licencia de manejar por su propia seguridad, pero también por la seguridad de los demás. Porque si nos ponemos a pensar en un accidente, si yo no tengo licencia, yo me voy a ir, yo no me voy a quedar, porque hay el peligro de deportar y de separarme de mi familia. Pero sin embargo, si tienes una licencia le haces frente a la situación, al accidente.

Jokisch Polo: El debate sobre las licencias ha llegado hasta la comisión de derechos civiles de Michigan donde, a finales de octubre, los miembros aprobaron una resolución apoyando la expansión de la elegibilidad de licencias de conducir para los inmigrantes indocumentados.

Jokisch Polo: Durante la manifestación, los agentes de policía del Capitolio advirtieron en repetidas ocasiones que los manifestantes en la oficina de Brinks podrían enfrentar arresto o multas.

Castro: Según Maria, la policía intentó intimidarlos, pero se dieron cuenta de que no tenían mucho margen de maniobra, ya que ninguno de los manifestantes tenía sus licencias de conducir o identificaciones personales consigo.

Rosario Barrios: Nuestra elección como equipo fue quedarnos hasta el final, hasta las últimas consecuencias, pero ellos no siguieron cambiando su punto de vista. Ahora hagan esto, hagan lo otro, no canten, Sí, canten, Pero decidimos, decía. Están seguros que se quieren quedar? Pueden ser arrestados. Nosotros no nos dijimos ni afirmativo ni nada. Nos quedamos quietos, tranquilos. Pero nuestra decisión como equipo fue quedarnos hasta el final y asumir las últimas consecuencias.

Jokisch Polo: Cuando el personal del líder de la mayoría del Senado abandonó el edificio alrededor de las 4:30 p.m., no se habían emitido multas. Los manifestantes se marcharon poco después.

Castro: Una solicitud de comentarios de Brinks seguía sin respuesta al momento de publicar esta historia.

María calificó la sentada como un éxito.

Rosario Barrios : La protesta que tuvimos fue más bien como para decirle a Winnie que aunque no estén en sesión, aunque se vayan de vacaciones, ellos sí se van a festejar sus vacaciones, Thanksgiving con su familia, no les importa la comunidad. Nosotros aquí estamos protestando por eso. Somos la voz de la comunidad.

Castro: Ahora los titulares del mes:

Jokisch Polo: Los funcionarios de United Auto Workers han llegado a un acuerdo de contrato con Ford y Stellantis. Este acuerdo marca el final de la huelga laboral contra las compañías fabricantes de automóviles: Ford, Stellantis y General Motors.

Castro: El sindicato inició la huelga laboral a mediados de septiembre, alegando que los trabajadores aún sufren las concesiones que hicieron para ayudar a mantener a flote financieramente a las compañías automotrices durante la Gran Recesión a finales de la década de 2000.

Jokisch Polo: Ahora, los líderes del sindicato dicen que el contrato incluye ajustes por costo de vida, la oportunidad de sindicalizar a los trabajadores en las plantas de vehículos eléctricos y aumentos significativos de salario.

Castro: Los trabajadores automotrices de la primera fábrica de Ford que fueron a la huelga han votado abrumadoramente a favor del contrato. El siguiente paso es que los trabajadores de General Motors voten para ratificar el acuerdo. El contrato con Stellantis fue aprobado a principios de octubre por los empleados.

Jokisch Polo: Los votantes se dirigen a las urnas el 7 de noviembre para emitir sus votos en las elecciones generales de noviembre de 2023 en Michigan.

Las urnas se abrirán a las 7 a.m. y cerrarán a las 8 p.m. en la mayoría de los recintos del estado.

Comunidades de todo Michigan votarán sobre propuestas de municipios y condados, bonos escolares e impuestos.

Castro: Ahora nuestro segmento mensual sobre los recursos de las bibliotecas de la Capital Area District Libraries.

Jokisch Polo: Kanopy tiene películas gratuitas, documentales y entretenimiento para niños! También cuentan con una gran selección para los amantes del horror así como opciones para los apasionados de la historia. Visitac a d l punto org barra kanopy con K al principio para más información

Castro: En la Biblioteca de Cosas - ¡Puedes llevar un Kit de Caza de Fantasmas de la Biblioteca! P ara obtener más detalles, Visitac a d l punto org barrathings

Jokisch Polo: Descubre la historia de tu casa, anuarios que datan de 1930 y mucho más. Visitac a d l punto org barra h l para explorar.

Jokisch Polo:Con tu tarjeta CADL, puedes acceder de forma gratuita a Ancestory.com Library Edition, MyHeritage Library Edition, periódicos de genealogía y mucho más. Más información enc a d l punto org barra ancestry

Jokisch Polo: Este episodio fue producido por mi, Michelle Jokisch Polo. Lo editaron Pablo Castro. Escucha ¿Qué Onda Michigan? en todas tus plataformas favoritas de podcasts.

Jokisch Polo : ¿Qué Onda Michigan? Es una producción de WKAR. La estación de radio NPR del centro de Michigan.

Castro: También puedes escucharnos en la radio todos los sábados a las 9:45am y los domingos a las 8am sintonizando la estación 102.3FM o la 870 AM. Soy Pablo Castro.

Jokisch Polo: Y yo Michelle Jokisch Polo. Hasta la próxima.