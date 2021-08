Como Una Estudiante En Lansing Aprende Ingles Durante La Pandemia Y Se Prepara Para El Nuevo Año Escolar

Marisa Solis llegó a Michigan de México este pasado febrero. Ella dice que vino aquí buscando una mejor educacion.

En Hidalgo, Mexico, Solis dice que ella no tenia acceso a los mismos tipos de recursos para aprender ella tiene aqui en Lansing.

Ella tiene 16 años de edad y estara empezando el onceavo grado este otoño en la Everett High School. Ella vive en Lansing con sus tios.

Solis dijo que cuando llegó a Michigan no esperaba tener que aprender el inglés desde una computadora pero queria hacer lo mejor de esta oportunidad.

“Pues si aprendo voy a tener un futuro mejor del que pudo haber tenido en otra parte de donde vengo y que pues he pasado talvez algunas cosas mas peores que esas y eso es lo que me motiva," dijo Solis.

Aunque aprender inglés durante una pandemia no ha sido fácil, Solis dijo que el ser parte del programa Bilingue Del Verano De las Escuelas Públicas de Lansing le ha dado la confianza que ella necesitaba para empezar el nuevo año escolar.

“Este sentir que puedo socializar más con las personas, no me puedo cerrar solo porque no se la lengua y pues si me ha ayudado a comprender un poco mejor la situación que me voy a enfrentar más adelante," dijo ella.

En las escuelas públicas de Lansing, los estudiantes aprendiendo el inglés como segundo o tercer idioma constituyen alrededor del 17% de la poblacion estudiantil segun estadisticas del año 2020.

Cada junio, estos estudiantes tienen la oportunidad de inscribirse en un campamento de verano para recibir apoyo socio emocional. Ellos tambien tienen el chance de recuperar los créditos reprobados y prepararse académicamente para el nuevo año escolar.

Claudia Cabrera-Rodriguez es una maestra en el programa. Ella dijo que este año ellos se han enfocado en preparar a los estudiantes bilingues para el comienzo de clases en persona.

“So en esas experiencias ella ha podido estar cerca de otros estudiantes, maestros y en diferentes lugares para asociarse un poco más," añadio Cabrera-Rodriguez.

Cabrera-Rodriguez dijo que lo más importante para que estos estudiantes puedan exitosamente navegar la escuela es una connecion cercana con un adulto en el distrito escolar.

“Que es una persona conocida con quien ellos pueden confiar... ayuda mucho en el progreso de su carrera escolar porque cuando tienen problemas lo que vemos muchas veces es que alli se quedan si no tienen a quien hablarle esa preocupacion se queda y alguna veces dejan la escuela," dijo ella.

Aunque este año, el programa de verano se ha enfocado en lo academico, los estudiantes también tuvieron la oportunidad de realizar actividades extracurriculares. Actividades que muchos estudiantes como Solis nunca habian hecho antes.

Una de estas fue el aprender a nadar en la YMCA de Lansing.

Las clases de natación fueron la parte favorita del programa para Solís.

Aquí ella nos conto cómo aprendió hacer el clavado llamado “La Mujer Poderosa”.

“Consistia en que pues te aventaras al agua y pues no de intentar nadar pues pero a la hora que no sientes que puedes flotar en el agua pues sientes que te hundes pues y ahogarte era como el temor que sentia y se me hacia dificil," dijo Solis.

Solis dijo que lo que más recordará de este verano no son las tareas que completó o las clases que recibio sino las conexiones en persona que ella realizó despues de haber pasado el último año aprendiendo desde su casa.

“Sentir que puedo socializar más con las personas de que no me puedo cerrar solo porque no se la lengua y me ha ayudado a comprender un poco mejor la situación que me voy a enfrentar más adelante.”

Este otoño Solis planea iniciar el onceavo grado en personas en las escuelas publicas de Lansing.