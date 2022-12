El Ayuntamiento de East Lansing considerará la designación de 'Ciudad Santuario'

Esta nota ha sido traducida por Clay Oppenhuizen.

This article has been translated by Clay Oppenhuizen. Read the English version here .

El Concejo Municipal de East Lansing está planeando considerar si adoptar una designación de “Ciudad Santuario”. Si se adopta, la resolución evitaría que el departamento de policía de la ciudad trabaje con agentes federales para hacer cumplir las leyes de inmigración.

Los miembros del gobierno estudiantil de la Universidad Estatal de Michigan propusieron por primera vez la resolución en julio a la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad. Karen Hoene, miembro de la comisión, dice que una excepción a la resolución sería cuando alguien indocumentado infringe una ley.

“Básicamente, protege a las personas que pueden o no ser indocumentadas de la intervención innecesaria de ICE (U.S. Immigration and Customs Enforcement) y otras agencias como esa”, dijo. “No pueden simplemente venir de cualquier manera y comenzar a acosar a las personas en función de su estatus migratorio”.

En 2017, el ayuntamiento adoptó una resolución que declaraba a East Lansing un "refugio seguro", lo que significaba que se negaría a cooperar con las autoridades federales "en la violación injusta y generalizada de los derechos de las personas por motivos de religión, origen nacional, estatus de inmigrante o refugiado". ”

Sin embargo, con esta designación, la ciudad no tenía la capacidad legal para negarse a trabajar con ICE.

“En ese momento, cuando diferentes ciudades se estaban convirtiendo en ciudades santuario, la administración Trump amenazaba con retener fondos de las ciudades para todo tipo de servicios y recursos importantes, por lo que creo que East Lansing simplemente temía las repercusiones de convertirse en un santuario oficial. ciudad”, dijo Hoene.

Si la ciudad aprobara la designación de Ciudad Santuario, podría impedir legalmente que las fuerzas del orden público pregunten a las personas sobre su estatus migratorio y denuncien a los inmigrantes indocumentados sospechosos a los agentes federales.

Varias otras ciudades, condados y agencias de aplicación de la ley de Michigan han implementado políticas para minimizar la colaboración con las agencias federales de inmigración. La Oficina del Sheriff del Condado de Ingham no retendrá a inmigrantes indocumentados en sus instalaciones en nombre de ICE.

La Oficina del Sheriff del Condado de Kent también tiene una política similar que se implementó en 2019 después de que una investigación externa descubriera que el departamento trabajó con ICE para retener ilegalmente a un ciudadano estadounidense.

En 2017, la ciudad de Lansing adoptó la designación de "Ciudad Santuario", pero fue rescindida dos semanas después de la reacción violenta de los políticos y líderes empresariales locales.