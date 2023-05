Propietarios de Michigan pueden rechazar lenguaje racista en convenios de propiedad

Esta nota ha sido traducida por Clay Oppenhuizen. This article has been translated by Clay Oppenhuizen. Read the English version here . El audio de esta entrevista esta en ingles encuentre la traduccion en español abajo.

Transcripción de la entrevista

Megan Schellong: 100 propietarios de viviendas de East Lansing en Brookfield Heritage Neighborhood ahora pueden optar por no participar en un convenio de propiedad discriminatorio.

Ese documento prohíbe explícitamente la venta de viviendas a personas de color.

Y aunque no se ha hecho cumplir en más de 75 años, la nueva legislación promulgada por la gobernadora Gretchen Whitmer el año pasado permite a los propietarios rechazar formalmente ese lenguaje.

Lucas Day informa sobre el gobierno para la publicación en línea East Lansing Info y se une a nosotros ahora para discutir las implicaciones de desautorizar un pacto de propiedad como este.

Lucas, gracias por estar aquí.

Lucas Day: Sí, absolutamente, gracias por invitarme, Megan.

Schellong: ¿Cuál fue el ímpetu para lograr que este proyecto de ley pasara de la legislatura al escritorio de Whitmer?

Day: Así que sí, tengo entendido que esto es algo en lo que han estado trabajando durante bastante tiempo. Trabajaron con la ACLU, lo sé. Trabajaron con diferentes grupos de propietarios de viviendas, grupos de inquilinos, todo tipo de asociaciones diferentes para lograr esto. Y la forma en que me lo explicaron es que debería haber una manera de desautorizar este, ya sabes, lenguaje realmente repugnante de sus documentos de vivienda. Sus documentos de vivienda son algo importante para usted. Comprar una casa es un hito.

Y, ya sabes, no deberías tener que mirar este lenguaje repugnante en un documento de tu propiedad sin una forma de decir: "No estamos de acuerdo". Lo que es este formulario es que es algo que se agrega al título de su casa. Puede completarlo, y apunta a ciertas secciones de sus documentos de vivienda, y simplemente dice: "No estamos de acuerdo con esto".

Schellong: Usted habló con un residente del vecindario de Brookfield que dijo anteriormente que él y sus vecinos intentaron eliminar el lenguaje discriminatorio, pero es más fácil decirlo que hacerlo. ¿Por qué esto ha sido difícil en el pasado?

Day: Entonces, nunca hubo un formulario que pudieras completar de esta manera. Algunos de los propietarios habían llenado declaraciones juradas, creo que eso fue hace como 25 años o algo así. Llenaron declaraciones juradas. Pero esos no son, ya sabes, documentos formales como este, que desautorizan.

Entonces, este es un sistema totalmente nuevo que fue creado. Anteriormente, se habían hecho esfuerzos para deshacerse de ese lenguaje por completo, pero lo que eso requeriría porque esto es algo improvisado, no es una asociación oficial de propietarios, Brookfield, es una especie de grupo ad hoc, habrían Necesitaba lo que el 100% de los propietarios se juntaran y se pusieran de acuerdo para deshacerse de ella.

Y eso simplemente no es plausible cuando hay personas que están alquilando sus casas. Hay estudiantes allí. Ni siquiera saben quién es el dueño de algunas de estas casas, así me lo explicaron.

Schellong: ¿Cómo rechazaría un propietario este tipo de lenguaje en su pacto de propiedad?

Day: Así que en realidad no he visto el formulario, pero el miembro del personal de Sarah Anthony me explicó que querían hacer un sistema que fuera lo más simple posible. Sé que el Registro de escrituras del condado de Ingham tiene estos formularios disponibles que las personas pueden recoger. Y por lo que entiendo es que simplemente va, toma uno de estos formularios, lo completa y señala las secciones de sus documentos de vivienda que incluyen lenguaje discriminatorio. Y luego, ya sabes, el formulario dice "Rechazamos lo que está escrito en estas páginas en estas secciones".

Schellong: entendido, entonces, ¿qué pasa, digamos, si vive en un lugar que tiene una asociación de propietarios o una junta de condominio?

Day: Entonces, eso podría ser un poco, ya sabes, más simple para alguien que vive en una de esas cosas del tipo de vida en grupo, supongo.

Me dijeron que pueden desautorizar que las juntas, la junta de la comunidad de propietarios o la junta de condominio, lo pueden desautorizar sin la aprobación formal de los vecinos. Solo necesitan un voto simple de esas juntas, por lo que no se necesita el 100% de los residentes como lo haría en Brookfield. También quiero mencionar que los residentes de Brookfield pueden desautorizar este idioma, su hogar específico, ya sabes, es solo que debido a que no es una asociación oficial de propietarios, su proceso puede ser un poco diferente.

Schellong: Por lo que entiendo, este lenguaje discriminatorio no puede ser removido de un pacto de propiedad, solo desautorizado. ¿Porqué es eso?

Day: Entonces, estos documentos, estos lenguajes de pacto restrictivos, estos documentos son muy antiguos, creo que están escritos a mano. Y por lo tanto, no hay forma de que pueda tirar los documentos de vivienda antiguos, las partes de ellos que no le gustan, porque es esencial para la historia del hogar. Y el miembro del personal de Sarah Anthony me dijo que, ya sabes, era importante que preservaran todas las partes históricas de la propiedad de la vivienda, es solo que a medida que avanzamos, como sociedad, deberíamos poder mirar hacia atrás en nuestra historia y señalar lo que estaba mal.

Schellong: ¿Cuáles son las implicaciones de desautorizar el lenguaje discriminatorio de estos documentos?

Day: Entonces, una de las cosas que me dijo el miembro del personal de Sarah Anthony, Remy Gelderloos, es que querían que esto fuera una pieza educativa. Y creo que eso es, creo que eso es genial.

Recuerdo que hace un par de años, surgieron nuevas historias en Texas. Y hay propietarios de viviendas a los que se les leen partes de sus documentos de vivienda, no tenían idea de que existía este lenguaje, estoy seguro de que es lo mismo para algunas personas en Brookfield. La gente no entiende que esto existió.

Y lo que quiero dejar muy claro es que esto no es algo específico de East Lansing o Michigan o diferentes partes del estado o del país. Esto estaba sucediendo en todas partes. Y no es solo a través del lenguaje restrictivo del pacto, también fue a través de la línea roja. Y este lenguaje discriminatorio y políticas discriminatorias realmente describen o realmente explican por qué nuestros vecindarios tienen la forma que tienen.

Schellong: Lucas Day informa sobre el gobierno para East Lansing Info. Se unió a nosotros aquí para analizar cómo los propietarios de viviendas de East Lansing en Brookfield Heritage Neighborhood ahora pueden optar por no participar en un convenio de propiedad discriminatorio y las implicaciones. Lucas, gracias.

Day: Definitivamente, gracias por invitarme, Megan.

Esta conversación ha sido editada para mayor claridad y concisión.