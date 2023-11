Manifestantes en el Capitolio exigen licencias de conducir para inmigrantes indocumentados

Esta nota ha sido traducida por Clay Oppenhuizen. This article has been translated by Clay Oppenhuizen. Read the English version here.

Exigiendo medidas para ampliar el acceso a las licencias de conducir y a la identificación estatal, los manifestantes organizaron una sentada en el Capitolio del estado de Michigan el martes por la tarde.

Docenas de manifestantes portando carteles y megáfonos marcharon hacia la oficina de la senadora estatal Winnie Brinks (demócrata por Grand Rapids).

En abril, el líder de la mayoría del Senado copatrocinó un paquete de legislación conocido como los proyectos de ley Drive Safe, que garantizarían el acceso a licencias de conducir y tarjetas de identificación estatales a cualquier residente de Michigan independientemente de su estatus migratorio.

Dolores Olivarez y otros cuatro organizadores del Movimiento Cosecha, el grupo detrás de la sentada, lograron ingresar a la oficina de Brinks alrededor de las 3 p.m. antes de que la policía del Capitolio detuviera a otros manifestantes. Los manifestantes permanecieron en el pasillo durante casi dos horas.

Olivarez dijo que se siente traicionada por Brinks y otros legisladores demócratas porque los proyectos de ley no han avanzado.

“La legislación nos ha prometido que nos iban a dar esta oportunidad de tener una licencia de conducir”, dijo Olivarez. "Sentimos que nos han fallado. Sentimos que nos mintieron".

"Algunos de nosotros votamos por las personas que están sentadas ahora mismo en esos lugares y, sin embargo, no hicieron nada de lo que prometieron", añadió.

Hasta 2008, la ley de Michigan no exigía un estatus legal para obtener una licencia de conducir o una identificación estatal, y solo requería prueba de residencia estatal. El ex fiscal general de Michigan, Frank Kelley, emitió una opinión en 1995 de que no existía ninguna ley que impidiera a un "extranjero ilegal" establecer su residencia en Michigan.

En diciembre de 2007, el entonces Fiscal General Mike Cox emitió una nueva opinión, afirmando que las personas que carecían de estatus legal no podían ser consideradas residentes de Michigan. Una legislatura bipartidista enmendó el estatuto de Michigan en los meses siguientes. El proyecto de ley, firmado por la exgobernadora Jennifer Granholm, exigía que sólo se permitiera conducir a las personas con residencia legal permanente en el estado.

Desde el cambio, Ericka Ponce no ha podido obtener una licencia de conducir. Continúa yendo y viniendo de su trabajo en el envasado de manzanas. Ponce dijo que vive con el temor diario de que la policía pueda detenerla mientras conduce, lo que la pondría en riesgo de deportación.

“No entiendo por qué este estado no aprecia a la clase trabajadora, a los trabajadores esenciales como yo”, dijo Ponce. “Conducir con seguridad y sin miedo es algo bueno para el Estado”.

Afuera de la oficina de Brinks, Ponce coreaba con otros manifestantes exigiendo hablar con Brinks.

"¿Qué queremos? ¡Licencias! ¿Cuándo las queremos? ¡Ahora!"

Los agentes de policía del Capitolio dijeron repetidamente al grupo que los manifestantes dentro de la oficina de Brinks enfrentarían un arresto o una multa. Cuando el personal del líder de la mayoría del Senado abandonó el edificio alrededor de las 4:30 p.m., no se habían emitido multas. Los manifestantes se marcharon poco después.

Una solicitud de comentarios de Brinks seguía sin respuesta al momento de publicar esta historia.

María Rosario Barrios permaneció dentro de la oficina de Brinks durante toda la protesta. Calificó la sentada como un éxito.

"No cedimos. No dejamos de cantar", dijo Barrios. "Nos dijeron que nos arrestarían, pero les dijimos que no teníamos licencia".