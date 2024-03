Decisiones en Michigan: análisis de las elecciones primarias presidenciales

Cientos de miles de votantes de Michigan participaron el martes en las elecciones primarias presidenciales. Muchos optaron por el voto por correo, mientras que otros votaron en persona antes de las primarias demócratas y republicanas.

En total más de 1,8 millones de residentes en Michigan acudieron a votar... alrededor del 22% de los votantes registrados en todo el estado.

El ex presidente Donald Trump fue el claro vencedor entre los votantes republicanos recibiendo casi el 70% del más de un millón de papeletas emitidas en esa contienda.

Alrededor de 760.000 votos se emitieron en el campo demócrata. El presidente Joe Biden ganó con más del 80% de los votos pero los resultados apuntan a una división entre el electorado. Más de 100.000 personas votaron "no comprometido" como parte de una campaña para protestar por la gestión de Biden de la guerra en Gaza.

Michelle Jokisch Polo, reportera de WKAR, habló con Matt Grossmann, experto en política, sobre lo que indican los resultados respecto a las prioridades de los votantes de Michigan.

Aspectos Destacados de la Entrevista

Sobre si los resultados eran los que se esperaba

Fueron bastante consistentes con las encuestas previas a la elección. Y es lo que esperaríamos en una elección como esta, donde hubo una disputa en el lado republicano hasta cierto punto, y no mucho en el lado demócrata. Y, por supuesto, el panorama general aquí es que el presidente Biden y el expresidente Trump están en cierto modo siendo renominados. Este es uno de los ciclos presidenciales más poco competitivos en mucho tiempo. Así que de alguna manera, estamos aquí para ratificar lo que ya está en marcha.

Sobre las lecciones que los resultados señalan para los Republicanos

Si las elecciones se llevarán a cabo hoy las encuestas sugieren que Trump ganaría Míchigan por un margen pequeño. Pero lo que eso significa es que tienen muchos problemas. Pero esos problemas son en realidad bastante similares a los problemas que están enfrentando en otros estados. Si lo piensas, básicamente estamos repitiendo la misma elección que tuvimos en 2020, con una gran diferencia. Y la gran diferencia es que Joe Biden es menos popular de lo que era en 2020.

Sobre las lecciones que los resultados señalan para los Demócratas

Cuando Obama se postuló sin oposición en 2012, alrededor del 11% de las personas votaron sin compromiso. Esta vez, el 13% votó sin compromiso, y hubo un esfuerzo organizado para lograr que las personas pudieran votar sin compromiso para expresar su preocupación y tratar de cambiar la política del Presidente sobre Gaza e Israel. Y eso tuvo éxito en la medida en que las personas pudieron hacer que sus voces fueran expresadas, reconocidas por los medios de comunicación nacionales y por la campaña de Biden.

Sobre la influencia que los votantes de Michigan tienen en el candidato que ganará la presidencia

Míchigan se encuentra en la primera categoría de estados péndulos y es probable que continúe siéndolo. Es altamente probable que sea un estado decisivo, lo que implica que, si la elección se redujera a un único estado, Míchigan estaría entre los primeros en ser considerados. Además, está entre los cinco o seis principales estados en términos de competencia electoral. Esto significa que el estado recibirá una gran cantidad de inversión en publicidad, visitas de candidatos y una atención significativa hasta noviembre

Transcripción del Episodio

Michelle Jokisch Polo: Cientos de miles de votantes de Michigan participaron el martes en las elecciones primarias presidenciales. Muchos optaron por el voto por correo, mientras que otros votaron en persona antes de las primarias demócratas y republicanas.

Hoy les explicamos que nos dicen los resultados.

Jokisch Polo: Bienvenidos a ¿Qué Onda Michigan?, un podcast de WKAR. Soy Michelle Jokisch Polo brindándote todas las noticias de la semana, entrevistas y reportajes relevantes para la comunidad Latina de Michigan.

Jokisch Polo: En total... más de 1,8 millones de residentes en Michigan acudieron a votar... alrededor del 22% de los votantes registrados en todo el estado.

Jokisch Polo: El ex presidente Donald Trump fue el claro vencedor entre los votantes republicanos... recibiendo casi el 70% del más de un millón de papeletas emitidas en esa contienda.

Jokisch Polo: Alrededor de 760.000 votos se emitieron en el campo demócrata. El presidente Joe Biden ganó con más del 80% de los votos... pero los resultados apuntan a una división entre el electorado. Más de 100.000 personas votaron "no comprometido" como parte de una campaña para protestar por la gestión de Biden de la guerra en Gaza.

Jokisch Polo: Matt Grossmann es experto en política de la Universidad Estatal de Michigan. Está aquí para compartir algunas ideas sobre los resultados de las elecciones primarias presidenciales de Michigan.

Jokisch Polo: Gracias por estar con nosotros.

Jokisch Polo: ¿Las primarias presidenciales de Michigan tuvieron los resultados que esperabas?

Matt Grossmann: Fueron bastante consistentes con las encuestas previas a la elección. Y es lo que esperaríamos en una elección como esta, donde hubo una disputa en el lado republicano hasta cierto punto, y no mucho en el lado demócrata. Y, por supuesto, el panorama general aquí es que el presidente Biden y el expresidente Trump están en cierto modo siendo renominados. Este es uno de los ciclos presidenciales más poco competitivos en mucho tiempo. Así que de alguna manera, estamos aquí para ratificar lo que ya está en marcha. Pero dado eso, pudimos tener al menos un poco de drama en cada lado, lo suficiente para hacer que algunas personas salieran a votar.

Jokisch Polo: La ex embajadora de la ONU, Nikki Haley, obtuvo casi el 27 por ciento de los votos republicanos en Míchigan. Es su quinta derrota consecutiva contra Trump en las contiendas de nominación presidencial de este año. ¿Qué puede ganar su campaña al permanecer en la carrera?

Grossmann: Realmente hay muy pocas posibilidades de que Donald Trump no vuelva a ser nominado por el Partido Republicano. Así que no está claro exactamente cuál sería su camino hacia la nominación. Pero también sigue recaudando dinero. Ella sigue representando a las personas en el Partido Republicano que no quieren ver a Trump renominado y para proporcionar una especie de esperanza a esas personas en el caso de que algo suceda para desalojar a Trump de su probable nominación. Pero en términos de cambiar el resultado esto realmente no parece hacer mucha diferencia allí.

Jokisch Polo: Biden ganó con un margen de victoria claro, pero ¿cuáles son algunas lecciones para los demócratas en esta carrera?

Grossmann: En primer lugar, hubo muchas más personas que votaron en las primarias republicanas que en las primarias demócratas. En Michigan, no tenemos registro de partidos, así que puedes ingresar y elegir cualquier papeleta de primaria, así que algunos votantes con inclinaciones demócratas podrían haber optado por votar en la primaria republicana. Pero en general eso se ajusta a un patrón donde muchas más personas están motivadas para participar en la carrera republicana y la carrera demócrata ha generado menos interés. Pero algunas personas sí ven la participación relativa como un indicador. En general, la participación fue mucho mayor, porque tenemos un nuevo procedimiento electoral esta vez. Lo más importante es que tenemos votación por correo, y así que muchas personas que tal vez no habrían llegado a las urnas, simplemente recibieron papeletas regulares porque son votantes regulares por correo y devolvieron una papeleta aunque solo Biden era el unico candidato compitiendo en el lado Democrata. Así que la participación fue mayor en general. Pero, más en el lado republicano que en el lado demócrata. En cuanto al desempeño de Biden, no sé si deberíamos sacar muchas conclusiones de ello. La última vez, cuando Obama se postuló sin oposición en 2012, alrededor del 11% de las personas votaron sin compromiso. Esta vez, el 13% votó sin compromiso, y hubo un esfuerzo organizado para lograr que las personas pudieran votar sin compromiso para expresar su preocupación y tratar de cambiar la política del Presidente sobre Gaza e Israel.Y eso tuvo éxito en la medida en que las personas pudieron hacer que sus voces fueran expresadas, reconocidas por los medios de comunicación nacionales y por la campaña de Biden. Pero no tuvo éxito en el sentido de que no logró desalojar el apoyo abrumador hacia Biden dentro de la primaria demócrata.

Jokisch Polo: Tenemos esta campaña de votos sin compromiso que obtuvo el 13 por ciento de los votos en el campo demócrata. ¿Qué crees que harán esos votantes durante las elecciones generales de noviembre?

Grossmann: En general, las personas que votan en las elecciones primarias de un partido, que son unas elecciones de baja participación, es muy probable que acudan a votar en las elecciones generales y que voten al partido que eligieron en las elecciones primarias. Y cuando no lo hacen, suele ser porque la selección en las primarias fue errónea, como en el caso de los demócratas que podrían haber votado en las primarias republicanas porque había más acción allí esta vez. En general, no es donde se esperan deserciones. Eso no quiere decir que no habrá ninguna. Siempre hay deserciones. Y eso tampoco quiere decir que la cuestión de Gaza no esté perjudicando al presidente Biden, creo que sí, pero no creo que el voto no comprometido sea un buen indicador de ello. La razón es que los votantes indecisos son personas que generalmente no votan en las primarias de los partidos y están de acuerdo con cada partido en algunas cuestiones o puntos de vista. Por ejemplo, en Michigan hay un considerable número de votantes indecisos árabe-estadounidensesamericanose. De hecho, algunos se inclinaron hacia los republicanos antes de los acontecimientos en Gaza en 2022, incluso en la zona de Dearborn. Sin embargo, su decisión no estuvo relacionada con la plataforma conservadora, sino más bien con el descontento respecto a la postura demócrata en torno a la inclusión de los derechos LGBTQ en las escuelas. Ahora, estos mismos votantes siguen sintiendo indignación por la situación en Gaza. Y es muy posible que la guerra en Gaza sea suficiente para que algunos votantes cambien de demócratas o republicanos, o simplemente para que algunos votantes cambien de demócratas a algún tipo de tercer partido. Pero por lo general la gente que son esos votantes indecisos no son los mismos que los que son más ruidosos en línea sobre el voto no comprometido en las primarias demócratas. Es gente que está de acuerdo con los republicanos en algunas cosas, y por lo tanto, podría tener alguna razón para no apoyar a los demócratas, para la gente que cree que el Partido Demócrata tiene la posición correcta o una posición mejor que el Partido Republicano en casi todas las cuestiones. Es muy difícil para esas personas, al final, apoyar a Trump o hacer cualquier cosa que pueda hacer que Trump tenga más probabilidades de ser elegido.

Jokisch Polo: En esta ocasión, parece que puede haber habido menos jóvenes demócratas que se presentaron a votar como lo hicieron en las primarias presidenciales de 2020. ¿Qué nos dice esto sobre las elecciones generales?

Grossmann: En general, las diferencias de edad serán mayores en las elecciones con menor participación. Entonces, hay muchos jóvenes que solo votan en las elecciones generales presidenciales. Y ahí es donde se obtiene la división de edad más pequeña, porque la mayoría de las personas están votando. Eso es solo otra forma de decir que los jóvenes son los votantes más periféricos. Y no necesariamente esperamos que participen en elecciones con menor participación. Eso no significa que nunca lo hagan. Por ejemplo, cuando Bernie Sanders estuvo en la papeleta en 2016 y 2020, en esas primarias presidenciales, vimos una mayor participación entre los jóvenes. Es justo decir que no hubo nada similar esta vez para motivar a los jóvenes a votar en las primarias presidenciales. Sin embargo, eso no necesariamente es una gran indicación de lo que es probable que suceda en noviembre. Porque, nuevamente, el patrón repetido es que hay muchos jóvenes que solo votan en las elecciones generales presidenciales.

Jokisch Polo: ¿Cree que estas primarias moldearán cómo tanto republicanos como demócratas hacen campaña en Míchigan?

Grossmann: No creo que vaya a marcar una gran diferencia. Estoy seguro de que la campaña de Biden ya estaba preocupada por la disensión sobre Gaza. Y así, seguirá siendo un problema que se tomará no como un signo independiente, sino como consistente con la idea de que tienen problemas con los votantes árabe-americanos en Míchigan y que tienen problemas para motivar a los jóvenes a participar. Pero, también tienen problemas con votantes indecisos muy tradicionales. Y si las elecciones se llevaran a cabo hoy las encuestas sugieren que Trump ganaría Míchigan por un margen pequeño. Pero lo que eso significa es que tienen muchos problemas. Pero esos problemas son en realidad bastante similares a los problemas que están enfrentando en otros estados. Si lo piensas, básicamente estamos repitiendo la misma elección que tuvimos en 2020, con una gran diferencia. Y la gran diferencia es que Joe Biden es menos popular de lo que era en 2020. Hay muchas más personas a las que no les gustan ambos candidatos y que tendrán que elegir a Biden para que salga victorioso.

Jokisch Polo: ¿Qué tan importante es el estado en las elecciones generales?

Grossmann: Míchigan está en la primera categoría de estados péndulos y es probable que siga estándolo. Es muy probable que sea lo que llamamos un estado de punto de inflexión, lo que simplemente significa que si la elección se redujera a un estado, ¿en qué estado sería más probable que fuera? Míchigan está en los dos o tres primeros lugares en ese tipo de análisis. Y también está entre los cinco o seis primeros en cuanto a lo reñida que está la encuesta. Eso significa que vamos a recibir mucha inversión en publicidad, vamos a tener muchas visitas de candidatos, y no vamos a recibir mucha atención hasta noviembre. Y, por supuesto, fuimos uno de los tres estados que se inclinaron contra los demócratas en 2016, lo que permitió que Trump fuera elegido la última vez, y luego volvimos a apoyar a Biden en 2020. Por lo tanto, somos importantes simbólicamente además de ser importantes en términos prácticos.

Jokisch Polo: Muchas gracias por hablar con nosotros.

Grossmann: [en ingles] Sounds good. Good Luck.

Jokisch Polo: Este episodio fue producido por mi, Michelle Jokisch Polo. Clay Oppenhuizen nos ayudo con la ediccion y traduccion. Las voces traducidas al espanol de este episodio fueron hechas por un tecnologia de inteligencia artificial llamada Speechify. Escucha ¿Qué Onda Michigan? en todas tus plataformas favoritas de podcasts.

Jokisch Polo: ¿Qué Onda Michigan? Es una producción de WKAR. También puedes escucharnos en la radio todos los sábados a las 9:45am y los domingos a las 8am sintonizando la estación 102.3FM o la 870 AM. Soy Michelle Jokisch Polo. Hasta la próxima.

Esta conversación ha sido editada para mayor claridad y concisión.