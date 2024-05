La llegada de la gripe aviar a Michigan: Cómo protegerse

Crítico nuevo brote de la gripe aviar se ha detectado en Estados Unidos entre aves y vacas. Esta es la primera vez que el virus aparece en los vacunos. En el estado de Michigan, se evidencian más de 6 millones de aves y aproximadamente 20 vacas.

Hoy les traemos las últimas novedades sobre el brote de gripe aviar en el país.



Aspectos Destacados del Episodio

Que es la gripe aviar

La gripe aviar es una enferdad causada por el virus de influenza tipo A. Y es una enfermedad que se encuentra naturalmente entre las aves silvestres o aves acuáticas. Así que es una influenza que se encuentra en las aves, usualmente.

Como se manifiesta la gripe en los animales

El virus se manifiesta de distintas maneras, pero los síntomas del virus más común son descarga nasal, tos, muerte repentina de aves, producción reducida, huevos de cáscara blanda o deformes. También los animales infectados pueden presentar falta de coordinación.

Se transmite el virus por la leche o los huevos

Si las personas están consumiendo productos de leche cruda, queso hecho por leche cruda o productos crudos, sí podría haber riesgo. Pero para la industria lechera, el proceso de pasteurización de la leche, está protegiendo la leche. Y los huevos comprados al comercio, que son pasteurizados, reduce ese riesgo de poder contraer la infección.



Como se transmite el virus

Este virus se puede transmitir a través de las aves, del ganado u otros animales enfermos, los cadáveres heces o desechos o la leche cruda. Así que es importante y también interacción con el ambiente, las superficias o aguas como los bebederos que pueden estar contaminados con heces de animales.



Transcripción del Episodio

Michelle Jokisch Polo: Crítico nuevo brote de la gripe aviar se ha detectado en Estados Unidos entre aves y vacas. Esta es la primera vez que el virus aparece en los vacunos. En el estado de Michigan, se evidencian más de 6 millones de aves y aproximadamente 20 vacas.

Noticiero 1: En otros temas, más de 4 millones de pollos tendrán que ser sacrificados en Iowa después de que se detectara un brote de gripe aviar altamente patógeno en una gran granja avícola.

Noticiero 2: Avicultores en California están al borde de la desesperación. The virus got to the birds so bad.

Noticiero 3: La gripe aviar puede presentar diferentes síntomas, todos muy parecidos al virus de la influenza en humanos, ante los cuales hay que estar atentos debido a las consecuencias si no se trata a tiempo.

Jokisch Polo: Bienvenidos a ¿Qué Onda Michigan?, un podcast de WKAR. Soy Michelle Jokisch Polo brindándote las noticias, entrevistas y reportajes relevantes para la comunidad Latina de Michigan.

Jokisch Polo: En los últimos dos meses una cepa altamente contagiosa de gripe aviar se ha agraviado en nueve estados de los Estados Unidos.

Jokisch Polo: Sorpresivamente, ha llegado a infectar a tres humanos. Uno en Texas y dos en Michigan quienes estaban trabajando con vacunos infectados.

Jokisch Polo: Oficiales de salud informan que lo inusual de este virus es la transmisión entre varias especies. Ya que nunca se había visto en vacas solo en aves.

Jokisch Polo: Epidemiologa Laura Castro de los Centros para el Control y la Prevencion de Enfermadmes. Ella dice que la gripe aviar es una enferdad causada por el virus de influenza tipo A.

Laura Castro: Y es una enfermedad que se encuentra naturalmente entre las aves silvestres o aves acuáticas. Así que es una influenza que se encuentra en las aves, usualmente.”

Jokisch Polo: Definitavemente esta enfermedad se encuentra normalmente en aves y puede transmitir a seres humanos a través de un contacto con un animal enfermo del virus.

Jokisch Polo: Desde el 2022 hasta el presente solo se ha documentado tres casos en humanos. La principal preocupación dice Castro es la prevencion y la socialización de toda esta información.

Castro: Así que la preocupación en este momento es que la gente tenga el conocimiento de riesgo de tener exposición directa a animales posiblemente enfermos Así que esa es parte de la preocupación actualmente.

Jokisch Polo: El virus se manifiesta de distintas manera, pero los síntomas del virus más común son descarga nasal, tos, muerte repentina de aves, producción reducida, huevos de cascara blanda o deformes. También los animales infectados pueden presentar falta de coordinación.

Castro: El animal enfermo puede tener el virus en la saliva, la mucosa. Hay diferentes manifestaciones para un animal enfermo o que haya muerto de origen desconocido. Pero sí es importante que si sospechan que un animal pueda estar contaminado con el virus de influenza aviar, no tener contacto directo. Y si tiene que interactuar, estar seguro, estar protegido con equipo de protección personal.

Jokisch Polo: El riesgo al publico general es bajo dice Castro. Pero si existe la posibilidad de contagio.

Castro: Este virus se puede transmitir a través de las aves, del ganado u otros animales enfermos, los cadáveres heces o desechos o la leche cruda. Así que es importante y también interacción con el ambiente, las superficias o aguas como los bebederos que pueden estar contaminados con heces o excretas de animales.

Jokisch Polo: Castro recomienda utilizar equipo de protección personal para los trabajadores de granjas de aves y ganado.

Castro: Así que el trabajador de granjas debe mantenerse con protección y estar seguro que se lo están colocando y quitando adecuadamente y un lavado de mano entre uso, para estar seguro que no se está llevando la contaminación a su hogar.

Jokisch Polo: El riesgo de contraer la gripe aviar a través del consumo de huevos es mínimo. Castro dice que es esencial no consumir productos crudos de leche ni huevos, el producto debe estar completamente cocido.

Castro: En Estados Unidos hay la práctica de cocinar o pasteurizar los huevos, pero es muy importante que entiendan que el producto de animal, huevos o leche, deben estar cocidos completamente para disminuir el riesgo. Pero los huevos comprados al comercio, que son pasteurizados, reduce ese riesgo de poder contraer la infección.

Jokisch Polo: La leche pasteurizada no tiene el virus presente ya que el proceso mata o atenúa al virus.

Castro: Si las personas están consumiendo productos de leche cruda, queso hecho por leche cruda o productos crudos, sí podría haber riesgo. Pero para la industria lechera, el proceso de pasteurización de la leche, el calentamiento, está protegiendo la leche.

Jokisch Polo: Los sintomas en seres humanos del contagio de la gripe aviar comienzan a manifestarse en el transcurso de dos a ocho dias y se pueden parecer a los de un resfriado comun. El paciente puede tener congestion nasal, dolor de garganta, cabeza, dificultad para respirar o dolores musculares.

Castro: Hemos visto casos sin síntomas. El caso confirmado tenía conjuntivitis, el cual es un enrojecimiento y una inflamación del ojo. Pero puede haber síntomas graves, como lo que es la gripe regular, que puede llevar hasta la muerte. Así que queremos estar seguros que si una persona que pueda tener contacto con animales, están expuestos a riesgo de las heces o un animal enfermo, posiblemente enfermo por la enfermedad de influenza aviar, tome esa precavida para ir a verse con un médico, porque los síntomas pueden ser variados, pueden ser leves hasta severos, como lo que es la influencia regular, congestión, tope, etcétera.

Jokisch Polo: Los ultimos casos que se han detectado en Michigan en seres humanos las personas solo tuvieron sintomas de gripe y de conjuntivitis que es una infeccion ocular. Segun las autoridades de la salud, la enfermedad en los individuous fue detectada tempranamente.

Nirav Shah: The state of Michigan enrolled this individual in what's called active monitoring. This means that the farm worker received a daily text message from the health department asking if they were experiencing any symptoms.

Jokisch Polo: Nirav Shah, Epidemiologo de los Centros para el Control y la Prevencion de Enfermadmes, declara que el estado de Michigan ya los tenía inscritos a lo trabajadores en un sistema activo de monitoreo constante, antes de que ellos salieran contaminados. Esto quiere decir que los trabajadores estaban recibiendo mensajes de texto diarios preguntándoles sobre su estado de salud.

Jokisch Polo: Los trabajadores ya se han recuperado y no tuvieron mayores complicaciones.

Jokisch Polo: Sin embargo algunos trabajadores agrícolas migrantes en Michigan han expresado su preocupación a los grupos de defensa laboral por la falta de equipo de protección personal disponible en los sitios. A muchos les preocupa no poder acceder a la licencia por enfermedad remunerada si se contagian de gripe aviar.

Jokisch Polo: Según los defensores de los trabajadores migrantes, las viviendas proporcionadas a los trabajadores agrícolas en las instalaciones lecheras, que funcionan durante todo el año, no son inspeccionadas con la misma frecuencia que las viviendas para los trabajadores agrícolas estacionales. Argumentan que la discrepancia plantea desafíos para garantizar el suministro de equipo de protección personal a quienes corren mayor riesgo de contraer la gripe aviar.

Jokisch Polo: Es importante mencionar que ninguno de los trabajadores en Michigan que salieron positivo con gripe aviar no estaban utilizando equipo de protecion personal antes de tener los sintomas.

Jokisch Polo: A principios de mayo, el Departamento de Agricultura del estado de Michigan declaró una “emergencia extraordinaria”. Ordenó a las empresas productoras lácteas y avícolas a implementar medidas sanitarias y profilácticas para evitar una mayor contaminación.

Jokisch Polo: El estado exige que las empresas provean equipos de protección personal a todos sus trabajadores.

Jokisch Polo: Uno de los mayores productores de huevo a nivel nacional se encuentra en Michigan. Y ha tenido que suspender los contratos de trabajo a un tercio de los empleados hasta nueva orden.

Jokisch Polo: Según un comunicado, 400 empleados y contratistas han tenido que abondanar sus puestos de trabajo.

Jokisch Polo: Una de las trabajadores, Abigail, quien empacaba huevos dijo que la compañía ha estado pendiente del estado de sus empleados.

Abigail: Me dijeron: si estás en una lista, ahorita no te puedo dar otro trabajo en otra granja porque nada más vas a descansar dos semanas. Entonces, en esas dos semanas ya tú regresas a tu trabajo.”

Jokisch Polo: El director de Herbrucks Poultry Ranch anunció en un comunicado que los despidos son temporales. Y que planean volver a contratar a la mayoría de empleados mientras renuevan la producción de sus animales.

Jokisch Polo: La prevencion y la higiene constante son nuestros mejores aliados especialmente para aquellas personas que están expuestas a la produccion de aves y lacteos.

