Decisión de Biden Trae Esperanza a Familias de Michigan: Caso de la Familia Reyes

A mediados del mes de Junio, El Presidente Biden emitió un decreto ejecutivo para activar la pronta obtención de una residencia legal para aquellos inmigrantes indocumentados, que sean cónyuges de estadounidenses. Esto alcanzaria a beneficiar a miles de inmigrantes en toda la nación, incluyendo a muchas familias aquí, en Michigan, como la Familia Reyes.

Michelle Jokisch Polo: El Presidente Joe Biden firma acciones ejecutivas que ofrecen protección contra la deportación y benefician a casi medio millón de indocumentados cuyos cónyuges son estadounidenses.

Noticias 1: Este martes la politica migratorio de Estados Unidos podria dar un nuevo giro. El presidente Biden planea anunciar cambios que traería un alivio a miles de inmigrantes indocumentados que viven bajo la amenaza de la deportación.

Noticias 2: En medio de las especulaciones, la comunidad inmigrante tiene esperanza de que se materialice la orden ejecutiva del presidente Joe Biden, que daría alivio migratorio sin salir del país, a los extranjeros indocumentados casados con ciudadanos estadounidenses, que entraron a los Estados Unidos sin visa o permiso legal.

Jokisch Polo: Bienvenidos a ¿Qué Onda Michigan?, un podcast de WKAR. Soy Michelle Jokisch Polo brindándote las noticias, entrevistas y reportajes relevantes para la comunidad Latina de Michigan. Al oído de toda nuestra comunidad Hispana.

Jokisch Polo: A mediados del mes de Junio, El Presidente Biden emitió un decreto ejecutivo para activar la pronta obtención de una residencia legal para aquellos inmigrantes indocumentados, que sean cónyuges de estadounidenses. Esto alcanzaria a beneficiar a miles de inmigrantes en toda la nación, incluyendo a muchas familias aquí, en Michigan, como la Familia Reyes.

Jokisch Polo: Cuando Lilia y Jose Reyes primero se conocieron hace cinco años, sabían que mantener unida a su familia no iba a ser nada fácil

Jokisch Polo: Jose es de Mexico y es indocumentado y ha estado viviendo en Estados Unidos desde los 15 años de edad.

Jose Reyes: Por las razones que me tocó hacerlo, fue por necesidad, porque mi familia se encontraba en una situación económica un poco desconcertante. Después, crucé por el área de Phoenix, Arizona, que fue Nogales y Phoenix, Arizona. Logré llegar al área de California y alli empecé a ejercer trabajos en el campo para generar un poco de economía y poder ayudar a mi familia.

Jokisch Polo: A pesar de que Jose está casado con Lilia, ciudadana estadounidense, no ha podido obtener un estatus legal porque llegó a los Estados Unidos sin permiso.

Jose Reyes: El hecho de los papeles es un un inconveniente muy grande. Ahora sí que en este país es una de las cosas principales que hay que tener en regla. Y es muy complicado ejercer un trabajo aquí por el hecho de la falta de ciertos documentos. Y sí, se le batalla, pero a veces, ya ve que siempre hay personas que le echan la mano a uno y ya se facilita un poco las cosas uno, pero no deja de ser una carga de que siempre estar en en la posición de que hay cosas que no tenemos en regla y estamos propenso a generar un problema por esa razón.

Jokisch Polo: Vivir sin estatus legal ha afectado muchos aspectos de la vida de la pareja de Battle Creek, incluyendo la imposibilidad de que José pueda adoptar legalmente a sus dos hijastras.

Jose Reyes: Porque sea lo que sea ahorita, yo soy su padrastro de ellas, pero ahora sí que, como dicen, bien me he ganado mi lugar también y ahorita no lo he podido hacer, pero yo soy el padre para ellas. Ellas me toman y me ven como su padre verdadero. Y más adelante mi plan es adoptarlas y todo eso. Pero, al momento, por lo mismo de mi situación, es un poco más complicado. Son mis planes más adelante, por el hecho de que ya me he ganado el cariño de ellas y ellas me quieren como su padre, bien. Realmente ellas ya ni siquiera tienen en mente de que tenían a otra persona antes

Jokisch Polo: Actualmente, José es el principal proveedor de la familia y trabaja a tiempo completo como supervisor de obras de construcción, permitiendo así, que Lilia pueda quedarse en casa y cuidar a una de sus hijas que tiene discapacidad de aprendizaje. Sin embargo, debido a su falta de estatus legal, a José le preocupa que tomarse el tiempo para acompañar a su esposa a las reuniones de su hija con médicos pertinentes, le afecte en su área laboral y ponga en riesgo su empleo.

Jose Reyes: Mi esposa es ciudadana y todo, sabe manejar y todo, pero no se siente capaz todavía de hacer viajes tan largos por el hecho de que va a ir solamente con los niños. Y por esa razón a veces yo tomo los días, pero es un poco complicado, porque desde el salir de aquí ya voy con la idea de que posiblemente hasta simplemente regrese y me hablen mi patrón y me digan: ‘¿Sabes qué? Ya no hay trabajo para ti. O eso de que estés faltando cada vez de que tienes que llevar a tu hija, no es cosa de nosotros.’ Y es algo que no se ve como si fuera algo tan complicado, pero realmente sí es un peso muy grande, porque desde empezar, que no estoy legalmente aquí, ella necesita esas atenciones y yo no puedo darme el lujo ni de descuidarla a ella, ni descuidar mi trabajo. Es muy complicado y es algo que debería de estar más remarcado en la situación que nada, porque a pesar de mi situación y la economía, esos detalles, al final de cuentas, se quedan a un lado cuando se trata de la salud de ella y del bienestar de mi familia.

Jokisch Polo: Lilia dice que lleva la carga de tener que ser el contacto principal para los asuntos oficiales de la familia.

Lilia Reyes: Es un poco más pesado, más porque como tengo mis hijos, se me complica un poco más y mi esposo sí me ayuda mucho. Y todo lo que es de papeles tengo que estarlo llenando yo y andar para allá y para acá. Y es un poco complicado, por lo mismo de que siempre si me ayuda mucho mi esposo. Y nomás que a veces me detengo mucho. Y muchas cosas, por lo mismo de que mi esposo todavía no tiene bien su situación. Y no me gustaría arriesgarlo porque ahorita él es el que nos mantiene. De él dependemos todos. Gracias a él, no trabajo, me hago cargo de mis hijos.

Jokisch Polo: Una reciente decisión de la Casa Blanca ha dado a la familia Reyes un poco de esperanza.

Jokisch Polo: A mediados de junio el presidente Biden, confirmamos que emitió una acción ejecutiva que otorgaría a inmigrantes como José un estatus legal sin necesidad de salir del país.

Jokisch Polo: Actualmente, aquellos que ingresan ilegalmente a los Estados Unidos deben solicitar una exención al gobierno y someterse a una entrevista con un oficial consular fuera de los EE. UU. si desean obtener un estatus legal. El proceso no está garantizado y en variedad de circunstancias, puede mantener separadas a las familias de estatus mixto.

Jokisch Polo: Las acciones ejecutivas de Biden abrirán un camino para que los inmigrantes indocumentados casados con un ciudadano estadounidense califiquen para una tarjeta de residencia y luego la ciudadanía estadounidense.

Jokisch Polo: Veronica Thronson es directora de la Clínica de Derecho de Inmigración en la Facultad de Derecho de la Michigan State University.

Veronia Thronson [Ingles]: So this program is going to help long term residents, so people who have been here since June 17 2014, who are married to a US citizen. Those are the people who are going to benefit, long term people who already have ties in the community, who are contributing to the community, who may have US citizen children, who are trying to legalize. But because of the way they entered, they have been prevented from doing so. It is a way to try to help people, I think it's a little bit too late, given that we come in election year, but I am hopeful that a lot of people are going to benefit from it.

Veronica Thronson [Español]: Así que este programa va a ayudar a residentes de largo plazo, es decir, personas que han estado aquí desde el 17 de junio de 2014, que están casadas con un ciudadano estadounidense. Los que reciban este beneficio, son aquellas personas que largo plazo ya tienen lazos en la comunidad, y quienes están contribuyendo a la comunidad, y aun, tienen hijos ciudadanos estadounidenses, que están intentando legalizarse. Pero siendo el caso, y debido a la forma en que ingresaron, se les ha impedido hacerlo.

Es una forma de intentar ayudar a estas personas. Creo que es un poco tarde, considerando que estamos en año electoral, pero tengo esperanzas de que muchas personas se beneficien de esto.

Jokisch Polo: Los inmigrantes indocumentados deben pasar una verificación de antecedentes penales y demostrar que han estado en los EE. UU. durante al menos diez años para ser elegibles para un estatus legal bajo las acciones ejecutivas de Biden.

Veronia Thronson [Ingles]: There are things that people could start doing. At the clinic we are going to be doing community presentations once we know how the program is going to play out. It is important that people don't go and start paying money to lawyers right now but they should be saving money because this program is not going to be cheap. Right now applying for a green card is costing around $1440 dollars for the application and that's beyond the family petition application cost of $675. So there’s a lot of money involved in submitting the application to the government. People should start, if they think they qualify they should definitely start saving money because it's not going to be free.

Veronica Thronson [Español]: Hay cosas que la gente podría empezar a hacer. En la clínica vamos a hacer presentaciones comunitarias una vez que sepamos cómo se va a desarrollar el programa. Es importante que la gente no vaya y empiece a pagar dinero a abogados en este momento, pero sí deben estar ahorrando dinero porque este programa no va a ser barato. Actualmente, solicitar una tarjeta verde cuesta alrededor de $1440 dólares sólo para la solicitud, además del costo de $675 dólares para la solicitud de la petición familiar. Por lo tanto, hay mucho dinero involucrado en presentar la solicitud al gobierno. Las personas deberían empezar a ahorrar dinero si creen que califican, porque no será gratuito.

Se espera que el programa entre en vigor a finales del verano. Y Veronica advierte que no se dejen estafar.

Veronia Thronson [Ingles]: I am concerned that people are going to be taken advantage of. I already heard comments of people saying that they are being charged to save their place in line for when this law takes effect and I think that's one of the concerns we have, particularly with the Latino community. So it is important that people listen to the news and don't pay any money.

Veronica Thronson [Español]: Estoy preocupada, de que existan casos de inmigrantes que vayan a ser engañados. Pues se ha escuchado declaraciones de personas diciendo que les están cobrando para reservar su lugar en la fila del proceso, cuando sea que entre en vigor esta ley, y esta es una de las preocupaciones más grandes creo que tenemos, especialmente con la comunidad latina. Por lo tanto, es importante que la gente escuche las noticias y no pague dinero alguno.

Jokisch Polo: Por ahora, Lilia Reyes tiene la esperanza de que su esposo, José obtenga un estatus legal para fin de año, dándoles la estabilidad que han anhelado desde que se conocieron.

Jokisch Polo: Este episodio fue producido por mi, Michelle Jokisch Polo.

Jokisch Polo: Las voces en español de este episodio fueron generadas por una tecnología de inteligencia artificial llamada Speechify.

Escucha ¿Qué Onda Michigan? en todas tus plataformas favoritas de podcasts.. Este programa fue realizado para ti, porque eres especialmente latian y te escuchamos.

Jokisch Polo: ¿Qué Onda Michigan? Es una producción de WKAR. También puedes escucharnos en la radio todos los sábados a las 9:45am y los domingos a las 8am sintonizando la estación 102.3FM o la 870 AM. Soy Michelle Jokisch Polo. Hasta la próxima.

Esta conversación ha sido editada para mayor claridad y concisión.