Movimiento de Licencias Para Inmigrantes, Escazes de Formula Para Bebes

Transcripción del Episodio

Michelle Jokisch Polo: Los inmigrantes en Michigan continúan pidiendo a los legisladores que aprueben una ley que les daría acceso a licencias de conducir. Les contamos la historia de Lupita Sanchez.

Pablo Castro: Las tiendas de todo Estados Unidos siguen teniendo escasez de formula para bebes. Esta semana hablamos con una experta en nutrición para saber qué hacer si no puede conseguir la fórmula que usualmente compra en las tiendas.

Jokisch Polo: Bienvenidos a ¿Qué Onda Michigan?, un podcast de WKAR. Soy Michelle Jokisch Polo.

Castro: Y yo, Pablo Castro, brindándote todas las noticias de la semana, entrevistas y reportajes relevantes para la comunidad Latina de Michigan. Es Viernes 13 de mayo del 2022.

Jokisch Polo: La semana pasada, cientos de cartas llegaron a las oficinas de los legisladores de Michigan. Estas cartas fueron escritas por miembros de la comunidad indocumentada del estado para exigir que se apruebe una ley que les de acceso a licencias de conducir.

Castro: Lupita Sanchez vive en Niles en el suroeste de Michigan. Ella vino en el 2004 y para entonces había una ley que permitía a las personas sin estatus legal recibir una licencia de conducir o una identificación personal del estado.

Lupita Sánchez: Y fue sencillo obtener una licencia de conducir. Tuve la oportunidad de ir a hacer mi examen escrito posteriormente, hacer mi examen de manejo y obtener una licencia de conducir. Pero en el 2008 nos quitaron ese derecho. Nos quitaron el derecho de tener una licencia y desde entonces sólo esperábamos el tiempo a que se fueran venciendo, que se llegara el término escrito en nuestra licencias.

Jokisch Polo: En diciembre del 2007, el Fiscal General de Michigan de ese entonces, emitio un nuevo dictamen que afirmaba que un inmigrante indocumentado no puede ser considerado residente de Michigan y que según la ley, solo un residente con estatus legal permanente o una green card puede ser considerado como residente del estado.

Castro: Y fue a principios del 2008, que la Secretaría de Estado aplicó la afirmación del fiscal negando el acceso a licencias de conducir a personas indocumentadas y aquellas con estatus migratorio temporal como las visas de estudiante.

Jokisch Polo: En Febrero del 2008, la Legislatura de Michigan modificó las leyes de identificación del estado para aclarar quiénes eran elegibles para una licencia de conducir o una identificación personal.

Castro: Así fue como se definió que un residente era alguien que vivía en el estado y por lo mismo estaba "legalmente presente" en el país.

Para entonces, Lupita no dejaba de pensar sobre lo que iba a hacer luego de que se le venciera la licencia.

Sánchez: Huy! Pensé muchas cosas, como lo difícil, lo difícil que venía, lo que nos esperaba. No era bueno porque daba a entender muchas cosas el hecho de quitarnos, de quitarnos una licencia de conducir era en cierta modo, hasta una discriminación la que estaban haciendo. Entonces va más allá de solamente quitarnos el documento, porque sabemos que el documento es tan, tan importante para nosotros. No podemos hacer muchas de las cosas que normalmente una persona con licencia puede hacer.

Jokisch Polo: Ella recuerda que un día le tocó llevar a su hijo pequeño al doctor y le pidieron una licencia de conducir. Ella no sabía qué hacer y decidió entregarle a la recepcionista su licencia de conducir vencida.

Sánchez: Y mi primer tropiezo que tuve al no tener una licencia de conducir fue el momento de llevar a uno de mis hijos al doctor y me rechazaron esa licenciaesavencida. Me la arrojaron literalmente por la ventanilla y me dijeron que esta licencia está vencida. No puedes hacer nada con esto. Ve y regresa. ¿Me traes una licencia válida o una aid válida del Estado? Y ese fue mi primer tropiezo sin tener una licencia de conducir.

Castro: Lupita tuvo que llevar a su hijo a otro médico donde no se le obligaba a mostrar una licencia de conducir para recibir servicios de salud.

Sánchez: Busqué otros lugares donde donde me permitieran. Traté también de sacar mi pasaporte, el pasaporte mexicano y hasta que finalmente encontré un lugar donde pudieran hacerle el físico a mi hijo. Pero si realmente fue. Fue un impacto. Y yo veo en mi. Solo fue un físico lo que me negaron. Me pongo a pensar en las personas que tienen a sus hijos con una enfermedad crónica donde deben estar constantemente en el doctor, donde tienen que viajar inclusive. Usualmente de aquí de ensayos nos vamos a una clínica comunitaria, pero donde no tienen todos los recursos, entonces nos mandan hasta Kalamazoo y para nosotros es muy difícil arriesgarnos a manejar hasta Kalamazoo sin una licencia de conducir.

Jokisch Polo: Hasta ahora varias leyes que darían el acceso a licencias y documentos de identificación personal han sido pospuestas en la legislatura de Michigan. Y personas como Lupita están atentos a recibir una audiencia en el capitolio.

Castro: Esta audiencia le daría una oportunidad a los residentes de Michigan de dar su opinión sobre las leyes en frente de los legisladores.

Sánchez: El año pasado en septiembre nos dieron una audiencia y muchas coaliciones y mucha gente interesada en que nos den esa audiencia. Estuvimos presente, tuvimos la oportunidad de estar ahí, pero justamente dos horas antes de que iniciara la audiencia nos la cancelaron y eso no, eso es una falta de respeto para nuestra comunidad, porque nosotros pertenecemos a esta, a este estado. Somos una comunidad aquí en Michigan, porque nosotros también hacemos nuestros pagos de nuestras taxes. Tenemos todos damos, inclusive cuando vamos a llenar los documentos para hacer nuestras taxes, tenemos que marcar como residente de Michigan, pero solamente para eso. Entonces, ¿dónde está el respeto que merecemos?

Jokisch Polo: La definición de "legalmente presente" se ha modificado ligeramente desde el 2008, y ahora la ley hace referencia a quienes están "autorizados por la ley federal" a estar en los Estados Unidos.

Castro: Michigan reconoce el derecho a conducir, sin la necesidad de demostrar una presencia legal en el país, a través del uso de una licencia extranjera y válida, de países como México, India, Corea y Guatemala.

Lupita espera ver un cambio pronto para poder manejar sin miedo.

Sánchez: Mi esperanza es muy positiva, muy positiva. Yo creo que vamos a vamos a ganar licencias, no va a ser fácil, yo lo entiendo, pero mientras nos mantengamos en la lucha sé que vamos, vamos a ganar una licencia de conducir porque ya vamos cerca de 14 años sin una licencia de manejo y creo que es algo que se debería de entender en todo. Todos los habitantes de Michigan, que es un beneficio común, al tener una licencia de conducir, nos estaríamos beneficiando más de 100.000 personas. Además de eso tendrían la oportunidad de bajos costos en las aseguranza. Ayudaría a la economía. Y sobre todo, la seguridad en las calles. Así como tener una buena relación entre las comunidades con la policía. Para mí eso es algo bien, bien importante. El tener la libertad de llevar a tus hijos. Para diferentes escuelas. Un escuela donde tú elijas, que sepas que van a recibir ellos una buena educación. Nos daría mucha libertad. El beneficio creo que es para todos los habitantes del estado de Michigan.

Jokisch Polo: Las tiendas de todo el país siguen teniendo escasez de leche de fórmula para bebés. En febrero la agencia encargada de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos advirtió que ciertas fórmulas infantiles fabricadas en una planta de Abbott en Sturgis Michigan podrían contener bacterias. Este anuncio llegó después de que la agencia recibiera cuatro informes de bebés que fueron hospitalizados con infecciones bacterianas después de consumir la fórmula. Causando la muerte a dos de estos bebés.

Castro: La escasez tiene el potencial de afectar a muchos niños en todo el país. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, el 2017, solo una cuarta parte de los bebés nacidos en Estados Unidos fueron alimentados exclusivamente con leche materna durante sus primeros seis meses.

Kristen Hanulcik: En este momento sabemos que es muy difícil para los padres que puedan tener acceso a la fórmula habitual para sus bebés. A Veces nos puede ayudar llamando con anticipación a la tienda donde ustedes van para confirmar que tienen la formula especifica que sus bebés necesitan.”

Jokisch Polo: Ella es Kristen Hanulcik por medio de la intérprete. Ella es encargada de nutrición para el departamento de salud y servicios humanos para el estado de Michigan.

Hanulcik: Las fórmulas en realidad son tan parecidas que la mayoría de los bebés con buena salud pueden cambiar fórmulas sin ningún problema.”

Jokisch Polo: Para los padres con bebés saludables realmente no hay mucha diferencia entre las distintas marcas de fórmula. Por lo que no habría ningún problema en cambiar de marca si es que alguien lo necesita.

Existe mayor escasez en las fórmulas especializadas para esos bebés que no son capaces de tolerar otras fórmulas.

Hanulcik: Bueno en este momento todos sabemos que es muy importante que los bebés reciban una sustitución adecuada de la forma habitual si esta no está disponible todas las fórmulas tienen un estándar que deben cumplir con los mismos estándares de calidad de nutrición de la FDA. Una de las marcas pueden incluir la marca de Similac, Enfamil, y Goodstart, también se encuentran marcas de las tiendas de Parent's Choice, Meijer, CVS y también hay otras marcas dependiendo de la tienda.

Castro: Es importante que los padres no traten de comprar más fórmula de la que necesitan. Y que tampoco intenten anadir agua a la fórmula ya que el bebe no podría estar recibiendo suficiente nutrición si no se le están dando las calorías que necesita.

Jokisch Polo: Y la otra cosa es que los riñones de los bebés aún no están desarrollados completamente.

Hanulcik: Las familias no deben alimentar a sus bebés con fórmula casera o fórmula aguadas. Se refiere a ponerle agua a las fórmulas para que duren más, ya que estas prácticas son muy, muy inseguras. Se recomienda que las familias se comuniquen con el proveedor de atención médico de su bebé para poder así obtener ayuda si se encuentra en una situación en la que no tienen acceso a la fórmula del bebé.”

Castro: Es muy importante que los padres con bebés recién nacidos hablen con su pediatra para que busquen el apoyo que necesitan para amamantar si pueden. Esto ayudaría, ya que no sabemos exactamente lo que va a pasar con la escasez de fórmula de aqui en adelante.

Hanulcik: Es posible que las tiendas más pequeñas o las farmacias tengan fórmula, incluso las tiendas más grandes que no tengan, pues la existencia? Se puede preguntar, a ver si de pronto la tienen en el consultorio. Un proveedor de atención médica puede tener también latas disponibles. Entonces también es bueno preguntar ahí o puede probar una caridad local o una despensa de alimentos. Pues también es bueno preguntarlo para bebés, niños con fórmulas especiales como, digamos, alergias o otras necesidades especiales de salud, se le recomienda hablar con el proveedor de atención médica sobre otras alternativas apropiadas para el bebé específicamente.

Jokisch Polo: Se recomienda a los padres que consideren darle leche materna a los bebés. Aunque muchas madres no pueden o no quieren amamantar, existen bancos de leche materna.

Hanulcik: Pero algunas mamás dan su exceso de leche materna a los padres de bebés necesitados. Esto es, a través del intercambio informal o casual de leche. Estos intercambios se realizan dentro de la misma comunidad a través de sitios en medio de internet, redes sociales y familias que están ayudando a compartir la leche. La práctica de compartir la leche ha ocurrido culturalmente durante muchísimos años. Sin embargo, según la Académica de Medicina de Lactancia Materna compartir leche materna de manera informal puede llegar a tener riesgos potenciales.

Castro: Las familias deben considerar tanto los beneficios de la leche materna como los posibles riesgos de exposición a medicamentos o enfermedades infecciosas a través de la madre.

Jokisch Polo: Este episodio fue producido por mi, Michelle Jokisch Polo. Lo editaron Pablo Castro y Clay Oppenhuizen. El diseño de sonido es de Karel Vega. Somos ¿Qué Onda Michigan? Podcast en Spotify, Apple Podcasts, Google Store, Stitcher y Facebook.

Jokisch Polo : ¿Qué Onda Michigan? Es una producción de WKAR.

Castro: También puedes escucharnos en la radio todos los sábados a las 9:45am y los domingos a las 8am sintonizando a la estación 102.3FM o la 870 AM. Soy Pablo Castro.

Jokisch Polo: Y yo Michelle Jokisch Polo. Hasta la próxima.