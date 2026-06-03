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PBS News Hour

Health workers struggle to contain Ebola outbreak

Season 2026 Episode 114 | 5m 24s

The World Health Organization said Wednesday that the fight against Ebola in the Democratic Republic of Congo is "catching up" with the spread of the virus. But health officials warn the crisis is far from over with more than 340 cases already confirmed and the outbreak crossing into neighboring Uganda. Chris Ocamringa reports from DRC's capital Kinshasa.

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