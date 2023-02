Educadores y defensores presionan a la legislatura a combatir la violencia armada tras el tiroteo

Esta nota ha sido traducida por Clay Oppenhuizen. This article has been translated by Clay Oppenhuizen. Read the English version here .

Educadores, defensores de la seguridad de las armas y estudiantes acudieron al capitolio estatal en Lansing el lunes para instar a los legisladores de Michigan a aprobar leyes para combatir la violencia armada.

El impulso se produce inmediatamente después de un tiroteo masivo en la Michigan State University que dejó tres estudiantes muertos y cinco hospitalizados.

El lunes por la mañana, estudiantes y activistas de MSU con el grupo March for Our Lives flanquearon a una serie de oradores que expresaron su apoyo a la legislación sobre seguridad de armas. La conferencia se colocó intencionalmente entre el edificio del Capitolio Estatal y la oficina de la Junta de Educación.

Varios educadores dijeron que la legislatura necesita reformas que protejan a las escuelas de la violencia con armas de fuego, incluidos nuevos requisitos de almacenamiento de armas y verificaciones universales de antecedentes para quienes compran armas de fuego.

Arjun Thakkar / WKAR-MSU Pamela Pugh pide al poder legislativo que promulgue leyes sobre la seguridad de las armas.

Los demócratas han presentado proyectos de ley en el Senado estatal que implementarían estos cambios, así como órdenes de protección contra riesgos extremos. Estas disposiciones, también conocidas como "leyes de bandera roja", permitirían a los tribunales negar temporalmente el acceso a armas de fuego a las personas que creen que representan un riesgo para ellos mismos o para los demás.

La presidenta de la Junta de Educación de Michigan, Pamela Pugh, agradeció a los funcionarios demócratas por apoyar las leyes de seguridad de armas, pero pidió a los republicanos que respalden las medidas.

“No estamos pidiendo, estamos exigiendo que se haga una política para proteger a nuestros niños”, dijo Pugh. “Necesitamos que todos llamen a sus amigos al otro lado del pasillo y les digan que ahora es el momento en que Michigan debe unirse”.

Los legisladores republicanos han expresado su apoyo a la aplicación más estricta de las leyes actuales, así como a las propuestas bipartidistas para expandir los recursos de salud mental en las escuelas.

David Hogg, un sobreviviente del tiroteo en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas en Florida en 2018, pidió a los republicanos que rompan el estancamiento y colaboren con los demócratas en la legislación de seguridad de armas. Dijo que avanzar hacia el fin de la violencia armada requeriría un movimiento unido a través de las fronteras políticas y generacionales.

Arjun Thakkar / WKAR-MSU David Hogg está pidiendo a los republicanos que trabajen con los demócratas para proteger a los estudiantes de la violencia armada.



“Lo que estamos haciendo como país en este momento no está funcionando”, dijo Hogg. “El ciclo en el que estamos de debate interminable, inacción, no está funcionando. Y sé que esto no es algo de lo que solo los demócratas estén cansados, o de lo que solo los republicanos estén cansados. Todos los estudiantes de Estados Unidos están exhaustos”.

La conferencia de prensa incluyó a varios oradores que hablaron en nombre de las víctimas del tiroteo en la Escuela Secundaria de Oxford de 2021 en el que cuatro estudiantes murieron y siete resultaron heridos.

Los defensores de los estudiantes de MSU también organizaron una protesta fuera del Capitolio más tarde el lunes para presionar por la legislación de seguridad de armas.

En lugar de regresar a clases, cientos de estudiantes optaron por participar en una sentada, tal como lo hicieron la semana pasada . Con carteles de protesta y mochilas, los estudiantes de MSU se alinearon en filas en el césped del Capitolio para escuchar a los oradores.

Asha Denny, una estudiante de transferencia reciente en MSU, le dijo a la multitud que aún no estaba lista para volver a la normalidad.

Michelle Jokisch Polo / WKAR-MSU Cientos de estudiantes se sientan y escuchan discursos frente al edificio del Capitolio.



En un esfuerzo por ayudar a los estudiantes a sentirse seguros, la universidad ha aumentado la presencia policial en el campus. Los funcionarios de MSU han terminado la instrucción en Berkey Hall y MSU Union por el resto del semestre. Las clases que se impartieron en ese edificio se imparten en otro lugar del campus.

"¿Cómo se supone que debo tomar una prueba con los mismos lápices que agarré en mi mano y un intento desesperado de luchar contra un intruso en mi dormitorio donde se supone que debo sentirme seguro?" ella dijo. “La esquina de la sala de estar de mi dormitorio donde todos nos escondimos se siente obsesionada por mis pensamientos y pesadillas donde supuse que yacerían nuestros cadáveres”.

Denny fue uno de los miles de estudiantes que se vieron obligados a esconderse en el campus durante varias horas el pasado lunes por la noche mientras había una alerta activa de tirador.

En la sentada estuvo presente el vicepresidente de administración interna del cuerpo estudiantil de MSU, Carl Miller Grondin. Dijo que regresaba al campus cuando recibió la alerta de tirador activo en su teléfono.

“Yo y 50,000 de mis compañeros espartanos estábamos encerrados en la pesadilla sin poder escapar. A la 1:10 a. m., se levantó la orden de permanecer en el lugar y finalmente pude conducir al campus cuando pude llevar a mi hermana [al campus]”, dijo.

Gabrielle Bane, una estudiante de segundo año que estudia negocios, le dijo a la multitud que el lunes pasado pasó varias horas atrincherándose dentro de una habitación cerrada con llave en un edificio del campus.

“Con este discurso les pido que luchen con nosotros y por nosotros. Llevar justicia a las víctimas en todas partes y ayudar a poner fin a la violencia armada mediante la aprobación de leyes de armas sensatas y la restricción de quién puede obtener acceso a las armas de fuego”, dijo durante su discurso.

Bane también instó a los funcionarios de la universidad a considerar la instalación de dispositivos para evitar que cualquier persona ajena a la comunidad de MSU ingrese a los edificios sin una tarjeta de acceso.