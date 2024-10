¡Prepárate para Votar! Todo lo que Necesitas Saber para Participar

Michigan es uno de los estados más observados en este ciclo electoral y tiene el potencial de influir significativamente en el equilibrio de poder en Washington, D.C.

Transcripción del Episodio

Michelle Jokisch Polo: Michigan es uno de los estados más observados en este ciclo electoral y tiene el potencial de influir significativamente en el equilibrio de poder en Washington, D.C. Mientras las campañas de Donald Trump y la vicepresidenta Kamala Harris recorren el estado para movilizar a los votantes en apoyo a sus respectivos candidatos, las elecciones se acercan rápidamente, con menos de un mes por delante. La intensidad del ambiente electoral aumenta, y ambos candidatos intensifican sus esfuerzos para captar la atención y el apoyo de los electores. Pero ¿como podemos involucrarnos? Hoy te ofrecemos toda la información necesaria sobre cómo participar en estas cruciales elecciones.

Jokisch Polo: Bienvenidos ¿Qué Onda Michigan?, un podcast de WKAR. Soy Michelle Jokisch Polo brindándote las noticias, entrevistas y reportajes relevantes para la comunidad Latina de Michigan. Al oído de toda nuestra comunidad Hispana.

Jokisch Polo: Hoy tenemos el placer de conversar con Luz Meza, quien desempeña un papel fundamental en la Secretaría de Estado de Michigan.

Su experiencia y conocimiento sobre el proceso electoral son esenciales para comprender cómo participar en las próximas elecciones.

¡Bienvenida, Luz y gracias por estar con nosotros!

Luz Meza: Hola, muchas gracias, estamos feliz de estar aquí.

Jokisch Polo: ¿Cuáles son los requisitos para registrarse para votar en Michigan?

Meza: Hay varias formas para registrarse para votar en el estado de Michigan, incluso el mismo día de las elecciones. Pero lo más importante es hacerlo lo más antes posible. Si debemos de preguntarnos para empezar si somos elegibles para votar. Y para ser elegibles para registrarse para votar en Michigan deben ser residentes de Michigan viviendo en su ciudad o su municipio durante al menos 30 días antes del día de las elecciones. Debe ser ciudadano de los EE.UU. no estar cumpliendo condena en la cárcel o prisión y tener por lo menos 18 años de edad el día de las elecciones. Hay varias formas de completar el registro para votar y eso es en línea, por correo, en la oficina de la secretaria del estado y también en la oficina del secretario o secretaria de su condado, ciudad o municipio.

Jokisch Polo: ¿Debo afiliarme a un partido político? ¿Qué pasa si ya estoy afiliado a uno, pero quiero votar por otro candidato de otro partido? ¿O quizás quisiera yo votar por algunos candidatos de un partido y por otros de otro?

Meza: Claro que no tiene que estar afiliado con ningún partido. Las elecciones son importantes para los que comparten de cualquier opinión política el día de las elecciones en su boleta tienen la opción de votar por un partido en general, que quiere decir que cuando escoges esa opción, todas sus elecciones que son partidarias van a ser por ese partido. Es importante saber que hay secciones en las boletas que son no partidarias y aún en esas, aún haber al haber elegido votar por el partido completo, tienen que votar por separado por la sección que es no partidaria. Igualmente, si quiere votar por candidatos de un partido para ciertas áreas y de otro en otras, puede hacerlo. Es importante no elegir la opción que es partidaria al principio de la boleta.

Jokisch Polo: ¿Cómo puedo verificar mi estado de registro de votante?

Meza: Puede verificar el registro en la página de la Secretaría del Estado que es dedicada a las elecciones. Esa página es www.michigan.gov/VOTE Ahí podrá encontrar la información sobre su registro, información sobre sus casillas, su boleta y cualquier otra información que sea pertinente a su registro.

Jokisch Polo: ¿Cómo puede una persona votar anticipadamente? ¿Y cuáles son las fechas límites?

Meza: Aquí hay muchas opciones, y sí quiero recalcar que el voto anticipado es una opción que viene de legislación que se ha hecho en los últimos años. El voto en ausencia sin explicación se permitió desde la iniciativa de votación en el 2018 y la aprobación abrumadora de la propuesta dos que contribuyó a los nuevos elementos para este 2024. Lo que hace que sea más fácil que nunca para los electores elegibles participar en nuestras elecciones mediante la lista permanente de solicitud de boletas de voto ausente, la postal prepagada para el retorno de boletas, el rastreo gratuito de boletas por correo, los buzones de depósito de boletas que son seguros y en cada condado, ciudad o municipio y lo más notable, que es nueve días de votación adelantada presencial en cada condado, ciudad o municipio. Y quiero hablar más sobre eso y los detalles de esta nueva opción, porque esto hará que emitir el voto sea más conveniente para los electores ocupados del estado de Michigan. Para cada elección a nivel estatal, los electores de Michigan tienen un mínimo de nueve días de votación adelantada en persona. Y en algunas áreas se están ofreciendo aún más que eso.

Meza: Eso significa que por lo menos cinco días entre semana, 2 fines de semana antes del día de la elección, pueden ir y emitir su voto, incluso el sábado y el domingo. Esto es un cambio en la jornada electoral que antes era de solo un día y ahora son días de elección. Esto es una victoria para los trabajadores y las familias de Michigan porque los electores tienen opciones para emitir su voto de una forma conveniente.

Jokisch Polo: ¿Es muy tarde ahorita para para poder recibir una boleta de ausente? ¿Una boleta ausente?

Meza: No, claro que no. Aún pueden solicitarlas con la oficina del secretario de su ciudad, su condado o su municipio y se pueden solicitar en línea también.

Jokisch Polo: ¿Y qué tal es si alguien no recibe su boleta de correo?

Meza: Lo que más recomendamos es asistir con su secretario de su condado, su estudiado, su municipio, conocidos como el County City or Township Clerk. Ellos van a ser los expertos en toda la información que es pertinente a cada votante. Eso se maneja a nivel local y ya la elección en general se maneja a nivel estatal por medio de la secretaria del estado. Sí quiero recalcar que la fecha límite para registrarse para votar y poder votar en una próxima elección es el 21 de octubre. Si se registra utilizando cualquier método que no sea en persona con el secretario de su ciudad o su municipio. Con el secretario de la ciudad o del municipio puede registrarse para votar incluso el mismo día de las elecciones.

Jokisch Polo: ¿Qué tipo de identificación se requiere para votar en persona?

Meza: Para votar en persona, generalmente si se pide una identificación estatal o licencia, pasaporte. Pero en realidad puede votar la gente puede votar sin esos documentos, ya sea que se le hayan olvidado y pueden firmar una declaración jurada en la que dice que usted es quien dice que es. Es muy importante que la gente sepa que cualquier declaración jurada que se firma para propósito de las elecciones puede tener consecuencias graves si es que se encuentra que eso ha sido información falsa.

Jokisch Polo: ¿Existen recursos para ayudar a los votantes con discapacidades?

Meza: Sí, claro. Lo primero es que esos votantes tienen la posibilidad de pedir su boleta por correo y poder entregarla en alguno de los buzones o igualmente por correo para que lo puedan hacer desde la comodidad de su hogar en todas las elecciones. También hay un módulo que es para personas con discapacidad que les permite ir al día de las elecciones y votar con asistencia de ese módulo.

Jokisch Polo: ¿Qué medidas se están tomando para garantizar la seguridad de las elecciones en Michigan?

Meza: Esto es una conversación muy amplia, porque la seguridad va más allá de simplemente cómo se cuentan las boletas y este tipo de problemas, sino que también estamos viendo muchas instancias de desinformación que se está compartiendo en la comunidad. Muchas veces sabemos que nuestra comunidad busca sus noticias por medio de las redes sociales y otros medios como el WhatsApp, y ha sido un problema muy grande que más con el uso de la inteligencia artificial, es muy fácil compartir información que no es verídica. Nuestro objetivo con todas las medidas que estamos tomando antes de estas elecciones es informar a la gente para que puedan utilizar la voz de la Secretaría del Estado como un lugar donde pueden encontrar información verídica. Por lo tanto, en nuestro sitio web también pueden encontrar una sección con preguntas frecuentes y dudas que se están haciendo comúnmente, esa sección muy pronto estará disponible también en español

Jokisch Polo: ¿Puedo obtener una boleta en español?

Meza: Esto puede variar en diferentes localidades, ya que depende de la cantidad de personas de habla español que existan en esa localidad. Entonces eso puede variar dependiendo al lugar, pero generalmente si no es una proporción muy grande de los votantes, la boleta no estaría disponible en español, más si tiene la posibilidad de contactarse con agencias de asistencia que lo puedan ayudar a traducir.

Jokisch Polo: ¿Cómo puedo reportar irregularidades o problemas durante el proceso de votación? ¿O quizás alguien me está diciendo que no puedo votar, pero si soy ciudadano y no me están dejando, qué puedo hacer?

Meza: Les recomendamos anotar el número que le voy a dar a continuación, ya que es una línea no partidaria, para que las personas puedan encontrar ayuda si encuentran alguna irregularidad en cualquier módulo de la elección. El número es 1888-VE-Y-VOTA y esta es una línea en español.

Jokisch Polo: ¿Cuáles son las opciones de votación para los estudiantes que no están estudiando en casa pero quizás están estudiando en otros lugares o fuera del estado?

Meza: Esta es una pregunta que es muy familiar para mí porque mi hermana justo ahora está en la universidad, entonces no va a estar en casa el día de las elecciones, pero ella ya ha pedido su boleta y su boleta ha llegado por correo para que ella la pueda emitir antes del día de las elecciones. Entonces esa es la primera opción, aplicar por la boleta para que le sea mandado por correo. Y deben de saber que hay una opción que pueden hacer la petición de la boleta por correo permanente. Así es que para cada elección futura ya estarán registrados para recibir esa boleta de voto ausente. La segunda opción es asistir en los nueve días de votación adelantada a las oficinas, generalmente es del secretario de su ciudad, condado, municipio para votar por adelantado. También en estas mismas oficinas, si van a sus páginas web pueden encontrar ubicaciones de otras casillas que estarán abiertas para para votación adelantada, pero la opción es tomar un fin de semana o un diente de semana en que quizá no tengan clases para ir y votar en voto adelantado.

Jokisch Polo: ¿Cómo se cuentan los votos en Michigan y cuánto tiempo lleva este proceso?

Meza: Los votos en Michigan son contados electrónicamente siempre cuando vamos a votar. Yo creo que ya han notado que su boleta la ponen a una máquina, que esa máquina nos ayuda a contar los votos electrónicamente. Generalmente al final de la noche ya tenemos la mayoría de los resultados y para el día siguiente, normalmente los que lo seguimos en las noticias sabemos que ya se tienen la mayoría de los resultados y se puede decir más o menos en qué es que ha terminado la elección. También es importante notar que nosotros también utilizamos boletas de papel, es decir, que todo registro del día de las elecciones está disponible en papel por cualquier falla que puede haber y todo esto se mantiene como récord histórico de ese día de las elecciones o incluso todas las listas que utilizan los trabajadores de la casilla donde usted anota su nombre y su firma. Todo eso se mantiene como un récord histórico por cualquier irregularidad que se pueda reportar.

Jokisch Polo: ¿Qué información está disponible para los votantes sobre los candidatos y las propuestas en la boleta?

Meza: Esto es importante que las personas busquen organizaciones de su confianza. Obviamente en la página de la Secretaría del Estado puede encontrar información sobre qué es lo que va a venir en su boleta y es información general. Pero si están buscando información acerca de cómo aprender más sobre un candidato o sobre una iniciativa, les recomendamos ampliamente que busquen organizaciones comunitarias que sean de su confianza que les puedan proporcionar información. También hay muchas páginas que resumen toda la información y las propuestas de los candidatos para que las personas puedan evaluarlas en su momento. Lo recomendamos desde casa mirar su boleta y evaluar sus opciones, pero todo eso se ofrece por organizaciones de confianza de cada persona que le pueden facilitar esa información.

Jokisch Polo: ¿Cómo ustedes verifican que la persona que votó, por ejemplo, de manera ausente es la persona que está votando?

Meza: En Michigan y en todos los estados de la Unión Americana, solo los ciudadanos estadounidenses pueden registrarse para votar o emitir su voto en cualquier elección estatal o federal. La ley exige que las personas firmen bajo pena de perjurio, que cumplan los requisitos de elegibilidad incluido ser ciudadano de los EE.UU. es decir, que el peso legal de la validación cae sobre la persona si dice ser elegible o dice ser quien dice que es y no es así. En particular, donde se ven los siguientes pasos del proceso electoral, que es cuando se registran para votar, cuando solicitan una boleta de voto ausente, cuando devuelven una boleta de voto ausente, cuando solicitan una boleta en persona y el ir a votar el día de las elecciones. El derecho a emitir el voto está estrictamente protegido por la ley. La ley nacional del registro de electores establece que es ilegal mentir en los formularios de registro de electores, solicitudes de boleta o formularios de envío de boleta de Michigan.

Meza: Estos son documentos públicos y se guardan después de cada elección, lo que crea un registro histórico. Y las sanciones por declarar por declaraciones falsas pueden incluir prisión, multas y hasta la deportación. Las autoridades correspondientes investigan cualquier caso de votación ilegal por parte de personas que no sean ciudadanos o no son quien dicen que son, y hasta ahora hay muy poca evidencia de que personas sin ciudadanía hayan votado en grandes cantidades en nuestras elecciones. Igualmente, la oficina de la Secretaría del Estado, al igual que las oficinas individuales de los secretarios de ciudad fundados en municipios, regularmente están recibiendo información sobre las personas que hayan fallecido en los periodos que se acercan a la elección. Incluso si ese mismo día llegara a llegar información de una persona fallecida, eso se consideraría y se compararía a las personas que han mandado sus boletas, por ejemplo, por correo.

Jokisch Polo: Muchas gracias, Luz, por compartir esta información.

Meza: Muchas gracias a nombre de la Secretaria del Estado, Jocelyn Benson. ¡Gracias por la invitación!

Jokisch Polo: Este episodio fue producido por mí, Michelle Jokisch Polo.

Escucha ¿Qué Onda Michigan? en todas tus plataformas favoritas de podcasts. Este programa fue realizado para ti, porque eres especialmente Latino y te escuchamos.

Jokisch Polo: ¿Qué Onda Michigan? Es una producción de WKAR. También puedes escucharnos en la radio todos los sábados a las 9:45am y los domingos a las 8am sintonizando la estación 102.3FM o la 870 AM. Soy Michelle Jokisch Polo. Hasta la próxima.

Esta conversación ha sido editada para mayor claridad y concisión.